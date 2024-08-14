https://sarabic.ae/20240814/مسؤول-سابق-في-الشاباك-الإسرائيلي-اقتحام-بن-غفير-للمسجد-الأقصى-خطوة-قد-تؤدي-إلى-حرب-عالمية-ثالثة-1091747776.html

مسؤول سابق في "الشاباك" الإسرائيلي: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى خطوة قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة

مسؤول سابق في "الشاباك" الإسرائيلي: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى خطوة قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة

سبوتنيك عربي

صرح مسؤول سابق في جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية "الشاباك"، اليوم الأربعاء، بأن اقتحام وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى قد يؤدي إلى حرب... 14.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-14T18:44+0000

2024-08-14T18:44+0000

2024-08-14T18:44+0000

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم العربي

الأخبار

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

قطاع غزة

أخبار الضفة الغربية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091677244_0:76:3072:1804_1920x0_80_0_0_d94e8f842911e568e28215c9d4f21244.jpg

ونقلت إذاعة "كول بارما" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن دافير كاريف، المسؤول السابق في جهاز "الشاباك"، أن قيام الوزير بن غفير باقتحام المسجد الأقصى يعد خطوة ستجلب له المزيد من الأصوات، لكنها ستجلب أيضا اندلاع حرب عالمية ثالثة.ولفت دافير كاريف، والذي تولى قيادة الاستخبارات بالمسجد لأقصى في جهاز الشاباك الإسرائيلي، إلى أنه "لا يوجد وضع قائم في المسجد، فالعرب يحاولون الحفاظ على حقهم في المسجد أو مكان المسجد، والوزير بن غفير يعرض أمن إسرائيل للخطر"، على حد قوله.ويأتي هذا فيما اقتحم مئات المستوطنين، صباح أمس الثلاثاء، بحماية الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، إن "نحو 1200 مستعمر اقتحموا باحات المسجد الأقصى في الساعات الأولى من الاقتحام".وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، خلال اقتحامه المسجد الأقصى، إن "هناك تقدما كبيرا جدا في فرض السيادة والسلطة على جبل الهيكل، وإن سياستنا أن تسمح لليهود بالصلاة هنا".وأضاف بن غفير: "يجب ألا نذهب إلى المؤتمرات في الدوحة أو القاهرة، بل الانتصار على حركة حماس وتركيعها".وحمَّلت الرئاسة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ممارسات المستوطنيين في المسجد الأقصى المبارك، وخطورتها في استفزاز مشاعر الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين.وحذر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، من "تداعيات الاستفزازات الخطيرة لاقتحامات المستعمرين الإرهابيين للمسجد الأقصى"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وتواصل إسرائيل انتهاكاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية مع استمرار حربها على قطاع غزة، التي بلغت حصيلتها حتى الآن أكثر من 39 ألف قتيل وما يقرب من 90 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين.

https://sarabic.ae/20240813/الرئاسة-الفلسطينية-تحذر-من-تداعيات-الاستفزازات-الخطيرة-لاقتحامات-الإسرائيليين-للمسجد-الأقصى-1091672927.html

https://sarabic.ae/20240813/برلماني-إسرائيلي-اقتحام-بن-غفير-للمسجد-الأقصى-لتوصيل-رسالة-سياسية-1091700606.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية