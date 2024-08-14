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https://sarabic.ae/20240814/وزير-إسرائيلي-نتنياهو-كان-يعلم-بما-سأقوم-به-من-اقتحام-للمسجد-الأقصى-1091738708.html
وزير إسرائيلي: نتنياهو كان يعلم بما سأقوم به من اقتحام للمسجد الأقصى
وزير إسرائيلي: نتنياهو كان يعلم بما سأقوم به من اقتحام للمسجد الأقصى
سبوتنيك عربي
أكد يتسحاق فاسرلاف، وزير النقب والجليل الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كان على علم قبل أسبوعين باعتزامه اقتحام المسجد الأقصى. 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T13:43+0000
2024-08-14T13:43+0000
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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن الوزير فاسرلاف، أنه دائما منذ دخوله الحكومة الإسرائيلية وهو يبعث برسالة إلى المسؤولين المنوط بهم لاقتحام المسجد الأقصى دون أي مشكلة أو أزمة، خاصة وأنه يقوم بمثل تلك الاقتحامات منذ 12 عاما مضت.وأوضح الوزير الإسرائيلي العضو عن حزب "عوتسما يهوديت/قوة يهودية" أنه قبل أسبوعين اتصل برئيس الوزراء، نتنياهو، وأرسل له رسالة تقضي باعتزامه اقتحام المسجد الأقصى وأنه يقوم بمثل هذه الاقتحامات كل فترة زمنية محددة دون أي عوائق.وجاءت تصريحات الوزير يتسحاق فاسرلاف تعليقا على الانتقادات الموجهة "لصعوده إلى جبل الهيكل" أو اقتحامه للمسجد الأقصى، مؤكدا قيامه، أمس الثلاثاء، برفقة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، باقتحام المسجد.ويأتي في خطوة أثارت عملية اقتحامات بن غفير وبرفقته فاسرلاف للمسجد الأقصى، انتقادات حادة من مكتب نتنياهو، ومن قبلهم المجتمع الدولي.اقتحم مئات المستوطنين، صباح أمس الثلاثاء، بحماية الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، إن "نحو 1200 مستعمر اقتحموا باحات المسجد الأقصى في الساعات الأولى من الاقتحام".وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، خلال اقتحامه المسجد الأقصى، إن "هناك تقدما كبيرا جدا في فرض السيادة والسلطة على جبل الهيكل، وإن سياستنا أن تسمح لليهود بالصلاة هنا".وأضاف بن غفير: "يجب ألا نذهب إلى المؤتمرات في الدوحة أو القاهرة، بل الانتصار على حركة حماس وتركيعها".وتواصل إسرائيل انتهاكاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية مع استمرار حربها على قطاع غزة، التي بلغت حصيلتها حتى الآن أكثر من 39 ألف قتيل وما يقرب من 90 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين.
https://sarabic.ae/20240813/الرئاسة-الفلسطينية-تحذر-من-تداعيات-الاستفزازات-الخطيرة-لاقتحامات-الإسرائيليين-للمسجد-الأقصى-1091672927.html
https://sarabic.ae/20240813/برلماني-إسرائيلي-اقتحام-بن-غفير-للمسجد-الأقصى-لتوصيل-رسالة-سياسية-1091700606.html
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أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم

وزير إسرائيلي: نتنياهو كان يعلم بما سأقوم به من اقتحام للمسجد الأقصى

13:43 GMT 14.08.2024
© AP Photo / Mahmoud Illeanفلسطينيون يحضرون احتفالات عيد الفطر عند قبة الصخرة في ساحة المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، 21 أبريل 2023.
فلسطينيون يحضرون احتفالات عيد الفطر عند قبة الصخرة في ساحة المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، 21 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Mahmoud Illean
تابعنا عبر
أكد يتسحاق فاسرلاف، وزير النقب والجليل الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كان على علم قبل أسبوعين باعتزامه اقتحام المسجد الأقصى.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن الوزير فاسرلاف، أنه دائما منذ دخوله الحكومة الإسرائيلية وهو يبعث برسالة إلى المسؤولين المنوط بهم لاقتحام المسجد الأقصى دون أي مشكلة أو أزمة، خاصة وأنه يقوم بمثل تلك الاقتحامات منذ 12 عاما مضت.
وأوضح الوزير الإسرائيلي العضو عن حزب "عوتسما يهوديت/قوة يهودية" أنه قبل أسبوعين اتصل برئيس الوزراء، نتنياهو، وأرسل له رسالة تقضي باعتزامه اقتحام المسجد الأقصى وأنه يقوم بمثل هذه الاقتحامات كل فترة زمنية محددة دون أي عوائق.
المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات الاستفزازات الخطيرة لاقتحامات الإسرائيليين للمسجد الأقصى
أمس, 08:31 GMT
وجاءت تصريحات الوزير يتسحاق فاسرلاف تعليقا على الانتقادات الموجهة "لصعوده إلى جبل الهيكل" أو اقتحامه للمسجد الأقصى، مؤكدا قيامه، أمس الثلاثاء، برفقة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، باقتحام المسجد.
ويأتي في خطوة أثارت عملية اقتحامات بن غفير وبرفقته فاسرلاف للمسجد الأقصى، انتقادات حادة من مكتب نتنياهو، ومن قبلهم المجتمع الدولي.
اقتحم مئات المستوطنين، صباح أمس الثلاثاء، بحماية الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، إن "نحو 1200 مستعمر اقتحموا باحات المسجد الأقصى في الساعات الأولى من الاقتحام".
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، خلال اقتحامه المسجد الأقصى، إن "هناك تقدما كبيرا جدا في فرض السيادة والسلطة على جبل الهيكل، وإن سياستنا أن تسمح لليهود بالصلاة هنا".
وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
برلماني إسرائيلي: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى لتوصيل رسالة سياسية
أمس, 15:14 GMT
وأضاف بن غفير: "يجب ألا نذهب إلى المؤتمرات في الدوحة أو القاهرة، بل الانتصار على حركة حماس وتركيعها".
وتواصل إسرائيل انتهاكاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية مع استمرار حربها على قطاع غزة، التي بلغت حصيلتها حتى الآن أكثر من 39 ألف قتيل وما يقرب من 90 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين.
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