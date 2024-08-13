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برلماني إسرائيلي: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى لتوصيل رسالة سياسية
برلماني إسرائيلي: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى لتوصيل رسالة سياسية
سبوتنيك عربي
صرح برلماني إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى جاء لتوصيل رسالة سياسية. 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T15:14+0000
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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن جلعاد كريف، عضو البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" عن حزب "العمل"، أن جولة بن غفير في المسجد الأقصى لم تأت لغرض الصلاة وإنما لهدف سياسي.وأوضح جلعاد كريف أن الهدف الرئيس من جولة أو اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى، اليوم الثلاثاء، لم يأت لغرض الصلاة ولكن لغرض سياسي، أو لتوصيل رسالة سياسية.وأوضع البرلماني الإسرائيلي أن المسجد الأقصى ليس ساحة لنقل الرسائل السياسية، وبالتأكيد ليس في الوضع الحساس الذي نعيشه، في الوقت الراهن".واقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم، بحماية الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، إن "نحو 1200 مستعمر اقتحموا باحات المسجد الأقصى في الساعات الأولى من الاقتحام".وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، خلال اقتحامه المسجد الأقصى، إن "هناك تقدما كبيرا جدا في فرض السيادة والسلطة على جبل الهيكل، وإن سياستنا أن تسمح لليهود بالصلاة هنا".وأضاف بن غفير: "يجب ألا نذهب إلى المؤتمرات في الدوحة أو القاهرة، بل الانتصار على حركة حماس وتركيعها".وتواصل إسرائيل انتهاكاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية مع استمرار حربها على قطاع غزة، التي بلغت حصيلتها حتى الآن أكثر من 39 ألف قتيل وما يقرب من 90 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين.
https://sarabic.ae/20240813/متحدث-محافظة-القدس-لـ-سبوتنيك-اقتحام-بن-غفير-للمسجد-الأقصى-اعتداء-على-إرادة-المجتمع-الدولي--1091682351.html
https://sarabic.ae/20240813/الرئاسة-الفلسطينية-تحذر-من-تداعيات-الاستفزازات-الخطيرة-لاقتحامات-الإسرائيليين-للمسجد-الأقصى-1091672927.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, مصر, أخبار مصر الآن
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, مصر, أخبار مصر الآن

برلماني إسرائيلي: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى لتوصيل رسالة سياسية

15:14 GMT 13.08.2024
© AP Photo / Mahmoud Illean وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى
 وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Mahmoud Illean
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صرح برلماني إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى جاء لتوصيل رسالة سياسية.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن جلعاد كريف، عضو البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" عن حزب "العمل"، أن جولة بن غفير في المسجد الأقصى لم تأت لغرض الصلاة وإنما لهدف سياسي.
وأوضح جلعاد كريف أن الهدف الرئيس من جولة أو اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى، اليوم الثلاثاء، لم يأت لغرض الصلاة ولكن لغرض سياسي، أو لتوصيل رسالة سياسية.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
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وأوضع البرلماني الإسرائيلي أن المسجد الأقصى ليس ساحة لنقل الرسائل السياسية، وبالتأكيد ليس في الوضع الحساس الذي نعيشه، في الوقت الراهن".
واقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم، بحماية الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، إن "نحو 1200 مستعمر اقتحموا باحات المسجد الأقصى في الساعات الأولى من الاقتحام".
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، خلال اقتحامه المسجد الأقصى، إن "هناك تقدما كبيرا جدا في فرض السيادة والسلطة على جبل الهيكل، وإن سياستنا أن تسمح لليهود بالصلاة هنا".
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08:31 GMT
وأضاف بن غفير: "يجب ألا نذهب إلى المؤتمرات في الدوحة أو القاهرة، بل الانتصار على حركة حماس وتركيعها".
وتواصل إسرائيل انتهاكاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية مع استمرار حربها على قطاع غزة، التي بلغت حصيلتها حتى الآن أكثر من 39 ألف قتيل وما يقرب من 90 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين.
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