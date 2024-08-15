https://sarabic.ae/20240815/وزير-السياحة-والآثار-الأردني-لـ-سبوتنيك-المملكة-خسرت-70-من-زوارها-بسبب-العدوان-على-غزة-1091751852.html

وزير السياحة والآثار الأردني لـ "سبوتنيك": المملكة خسرت 70% من زوارها بسبب العدوان على غزة

وزير السياحة والآثار الأردني لـ "سبوتنيك": المملكة خسرت 70% من زوارها بسبب العدوان على غزة

سبوتنيك عربي

قال وزير السياحة والآثار الأردني، مكرم القيسي، إن العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على قطاع غزة، أثر على القطاع السياحي في الأردن بشكل كبير. 15.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-15T07:10+0000

2024-08-15T07:10+0000

2024-08-15T07:10+0000

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وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "الأردن عانى بعد 7 أكتوبر من انخفاض ملحوظ في عدد الزوار وتحديدا من الدول الغربية؛ الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وأوروبا، حيث تشكل أوروبا وأمريكا 14% تقريبا من عدد الزوار الكلي في المملكة الأردنية".وأوضح أن بلاده خسرت منذ بداية هذا العام وحتى الآن ما يقارب 70% من عدد الزوار الذين يأتون إلى الأردن من الدول الغربية.وعن المناطق الأكثر تأثرا بهذه الانعكاسات، أوضح أن الحرب أدت إلى انخفاض كبير في عدد زوار مدينة البتراء، والتي تعتمد في 87% من زوارها على الدول الغربية وأوروبا، وكذلك انعكست الحرب على عدد السائحين المستفيدين من التذكرة الموحدة.وأوضح مكرم القيسي أن العام 2023 هو عام السياحة الأردنية بامتياز، حيث حققت المملكة أرقاما قياسية، ووصل الدخل السياحي إلى 7.3 مليار دولار، من 1/1 وحتى نهاية 2023، ووصل عدد الزوار إلى 6.2 مليون زائر، وهذا رقم لم تصله المملكة في تاريخها، كما شكل القطاع وقتها 14.6% من الناتج المحلي الإجمالي.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

https://sarabic.ae/20231108/الأردن-انخفاض-إشغال-فنادق-البترا-بنسبة-70-بسبب-حرب-غزة-1082962695.html

https://sarabic.ae/20210929/الأردن-يعلن-الدخل-السياحي-خلال-8-أشهر-1050291864.html

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