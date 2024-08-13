عباس خلال لقائه بوتين: الأمم المتحدة فشلت في مهمتها بإقامة دولة فلسطينية
12:29 GMT 13.08.2024 (تم التحديث: 13:32 GMT 13.08.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس
© Sputnik . Alexey Maishev/
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أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة فشلت في مهمتها بإقامة دولة فلسطينية، وأنه يعول على دعم روسيا.
قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فيما يتعلق بإنشاء دولة فلسطينية: "لقد فشلت الأمم المتحدة، بسبب الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة، في مهمتها المتمثلة في إصدار قرار واحد، وهو اعتماد قرار واحد ينفذ ويضمن حقوق الشعب الفلسطيني".
وأشار عباس أيضًا إلى أن روسيا "دولة صديقة للشعب الفلسطيني، وهذه الصداقة تربطنا منذ عقود". وأضاف: "نشعر أن روسيا هي أحد أعز أصدقاء الشعب الفلسطيني، وكما قلت في بداية اللقاء، نأمل أن يحصل الشعب الفلسطيني على دولته الخاصة".
📹عباس خلال المحادثات مع بوتين:— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 13, 2024
نشعر دائما وأبدا أن روسيا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني لأنها تقف إلى جانب الحق
الأمم المتحدة فشلت في إعطائنا قرارا واحدا يدعم شعبنا بسبب الموقف الأمريكي
السلطات الفلسطينية لن تقبل محاولات ترحيل السكان من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس https://t.co/Sj3EtSXPQD pic.twitter.com/95vJB0wjbm
وأكد عباس أن السلطات الفلسطينية ترفض محاولات ترحيل السكان من قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس. وعلّق قائلا:
"نعتمد على الدعم الإنساني للفلسطينيين، وإنهاء سياسة الترحيل. لن نقبل ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، كما حدث من قبل في القرن العشرين، نعتقد أنه بدعمكم سنحقق أهدافنا".
بوتين يعقد اجتماعًا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 13, 2024
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من جهته أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تتابع بألم وقلق شديدين الكارثة الإنسانية في فلسطين، وتبذل قصارى جهدها لمساعدة الشعب الفلسطيني. وأضاف بوتين:
"بالطبع نحن نتابع بألم وقلق بالغين الكارثة الإنسانية التي تتكشف في فلسطين. ومن جانبنا، فإننا نبذل قصارى جهدنا لدعم الشعب الفلسطيني".
وتابع بوتين: "قبل كل شيء، بالطبع، نحن نشعر بالقلق إزاء الخسائر في صفوف المدنيين، والتي وصلت بحسب الأمم المتحدة إلى 40 ألف شخص، معظمهم بشكل رئيسي من النساء والأطفال".
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم أمس الإثنين، بوصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية.
وأضاف المراسل أنه "كان في استقبال عباس، على سلم الطائرة، نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف".