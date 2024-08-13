https://sarabic.ae/20240813/برلماني-إسرائيلي-اقتحام-بن-غفير-للمسجد-الأقصى-لتوصيل-رسالة-سياسية-1091700606.html
برلماني إسرائيلي: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى لتوصيل رسالة سياسية
برلماني إسرائيلي: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى لتوصيل رسالة سياسية
سبوتنيك عربي
صرح برلماني إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى جاء لتوصيل رسالة سياسية. 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T15:14+0000
2024-08-13T15:14+0000
2024-08-13T15:14+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
الأخبار
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
غزة
قطاع غزة
حركة حماس
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091677244_0:76:3072:1804_1920x0_80_0_0_d94e8f842911e568e28215c9d4f21244.jpg
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن جلعاد كريف، عضو البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" عن حزب "العمل"، أن جولة بن غفير في المسجد الأقصى لم تأت لغرض الصلاة وإنما لهدف سياسي.وأوضح جلعاد كريف أن الهدف الرئيس من جولة أو اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى، اليوم الثلاثاء، لم يأت لغرض الصلاة ولكن لغرض سياسي، أو لتوصيل رسالة سياسية.وأوضع البرلماني الإسرائيلي أن المسجد الأقصى ليس ساحة لنقل الرسائل السياسية، وبالتأكيد ليس في الوضع الحساس الذي نعيشه، في الوقت الراهن".واقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم، بحماية الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، إن "نحو 1200 مستعمر اقتحموا باحات المسجد الأقصى في الساعات الأولى من الاقتحام".وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، خلال اقتحامه المسجد الأقصى، إن "هناك تقدما كبيرا جدا في فرض السيادة والسلطة على جبل الهيكل، وإن سياستنا أن تسمح لليهود بالصلاة هنا".وأضاف بن غفير: "يجب ألا نذهب إلى المؤتمرات في الدوحة أو القاهرة، بل الانتصار على حركة حماس وتركيعها".وتواصل إسرائيل انتهاكاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية مع استمرار حربها على قطاع غزة، التي بلغت حصيلتها حتى الآن أكثر من 39 ألف قتيل وما يقرب من 90 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين.
https://sarabic.ae/20240813/متحدث-محافظة-القدس-لـ-سبوتنيك-اقتحام-بن-غفير-للمسجد-الأقصى-اعتداء-على-إرادة-المجتمع-الدولي--1091682351.html
https://sarabic.ae/20240813/الرئاسة-الفلسطينية-تحذر-من-تداعيات-الاستفزازات-الخطيرة-لاقتحامات-الإسرائيليين-للمسجد-الأقصى-1091672927.html
غزة
قطاع غزة
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091677244_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_1f33c5252143299be54a93c4be3ca380.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, مصر, أخبار مصر الآن
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, مصر, أخبار مصر الآن
برلماني إسرائيلي: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى لتوصيل رسالة سياسية
صرح برلماني إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى جاء لتوصيل رسالة سياسية.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن جلعاد كريف، عضو البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" عن حزب "العمل"، أن جولة بن غفير في المسجد الأقصى لم تأت لغرض الصلاة وإنما لهدف سياسي.
وأوضح جلعاد كريف أن الهدف الرئيس من جولة أو اقتحام بن غفير
للمسجد الأقصى، اليوم الثلاثاء، لم يأت لغرض الصلاة ولكن لغرض سياسي، أو لتوصيل رسالة سياسية.
وأوضع البرلماني الإسرائيلي أن المسجد الأقصى ليس ساحة لنقل الرسائل السياسية، وبالتأكيد ليس في الوضع الحساس الذي نعيشه، في الوقت الراهن".
واقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم، بحماية الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، إن "نحو 1200 مستعمر اقتحموا
باحات المسجد الأقصى في الساعات الأولى من الاقتحام".
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، خلال اقتحامه المسجد الأقصى، إن "هناك تقدما كبيرا جدا في فرض السيادة والسلطة على جبل الهيكل، وإن سياستنا أن تسمح لليهود بالصلاة هنا".
وأضاف بن غفير: "يجب ألا نذهب إلى المؤتمرات في الدوحة أو القاهرة، بل الانتصار على حركة حماس وتركيعها".
وتواصل إسرائيل انتهاكاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية مع استمرار حربها على قطاع غزة، التي بلغت حصيلتها حتى الآن أكثر من 39 ألف قتيل وما يقرب من 90 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين.