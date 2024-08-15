وزير المالية السوداني: لم نتلق أي مساعدات خارجية رغم تداعيات الحرب

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هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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من الملعب
مشاركة عربية ناجحة في اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
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عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
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17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
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لقاء سبوتنيك
السودان بين مبادرات وقف الحرب ومؤشرات المجاعة واستمرار القتال في أنحاء البلاد
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183 د
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ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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كواليس السينما
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بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
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الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
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https://sarabic.ae/20240815/وزير-المالية-السوداني-لم-نتلق-أي-مساعدات-خارجية-رغم-تداعيات-الحرب-1091754994.html
وزير المالية السوداني: لم نتلق أي مساعدات خارجية رغم تداعيات الحرب
وزير المالية السوداني: لم نتلق أي مساعدات خارجية رغم تداعيات الحرب
سبوتنيك عربي
صرح جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، بأن بلاده "لم تحصل على عون خارجي رغم ظروف الحرب وتداعياتها على موارد البلاد ومعاش المواطن وأمنه... 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T05:56+0000
2024-08-15T05:56+0000
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ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، عن إبراهيم تصريحاته خلال لقائه السفير النرويجي المعتمد لدى السودان، أندري استيالسن، يوم أمس الأربعاء، بمقر الوزارة ببورتسودان، تحدث خلالها عن "ضعف استجابة الدول الغربية لمعالجة الأزمة في السودان"، مبديا استعداد الحكومة "للدخول في المبادرات التي تستهدف تحقيق السلام المستدام والتنمية في البلاد دون المساس على سيادته واستقلالية قراره".وفي السياق ذاته، أطلع إبراهيم السفير النرويجي، على الأوضاع الإنسانية القاسية، التي يعيشها المواطن السوداني في الولايات المتأثرة بالحرب، خاصة غربي البلاد، مشيرًا إلى ضعف استجابة الغرب لدعمه.من ناحية أخرى، أبدى سفير النرويج اهتمام حكومة بلاده بدعم جهود السلام في السودان، وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب عبر الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن "هدف زيارته معرفة الوضع في السودان، عن قرب ودراسة الطريقة المثلى لدخول المساعدات الإنسانية وضمان وصولها للمستهدفين".وفي وقت سابق، قال الصليب الأحمر السوداني، إن "سودانيين من كل ثلاثة مدنيين لا يمكنهما الحصول على الخدمات الصحية الأساسية".وأكد الصليب الأحمر، في بيان له، أن "قطاع الرعاية الصحية في السودان تضرر جدا ويحمل عواقب وخيمة وطويلة الأمد على الشعب السوداني بأسره"، محذرًا من استمرار هذه المعاناة في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 10 ملايين شخص، بما في ذلك مليوني شخص فروا عبر الحدود، وفقًا للأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240814/بريللو-يعلن-انطلاق-الجلسات-الافتتاحية-لمفاوضات-جنيف-بشأن-الحرب-في-السودان-1091740935.html
https://sarabic.ae/20240812/حميدتي-يدعو-إلى-تشكيل-لجنة-تحقيق-دولية-لمعرفة-من-أشعل-الحرب-في-السودان-1091658951.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار

وزير المالية السوداني: لم نتلق أي مساعدات خارجية رغم تداعيات الحرب

05:56 GMT 15.08.2024
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالأوضاع الإنسانية في السودان تصل إلى مراحل خطيرة بعد العقوبات الدولية وانهيار سعر صرف الجنيه أمام الدولار
الأوضاع الإنسانية في السودان تصل إلى مراحل خطيرة بعد العقوبات الدولية وانهيار سعر صرف الجنيه أمام الدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
صرح جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، بأن بلاده "لم تحصل على عون خارجي رغم ظروف الحرب وتداعياتها على موارد البلاد ومعاش المواطن وأمنه واستقراره".
ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، عن إبراهيم تصريحاته خلال لقائه السفير النرويجي المعتمد لدى السودان، أندري استيالسن، يوم أمس الأربعاء، بمقر الوزارة ببورتسودان، تحدث خلالها عن "ضعف استجابة الدول الغربية لمعالجة الأزمة في السودان"، مبديا استعداد الحكومة "للدخول في المبادرات التي تستهدف تحقيق السلام المستدام والتنمية في البلاد دون المساس على سيادته واستقلالية قراره".
الحرب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
بريللو يعلن انطلاق الجلسات الافتتاحية لمفاوضات جنيف بشأن الحرب في السودان
أمس, 14:25 GMT
وفي السياق ذاته، أطلع إبراهيم السفير النرويجي، على الأوضاع الإنسانية القاسية، التي يعيشها المواطن السوداني في الولايات المتأثرة بالحرب، خاصة غربي البلاد، مشيرًا إلى ضعف استجابة الغرب لدعمه.
من ناحية أخرى، أبدى سفير النرويج اهتمام حكومة بلاده بدعم جهود السلام في السودان، وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب عبر الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن "هدف زيارته معرفة الوضع في السودان، عن قرب ودراسة الطريقة المثلى لدخول المساعدات الإنسانية وضمان وصولها للمستهدفين".
قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـحميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
حميدتي يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لمعرفة من "أشعل الحرب في السودان"
12 أغسطس, 15:23 GMT
وفي وقت سابق، قال الصليب الأحمر السوداني، إن "سودانيين من كل ثلاثة مدنيين لا يمكنهما الحصول على الخدمات الصحية الأساسية".
وأكد الصليب الأحمر، في بيان له، أن "قطاع الرعاية الصحية في السودان تضرر جدا ويحمل عواقب وخيمة وطويلة الأمد على الشعب السوداني بأسره"، محذرًا من استمرار هذه المعاناة في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.
وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 10 ملايين شخص، بما في ذلك مليوني شخص فروا عبر الحدود، وفقًا للأمم المتحدة.
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