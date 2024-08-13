متحدث محافظة القدس لـ "سبوتنيك": اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى اعتداء على إرادة المجتمع الدولي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
08:18 GMT
24 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:22 GMT
20 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
مفتش أممي سابق: محطة زابوروجيه تحت سيطرة روسيا... وواضح من يقصفها
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الانزلاق نحو الصدام المباشر بين القوى الغربية وإيران سيؤدي إلى حرب قد تكون عالمية
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240813/متحدث-محافظة-القدس-لـ-سبوتنيك-اقتحام-بن-غفير-للمسجد-الأقصى-اعتداء-على-إرادة-المجتمع-الدولي--1091682351.html
متحدث محافظة القدس لـ "سبوتنيك": اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى اعتداء على إرادة المجتمع الدولي
متحدث محافظة القدس لـ "سبوتنيك": اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى اعتداء على إرادة المجتمع الدولي
سبوتنيك عربي
قال معروف الرفاعي، المتحدث باسم محافظة القدس، إن عملية اقتحام المسجد الأقصى اليوم تأتي ضمن محاولات متكررة ومتجددة للمستوطنين والوزراء المتطرفين في حكومة... 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T12:30+0000
2024-08-13T12:30+0000
المسجد الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
بنيامين نتنياهو
العدوان الإسرائيلي على غزة
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088479538_0:0:1071:602_1920x0_80_0_0_729f9f18d1c4c38ae615e6d3dc8be2a1.jpg
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن بن غفير اقتحم المسجد الأقصى اليوم للمرة الثالثة بعد 7 أكتوبر، والسادسة بعد توليه حقيبة الأمن القومي في حكومة نتنياهو، حيث يحاول مع الوزراء المتطرفين والجمعيات الاستعمارية فرض أمر واقع جديد في مدينة القدس، والمسجد الأقصى بشكل خاص.وأكد أن ما حدث في المسجد الأقصى هو اعتداء على الوصاية الهاشمية والإدارة الأردنية للمقدسات الدينية في مدينة القدس، واعتداء على إرادة المجتمع الدولي التي تعترف بأن القدس الشرقية مدينة واقعة تحت الاحتلال، وتعترف أيضا بالوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية فيها.ويرى الرفاعي أن الجمعيات الاستعمارية والحكومة الإسرائيلية تستغل ما يجري في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وانشغال الرأي العام العالمي في هذه الحرب، ومحاولات المجتمع الدولي خلق فرصة لوقف العدوان، وتقوم بتمرير مخططات تهويدية استيطانية في مدينة القدس من أجل طرد أكبر عدد من العرب، وهي تسابق الزمن لفرض أمر واقع جديد، في محاولة لطرد السكان العرب وإحلال المستوطنين مكانهم من خلال هذه الجرائم.وفيما يتعلق بمهاجمة مكتب نتنياهو لعملية اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى، قال إنه أمر متكرر، ودائما ما يحدث، حيث صرح مكتب نتنياهو بعد اقتحام بن غفير للمسجد قبل أشهر، خلال مسيرة الأعلام بأنه لا مساس بالأمر الواقع والوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس، وأكد المكتب اليوم أن بن غفير الذي قال إنه صلى بحرية في جبل الهيكل، لا يمثل السياسية الإسرائيلية، وأنهم يحترمون وضع المدينة.ومضى قائلًا: "هذه تصريحات إعلامية لذر الرماد في العيون، حيث يستطيع نتنياهو أن يمنع وزراء حكومته من المشاركة في هذه الاقتحامات، لكن اليوم شارك بن غفير والوزراء المتطرفين، وأعضاء كنيست عن حزب الليكود في اقتحام المسجد، وكانوا على رأس السجود الملحمي، وأدوا صلوات تلمودية ورفعوا الأعلام الإسرائيلية داخل الأقصى".وشدد على أن تصريحات مكتب نتنياهو إعلامية، في محاولة لإرضاء المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، الذي يرفض تلك التحركات والاقتحامات.وهاجم ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، مؤكدا أن ما حدث صباح اليوم في "جبل الهيكل" (المسجد الأقصى) يعد تجاوزا للوضع القانوني القائم. وقال مكتب نتنياهو، إن "وضع السياسة في جبل الهيكل يخضع مباشرة للحكومة ورئيس الوزراء"، مؤكدا أن "سياسة إسرائيل بشأن المسجد الأقصى لم تتغير ولا توجد سياسة خاصة أو وضع محدد لوزير معين هناك، لا من قبل وزير الأمن القومي ولا من قبل أي وزير آخر".وحملت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ممارسات المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك، وخطورتها في استفزاز مشاعر الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين.وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، من "تداعيات الاستفزازات الخطيرة لاقتحامات المستعمرين الإرهابيين للمسجد الأقصى"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وطالب أبو ردينة، "الإدارة الأمريكية بالتدخل بشكل فوري لإجبار حكومة الاحتلال على وقف هذه الاستفزازات بحق الأماكن الدينية المقدسة، والحفاظ على الوضع التاريخيّ والقانوني في مدينة القدس، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والاعتداءات في الضفة الغربية إذا ما أرادت منع انفجار المنطقة بشكل لا يمكن السيطرة عليه".واقتحم مئات المستعمرين، صباح اليوم، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، إن نحو 1200 مستعمر اقتحموا بحات المسجد الأقصى في الساعات الأولى من الاقتحام.وتواصل إسرائيل انتهاكاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية مع استمرار حربها على قطاع غزة، التي بلغت حصيلتها حتى الآن أكثر من 39 ألف قتيل وما يقرب من 90 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين.
