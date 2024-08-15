"مطعم داخل حمام سباحة"... أطرف صور الأسبوع

نادلة ترتدي رداء الحمام وتمشي بجوار "مانيكان" في مطعم تم إعداده كمركز استحمام، في زقاق هوتونج القديم في بكين، روسيا.
نادلة ترتدي رداء الحمام وتمشي بجوار "مانيكان" في مطعم تم إعداده كمركز استحمام، في زقاق هوتونج القديم في بكين، روسيا.
صورة لأشخاص يقومون بحركات استعراضية في مياه المسبح الرياضي في فلاديفوستوك، روسيا.
صورة لأشخاص يقومون بحركات استعراضية في مياه المسبح الرياضي في فلاديفوستوك، روسيا.
زوار ينظرون إلى الشمبانزي في بدلات الفضاء وهم يلعبون، ضمن معرض للشمبانزي، في أحد مراكز التسوق في بكين، الصين.
زوار ينظرون إلى الشمبانزي في بدلات الفضاء وهم يلعبون، ضمن معرض للشمبانزي، في أحد مراكز التسوق في بكين، الصين.
صورة للمشاركين في "سباق الأبطال" في ألابينو بمقاطعة موسكو، روسيا.
صورة للمشاركين في "سباق الأبطال" في ألابينو بمقاطعة موسكو، روسيا.
تانر هيوك، لاعب فريق بوسطن، يرتدي جوارب حمراء وحذاء رياضيًا مزينًا بصورة "والي الوحش الأخضر"، والذي يعد كتميمة للفريق، أثناء زيارة إلى الملعب مع زملائه في الفريق، خلال مباراة للبيسبول ضد فريق "تكساس رينجرز" في بوسطن.
تانر هيوك، لاعب فريق بوسطن، يرتدي جوارب حمراء وحذاء رياضيًا مزينًا بصورة "والي الوحش الأخضر"، والذي يعد كتميمة للفريق، أثناء زيارة إلى الملعب مع زملائه في الفريق، خلال مباراة للبيسبول ضد فريق "تكساس رينجرز" في بوسطن.
صورة للمشاركين في احتفالية الذكرى السنوية لمدينة سوزدال، والتي مضى على تأسيسها 1000 عام، روسيا.
صورة للمشاركين في احتفالية الذكرى السنوية لمدينة سوزدال، والتي مضى على تأسيسها 1000 عام، روسيا.
صورة للمشاركين في كرنفال "سوب" ضمن مهرجان الرياضات الشاطئية في فلاديفوستوك، روسيا.
صورة للمشاركين في كرنفال "سوب" ضمن مهرجان الرياضات الشاطئية في فلاديفوستوك، روسيا.