"مطعم داخل حمام سباحة"... أطرف صور الأسبوع

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تانر هيوك، لاعب فريق بوسطن، يرتدي جوارب حمراء وحذاء رياضيًا مزينًا بصورة "والي الوحش الأخضر"، والذي يعد كتميمة للفريق، أثناء زيارة إلى الملعب مع زملائه في الفريق، خلال مباراة للبيسبول ضد فريق "تكساس رينجرز" في بوسطن.