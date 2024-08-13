https://sarabic.ae/20240813/عباس-خلال-لقائه-بوتين-الأمم-المتحدة-فشلت-في-مهمتها-بإقامة-دولة-فلسطينية-1091682145.html

عباس خلال لقائه بوتين: الأمم المتحدة فشلت في مهمتها بإقامة دولة فلسطينية

عباس خلال لقائه بوتين: الأمم المتحدة فشلت في مهمتها بإقامة دولة فلسطينية

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة فشلت في مهمتها بإقامة دولة فلسطينية، وأنه يعول على دعم روسيا. 13.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-13T12:29+0000

2024-08-13T12:29+0000

2024-08-13T13:32+0000

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قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فيما يتعلق بإنشاء دولة فلسطينية: "لقد فشلت الأمم المتحدة، بسبب الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة، في مهمتها المتمثلة في إصدار قرار واحد، وهو اعتماد قرار واحد ينفذ ويضمن حقوق الشعب الفلسطيني". وأشار عباس أيضًا إلى أن روسيا "دولة صديقة للشعب الفلسطيني، وهذه الصداقة تربطنا منذ عقود". وأضاف: "نشعر أن روسيا هي أحد أعز أصدقاء الشعب الفلسطيني، وكما قلت في بداية اللقاء، نأمل أن يحصل الشعب الفلسطيني على دولته الخاصة".وأكد عباس أن السلطات الفلسطينية ترفض محاولات ترحيل السكان من قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس. وعلّق قائلا: من جهته أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تتابع بألم وقلق شديدين الكارثة الإنسانية في فلسطين، وتبذل قصارى جهدها لمساعدة الشعب الفلسطيني. وأضاف بوتين: وتابع بوتين: "قبل كل شيء، بالطبع، نحن نشعر بالقلق إزاء الخسائر في صفوف المدنيين، والتي وصلت بحسب الأمم المتحدة إلى 40 ألف شخص، معظمهم بشكل رئيسي من النساء والأطفال". وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم أمس الإثنين، بوصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية.وأضاف المراسل أنه "كان في استقبال عباس، على سلم الطائرة، نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف".ترامب: بوتين مفاوض جيد والصراع في أوكرانيا بسبب "غباء" بايدنالرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات الاستفزازات الخطيرة لاقتحامات الإسرائيليين للمسجد الأقصى

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