"مطعم داخل حمام سباحة"... أطرف صور الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
مشاركة عربية ناجحة في اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
عدنان منصور: واشنطن وحلفاؤها يدعمون كييف لهزيمة روسيا وهذا لن يتحقق
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين مبادرات وقف الحرب ومؤشرات المجاعة واستمرار القتال في أنحاء البلاد
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:03 GMT
31 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
ملفات ساخنة
سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة.. ماذا لو فشلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل
17:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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"مطعم داخل حمام سباحة"... أطرف صور الأسبوع
"مطعم داخل حمام سباحة"... أطرف صور الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم. 15.08.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

"مطعم داخل حمام سباحة"... أطرف صور الأسبوع

10:11 GMT 15.08.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم.
© AP Photo / Andy Wong

نادلة ترتدي رداء الحمام وتمشي بجوار "مانيكان" في مطعم تم إعداده كمركز استحمام، في زقاق هوتونج القديم في بكين، روسيا.

نادلة ترتدي رداء الحمام وتمشي بجوار &quot;مانيكان&quot; في مطعم تم إعداده كمركز استحمام، في زقاق هوتونج القديم في بكين، روسيا. - سبوتنيك عربي
1/7
© AP Photo / Andy Wong

نادلة ترتدي رداء الحمام وتمشي بجوار "مانيكان" في مطعم تم إعداده كمركز استحمام، في زقاق هوتونج القديم في بكين، روسيا.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لأشخاص يقومون بحركات استعراضية في مياه المسبح الرياضي في فلاديفوستوك، روسيا.

صورة لأشخاص يقومون بحركات استعراضية في مياه المسبح الرياضي في فلاديفوستوك، روسيا. - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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صورة لأشخاص يقومون بحركات استعراضية في مياه المسبح الرياضي في فلاديفوستوك، روسيا.

© AP Photo / Ng Han Guan

زوار ينظرون إلى الشمبانزي في بدلات الفضاء وهم يلعبون، ضمن معرض للشمبانزي، في أحد مراكز التسوق في بكين، الصين.

زوار ينظرون إلى الشمبانزي في بدلات الفضاء وهم يلعبون، ضمن معرض للشمبانزي، في أحد مراكز التسوق في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
3/7
© AP Photo / Ng Han Guan

زوار ينظرون إلى الشمبانزي في بدلات الفضاء وهم يلعبون، ضمن معرض للشمبانزي، في أحد مراكز التسوق في بكين، الصين.

© Sputnik . Kirill Zykov

صورة للمشاركين في "سباق الأبطال" في ألابينو بمقاطعة موسكو، روسيا.

صورة للمشاركين في &quot;سباق الأبطال&quot; في ألابينو بمقاطعة موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Kirill Zykov

صورة للمشاركين في "سباق الأبطال" في ألابينو بمقاطعة موسكو، روسيا.

© AP Photo / Charles Krupa

تانر هيوك، لاعب فريق بوسطن، يرتدي جوارب حمراء وحذاء رياضيًا مزينًا بصورة "والي الوحش الأخضر"، والذي يعد كتميمة للفريق، أثناء زيارة إلى الملعب مع زملائه في الفريق، خلال مباراة للبيسبول ضد فريق "تكساس رينجرز" في بوسطن.

تانر هيوك، لاعب فريق بوسطن، يرتدي جوارب حمراء وحذاء رياضيًا مزينًا بصورة &quot;والي الوحش الأخضر&quot;، والذي يعد كتميمة للفريق، أثناء زيارة إلى الملعب مع زملائه في الفريق، خلال مباراة للبيسبول ضد فريق &quot;تكساس رينجرز&quot; في بوسطن. - سبوتنيك عربي
5/7
© AP Photo / Charles Krupa

تانر هيوك، لاعب فريق بوسطن، يرتدي جوارب حمراء وحذاء رياضيًا مزينًا بصورة "والي الوحش الأخضر"، والذي يعد كتميمة للفريق، أثناء زيارة إلى الملعب مع زملائه في الفريق، خلال مباراة للبيسبول ضد فريق "تكساس رينجرز" في بوسطن.

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور

صورة للمشاركين في احتفالية الذكرى السنوية لمدينة سوزدال، والتي مضى على تأسيسها 1000 عام، روسيا.

صورة للمشاركين في احتفالية الذكرى السنوية لمدينة سوزدال، والتي مضى على تأسيسها 1000 عام، روسيا. - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
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صورة للمشاركين في احتفالية الذكرى السنوية لمدينة سوزدال، والتي مضى على تأسيسها 1000 عام، روسيا.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة للمشاركين في كرنفال "سوب" ضمن مهرجان الرياضات الشاطئية في فلاديفوستوك، روسيا.

صورة للمشاركين في كرنفال &quot;سوب&quot; ضمن مهرجان الرياضات الشاطئية في فلاديفوستوك، روسيا. - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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صورة للمشاركين في كرنفال "سوب" ضمن مهرجان الرياضات الشاطئية في فلاديفوستوك، روسيا.

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