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https://sarabic.ae/20240815/مقتل-أكثر-من-40-ألف-فلسطيني-منذ-بدء-الحرب-الإسرائيلية-على-قطاع-غزة-1091769626.html
مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن "العدوان الإسرائيلي على القطاع أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص". 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T10:59+0000
2024-08-15T10:59+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم العربي
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وقالت صحة غزة، في بيان لها، إن "إسرائيل قتلت 4005 أشخاص، وأصابت 92 ألفاً و401 آخرين، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".وأضاف البيان أن "إسرائيل قتلت 40 فلسطينياً، وأصابت 107 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية"، مؤكدا أنه "لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".وتابعت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن "نسبة الأطفال من إجمالي الشهداء 33%، ونسبة كبار السن 8.6%، ونسبة النساء 18.4%".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتبدأ اليوم الخميس، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية، لبحث التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى في قطاع غزة، في ظل غياب حركة حماس، التي ترفض المشاركة، حيث تؤكد على مطالبها وبأنها قد وافقت على ما تم طرحه سابقا، وبأنها لن تعود للمفاوضات لإعطاء نتنياهو، المزيد من الوقت.وفي وقت سابق، أكد ممثل حركة حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي، أن "الحركة لن تشارك بالمفاوضات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المزمع عقدها اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة"، وأشار إلى أن "الحركة طالبت الوسطاء، عبر بيان لها، بتقديم خطة لتنفيذ المقترح الذي عرضوه سابقا ووافقت عليه الحركة".فيما شدد أحمد عبد الهادي، في حديث لـ"سبوتنيك"، يوم الثلاثاء الماضي، على أن "حماس لن تشارك بالمفاوضات"، وأوضح أن "الحركة طالبت ببيان رسمي لها، الوسطاء (قطر، مصر والولايات المتحدة) بتقديم خطة لتنفيذ ما قاموا بعرضه على الحركة ووافقت عليه سابقاً، استنادا لرؤية الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقرار مجلس الأمن، وإلزام إسرائيل بذلك، بدلا من الذهاب إلى مزيد من جولات المفاوضات أو مقترحات جديدة".وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد رد على تقرير أمريكي يستند على وثائق تظهر أنه قدم مطالب جديدة الشهر الماضي، والتي لم تكن مدرجة في اقتراح إسرائيل، الذي أيدته أمريكا في 27 مايو/ أيار الماضي، لوقف إطلاق النار، وإتمام صفقة المحتجزين مع حركة "حماس" الفلسطينية.وزعم مكتب نتنياهو أن "المطالب ليست جديدة، وأنها تكمل وتوضح العرض السابق فحسب، ثم استعرض مكتب نتنياهو أمورا عدة اتُهم فيها على نطاق واسع، بتقديم مطالب جديدة تقوّض المفاوضات".
https://sarabic.ae/20240815/مصر-نجدد-للأطراف-كافة-ضرورة-إيجاد-صيغة-توافقية-للوصول-إلى-هدنة-عاجلة-في-غزة-1091760737.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

10:59 GMT 15.08.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafiآثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafi
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن "العدوان الإسرائيلي على القطاع أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص".
وقالت صحة غزة، في بيان لها، إن "إسرائيل قتلت 4005 أشخاص، وأصابت 92 ألفاً و401 آخرين، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".
وأضاف البيان أن "إسرائيل قتلت 40 فلسطينياً، وأصابت 107 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية"، مؤكدا أنه "لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
وتابعت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن "نسبة الأطفال من إجمالي الشهداء 33%، ونسبة كبار السن 8.6%، ونسبة النساء 18.4%".
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
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09:05 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتبدأ اليوم الخميس، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية، لبحث التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى في قطاع غزة، في ظل غياب حركة حماس، التي ترفض المشاركة، حيث تؤكد على مطالبها وبأنها قد وافقت على ما تم طرحه سابقا، وبأنها لن تعود للمفاوضات لإعطاء نتنياهو، المزيد من الوقت.
وفي وقت سابق، أكد ممثل حركة حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي، أن "الحركة لن تشارك بالمفاوضات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المزمع عقدها اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة"، وأشار إلى أن "الحركة طالبت الوسطاء، عبر بيان لها، بتقديم خطة لتنفيذ المقترح الذي عرضوه سابقا ووافقت عليه الحركة".
الوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
مسؤولون إسرائيليون يحذرون من خطر طويل الأمد على اقتصاد بلادهم بفعل الحرب على غزة
09:25 GMT
فيما شدد أحمد عبد الهادي، في حديث لـ"سبوتنيك"، يوم الثلاثاء الماضي، على أن "حماس لن تشارك بالمفاوضات"، وأوضح أن "الحركة طالبت ببيان رسمي لها، الوسطاء (قطر، مصر والولايات المتحدة) بتقديم خطة لتنفيذ ما قاموا بعرضه على الحركة ووافقت عليه سابقاً، استنادا لرؤية الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقرار مجلس الأمن، وإلزام إسرائيل بذلك، بدلا من الذهاب إلى مزيد من جولات المفاوضات أو مقترحات جديدة".
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد رد على تقرير أمريكي يستند على وثائق تظهر أنه قدم مطالب جديدة الشهر الماضي، والتي لم تكن مدرجة في اقتراح إسرائيل، الذي أيدته أمريكا في 27 مايو/ أيار الماضي، لوقف إطلاق النار، وإتمام صفقة المحتجزين مع حركة "حماس" الفلسطينية.
وزعم مكتب نتنياهو أن "المطالب ليست جديدة، وأنها تكمل وتوضح العرض السابق فحسب، ثم استعرض مكتب نتنياهو أمورا عدة اتُهم فيها على نطاق واسع، بتقديم مطالب جديدة تقوّض المفاوضات".
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