https://sarabic.ae/20240813/الرئاسة-الفلسطينية-تحذر-من-تداعيات-الاستفزازات-الخطيرة-لاقتحامات-الإسرائيليين-للمسجد-الأقصى-1091672927.html
https://sarabic.ae/20240813/ديوان-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-ما-حدث-من-بن-غفير-في-المسجد-الأقصى-انحراف-عن-الوضع-الراهن-1091677516.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088479538_24:0:975:713_1920x0_80_0_0_f333f105b5a7bfd4b5632452c43804aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, بنيامين نتنياهو, العدوان الإسرائيلي على غزة, تقارير سبوتنيك
المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, بنيامين نتنياهو, العدوان الإسرائيلي على غزة, تقارير سبوتنيك

متحدث محافظة القدس لـ "سبوتنيك": اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى اعتداء على إرادة المجتمع الدولي

12:30 GMT 13.08.2024
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
تابعنا عبر
حصري
قال معروف الرفاعي، المتحدث باسم محافظة القدس، إن عملية اقتحام المسجد الأقصى اليوم تأتي ضمن محاولات متكررة ومتجددة للمستوطنين والوزراء المتطرفين في حكومة نتنياهو، لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن بن غفير اقتحم المسجد الأقصى اليوم للمرة الثالثة بعد 7 أكتوبر، والسادسة بعد توليه حقيبة الأمن القومي في حكومة نتنياهو، حيث يحاول مع الوزراء المتطرفين والجمعيات الاستعمارية فرض أمر واقع جديد في مدينة القدس، والمسجد الأقصى بشكل خاص.
وأكد أن ما حدث في المسجد الأقصى هو اعتداء على الوصاية الهاشمية والإدارة الأردنية للمقدسات الدينية في مدينة القدس، واعتداء على إرادة المجتمع الدولي التي تعترف بأن القدس الشرقية مدينة واقعة تحت الاحتلال، وتعترف أيضا بالوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية فيها.
ويرى الرفاعي أن الجمعيات الاستعمارية والحكومة الإسرائيلية تستغل ما يجري في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وانشغال الرأي العام العالمي في هذه الحرب، ومحاولات المجتمع الدولي خلق فرصة لوقف العدوان، وتقوم بتمرير مخططات تهويدية استيطانية في مدينة القدس من أجل طرد أكبر عدد من العرب، وهي تسابق الزمن لفرض أمر واقع جديد، في محاولة لطرد السكان العرب وإحلال المستوطنين مكانهم من خلال هذه الجرائم.
المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات الاستفزازات الخطيرة لاقتحامات الإسرائيليين للمسجد الأقصى
08:31 GMT
وفيما يتعلق بمهاجمة مكتب نتنياهو لعملية اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى، قال إنه أمر متكرر، ودائما ما يحدث، حيث صرح مكتب نتنياهو بعد اقتحام بن غفير للمسجد قبل أشهر، خلال مسيرة الأعلام بأنه لا مساس بالأمر الواقع والوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس، وأكد المكتب اليوم أن بن غفير الذي قال إنه صلى بحرية في جبل الهيكل، لا يمثل السياسية الإسرائيلية، وأنهم يحترمون وضع المدينة.
ومضى قائلًا: "هذه تصريحات إعلامية لذر الرماد في العيون، حيث يستطيع نتنياهو أن يمنع وزراء حكومته من المشاركة في هذه الاقتحامات، لكن اليوم شارك بن غفير والوزراء المتطرفين، وأعضاء كنيست عن حزب الليكود في اقتحام المسجد، وكانوا على رأس السجود الملحمي، وأدوا صلوات تلمودية ورفعوا الأعلام الإسرائيلية داخل الأقصى".
وشدد على أن تصريحات مكتب نتنياهو إعلامية، في محاولة لإرضاء المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، الذي يرفض تلك التحركات والاقتحامات.
وهاجم ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، مؤكدا أن ما حدث صباح اليوم في "جبل الهيكل" (المسجد الأقصى) يعد تجاوزا للوضع القانوني القائم.
وقال مكتب نتنياهو، إن "وضع السياسة في جبل الهيكل يخضع مباشرة للحكومة ورئيس الوزراء"، مؤكدا أن "سياسة إسرائيل بشأن المسجد الأقصى لم تتغير ولا توجد سياسة خاصة أو وضع محدد لوزير معين هناك، لا من قبل وزير الأمن القومي ولا من قبل أي وزير آخر".
وحملت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ممارسات المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك، وخطورتها في استفزاز مشاعر الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين.
وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي: ما حدث مع بن غفير في المسجد الأقصى انحراف عن الوضع الراهن
10:47 GMT
وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، من "تداعيات الاستفزازات الخطيرة لاقتحامات المستعمرين الإرهابيين للمسجد الأقصى"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.
وطالب أبو ردينة، "الإدارة الأمريكية بالتدخل بشكل فوري لإجبار حكومة الاحتلال على وقف هذه الاستفزازات بحق الأماكن الدينية المقدسة، والحفاظ على الوضع التاريخيّ والقانوني في مدينة القدس، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والاعتداءات في الضفة الغربية إذا ما أرادت منع انفجار المنطقة بشكل لا يمكن السيطرة عليه".
واقتحم مئات المستعمرين، صباح اليوم، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، إن نحو 1200 مستعمر اقتحموا بحات المسجد الأقصى في الساعات الأولى من الاقتحام.
وتواصل إسرائيل انتهاكاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية مع استمرار حربها على قطاع غزة، التي بلغت حصيلتها حتى الآن أكثر من 39 ألف قتيل وما يقرب من 90 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تبادل الاتهامات بين نتنياهو وغالانت بشأن صفقة الأسرى مع "حماس"12:46 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала