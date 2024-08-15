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هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
مشاركة عربية ناجحة في اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
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عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
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60 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين مبادرات وقف الحرب ومؤشرات المجاعة واستمرار القتال في أنحاء البلاد
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183 د
مساحة حرة
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
08:17 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
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بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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مرايا العلوم
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https://sarabic.ae/20240815/وزير-السياحة-والآثار-الأردني-لـ-سبوتنيك-المملكة-خسرت-70-من-زوارها-بسبب-العدوان-على-غزة-1091751852.html
وزير السياحة والآثار الأردني لـ "سبوتنيك": المملكة خسرت 70% من زوارها بسبب العدوان على غزة
وزير السياحة والآثار الأردني لـ "سبوتنيك": المملكة خسرت 70% من زوارها بسبب العدوان على غزة
سبوتنيك عربي
قال وزير السياحة والآثار الأردني، مكرم القيسي، إن العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على قطاع غزة، أثر على القطاع السياحي في الأردن بشكل كبير. 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T07:10+0000
2024-08-15T07:10+0000
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وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "الأردن عانى بعد 7 أكتوبر من انخفاض ملحوظ في عدد الزوار وتحديدا من الدول الغربية؛ الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وأوروبا، حيث تشكل أوروبا وأمريكا 14% تقريبا من عدد الزوار الكلي في المملكة الأردنية".وأوضح أن بلاده خسرت منذ بداية هذا العام وحتى الآن ما يقارب 70% من عدد الزوار الذين يأتون إلى الأردن من الدول الغربية.وعن المناطق الأكثر تأثرا بهذه الانعكاسات، أوضح أن الحرب أدت إلى انخفاض كبير في عدد زوار مدينة البتراء، والتي تعتمد في 87% من زوارها على الدول الغربية وأوروبا، وكذلك انعكست الحرب على عدد السائحين المستفيدين من التذكرة الموحدة.وأوضح مكرم القيسي أن العام 2023 هو عام السياحة الأردنية بامتياز، حيث حققت المملكة أرقاما قياسية، ووصل الدخل السياحي إلى 7.3 مليار دولار، من 1/1 وحتى نهاية 2023، ووصل عدد الزوار إلى 6.2 مليون زائر، وهذا رقم لم تصله المملكة في تاريخها، كما شكل القطاع وقتها 14.6% من الناتج المحلي الإجمالي.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
https://sarabic.ae/20231108/الأردن-انخفاض-إشغال-فنادق-البترا-بنسبة-70-بسبب-حرب-غزة-1082962695.html
https://sarabic.ae/20210929/الأردن-يعلن-الدخل-السياحي-خلال-8-أشهر-1050291864.html
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حركة حماس, حصري, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار الأردن
حركة حماس, حصري, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار الأردن

وزير السياحة والآثار الأردني لـ "سبوتنيك": المملكة خسرت 70% من زوارها بسبب العدوان على غزة

07:10 GMT 15.08.2024
© Ali Barqawiيجوب 73 قرية لمدة 45 يومًا.. مسير "درب الأردن" وجه جديد من "سياحة المغامرات"
يجوب 73 قرية لمدة 45 يومًا.. مسير درب الأردن وجه جديد من سياحة المغامرات - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
© Ali Barqawi
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حصري
قال وزير السياحة والآثار الأردني، مكرم القيسي، إن العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على قطاع غزة، أثر على القطاع السياحي في الأردن بشكل كبير.
وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "الأردن عانى بعد 7 أكتوبر من انخفاض ملحوظ في عدد الزوار وتحديدا من الدول الغربية؛ الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وأوروبا، حيث تشكل أوروبا وأمريكا 14% تقريبا من عدد الزوار الكلي في المملكة الأردنية".
السائحون يزورون مقابر البتراء بالمعبد الصخري في الخازن (خزنة الفرعون) في مدينة البتراء القديمة في الأردن. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
الأردن... انخفاض إشغال فنادق البترا بنسبة 70% بسبب حرب غزة
8 نوفمبر 2023, 21:06 GMT
وأوضح أن بلاده خسرت منذ بداية هذا العام وحتى الآن ما يقارب 70% من عدد الزوار الذين يأتون إلى الأردن من الدول الغربية.
وعن المناطق الأكثر تأثرا بهذه الانعكاسات، أوضح أن الحرب أدت إلى انخفاض كبير في عدد زوار مدينة البتراء، والتي تعتمد في 87% من زوارها على الدول الغربية وأوروبا، وكذلك انعكست الحرب على عدد السائحين المستفيدين من التذكرة الموحدة.
وأوضح مكرم القيسي أن العام 2023 هو عام السياحة الأردنية بامتياز، حيث حققت المملكة أرقاما قياسية، ووصل الدخل السياحي إلى 7.3 مليار دولار، من 1/1 وحتى نهاية 2023، ووصل عدد الزوار إلى 6.2 مليون زائر، وهذا رقم لم تصله المملكة في تاريخها، كما شكل القطاع وقتها 14.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، 23 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2021
الأردن يعلن ارتفاع الدخل السياحي خلال 8 أشهر
29 سبتمبر 2021, 15:53 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض جسما مشبوها بالجليل الغربي05:48 GMTБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "محادثات الدوحة" غدا الخميس و"حماس" لن تحضرأمس, 13:46 GMT
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