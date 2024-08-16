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https://sarabic.ae/20240816/إيران-قطر-وصفت-محادثات-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-بـالحساسة-1091816141.html
إيران: قطر وصفت محادثات وقف إطلاق النار في غزة بـ"الحساسة"
إيران: قطر وصفت محادثات وقف إطلاق النار في غزة بـ"الحساسة"
سبوتنيك عربي
قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، إنه ناقش مع وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، آخر التطورات في جولة جديدة من... 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T13:31+0000
2024-08-16T13:31+0000
قطر
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أخبار فلسطين اليوم
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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وأضاف باقري عبر منصة "إكس"، أن وزير الخارجية القطري الذي تستضيف بلاده الجولة الجديدة من محادثات وقف إطلاق النار، وصف نتائج الجولة الجارية من المفاوضات بأنها "حساسة".كما أشار الدبلوماسي الإيراني إلى أنه أكد "الحاجة إلى "الجهود الجماعية والتدابير العملية"، بما في ذلك العمل الدبلوماسي، لوضع حد لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الإسرائيلي في قطاع غزة".وبعد أكثر من 10 أشهر من القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني، حضر وسطاء من قطر ومصر وأمريكا محادثات وقف إطلاق النار، في العاصمة القطرية الدوحة.كما تشارك إسرائيل في محادثات الدوحة، لكن حركة "حماس" الفلسطينية لم ترسل ممثليها.وقال المسؤول البارز في "حماس"، سامي أبو زهري، يوم الأربعاء الماضي: "إن الذهاب إلى مفاوضات جديدة يسمح للاحتلال بفرض شروط جديدة واستخدام متاهة المفاوضات لارتكاب المزيد من المجازر"، بحسب قوله.كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن "قطر حاولت إقناع إيران بعدم مهاجمة إسرائيل، في ظل إحراز تقدم في مفاوضات الدوحة، بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل الأسرى".وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن "رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تحدث مع القادة الإيرانيين بعد مفاوضات وقف إطلاق النار أمس الخميس في الدوحة، لإطلاعهم على التقدم في المحادثات".ونقلاً عن مصدر رفيع المستوى من إحدى "الدول الوسيطة" (قطر ومصر والولايات المتحدة)، أفادت الصحيفة بأن "آل ثاني قال لمحاوريه الإيرانيين، أنتم بحاجة إلى التفكير مليًا فيما إذا كان من الأفضل، بالنسبة لكم أو لـ"حزب الله"، مهاجمة إسرائيل الآن عندما يكون هناك تقدم في المحادثات".ووفقا للصحيفة، فإن المكالمة الهاتفية بدت ذات تأثير، مؤكدة أن المسؤولين من إحدى الدول الوسيطة علموا أن "حزب الله" قد أرجأ، في الوقت الحالي، العمل على قرار سابق بمهاجمة إسرائيل.وكشفت الصحيفة أنه "في إشارة إيجابية أخرى، قبل الفريق الإسرائيلي عرض الوزير القطري بالبقاء في الدوحة، حتى استئناف المحادثات اليوم الجمعة، على الرغم من المخاوف الأمنية بشأن البقاء في العاصمة القطرية طوال الليل".وكانت قطر قد أعلنت، مساء أمس الخميس، أن وزير خارجيتها تحدث هاتفيا مع نظيره الإيراني علي باقري كني، حول آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط، والتأكيد على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة.واستضافت العاصمة القطرية الدوحة أمس الخميس، جولة جديدة من المفاوضات الرباعية في محاولة للتوصل إلى اتفاق، بشأن وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل للأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل.وأكد مصدر رفيع المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن "اليوم الأول، شهد نقاشات حول جميع النقاط العالقة وآليات تنفيذ الاتفاق، وإنه سيتم خلال مباحثات اليوم الثاني للمحادثات، استكمال المناقشات حول آليات تنفيذ الاتفاق".وأضاف المصدر المصري أن "مناقشات اليوم الأول امتدت لأكثر من 7 ساعات، أبدى خلالها جميع الأطراف رغبة حقيقية في التوصل لاتفاق".
https://sarabic.ae/20240815/مع-غياب-وفد-حماس-ما-فرص-نجاح-جولة-مفاوضات-تبادل-الأسرى-في-الدوحة-1091774757.html
https://sarabic.ae/20240815/بري-يصف-مفاوضات-الدوحة-بشأن-غزة-بـالخرطوشة-الأخيرة-1091757604.html
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قطر, إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى
قطر, إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى

إيران: قطر وصفت محادثات وقف إطلاق النار في غزة بـ"الحساسة"

13:31 GMT 16.08.2024
© AP Photo / Hassan Ammarالقائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني
© AP Photo / Hassan Ammar
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قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، إنه ناقش مع وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، آخر التطورات في جولة جديدة من المفاوضات التي عقدت في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف باقري عبر منصة "إكس"، أن وزير الخارجية القطري الذي تستضيف بلاده الجولة الجديدة من محادثات وقف إطلاق النار، وصف نتائج الجولة الجارية من المفاوضات بأنها "حساسة".
كما أشار الدبلوماسي الإيراني إلى أنه أكد "الحاجة إلى "الجهود الجماعية والتدابير العملية"، بما في ذلك العمل الدبلوماسي، لوضع حد لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الإسرائيلي في قطاع غزة".
وبعد أكثر من 10 أشهر من القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني، حضر وسطاء من قطر ومصر وأمريكا محادثات وقف إطلاق النار، في العاصمة القطرية الدوحة.
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كما تشارك إسرائيل في محادثات الدوحة، لكن حركة "حماس" الفلسطينية لم ترسل ممثليها.
وقال المسؤول البارز في "حماس"، سامي أبو زهري، يوم الأربعاء الماضي: "إن الذهاب إلى مفاوضات جديدة يسمح للاحتلال بفرض شروط جديدة واستخدام متاهة المفاوضات لارتكاب المزيد من المجازر"، بحسب قوله.
كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن "قطر حاولت إقناع إيران بعدم مهاجمة إسرائيل، في ظل إحراز تقدم في مفاوضات الدوحة، بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل الأسرى".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن "رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تحدث مع القادة الإيرانيين بعد مفاوضات وقف إطلاق النار أمس الخميس في الدوحة، لإطلاعهم على التقدم في المحادثات".
ونقلاً عن مصدر رفيع المستوى من إحدى "الدول الوسيطة" (قطر ومصر والولايات المتحدة)، أفادت الصحيفة بأن "آل ثاني قال لمحاوريه الإيرانيين، أنتم بحاجة إلى التفكير مليًا فيما إذا كان من الأفضل، بالنسبة لكم أو لـ"حزب الله"، مهاجمة إسرائيل الآن عندما يكون هناك تقدم في المحادثات".
ووفقا للصحيفة، فإن المكالمة الهاتفية بدت ذات تأثير، مؤكدة أن المسؤولين من إحدى الدول الوسيطة علموا أن "حزب الله" قد أرجأ، في الوقت الحالي، العمل على قرار سابق بمهاجمة إسرائيل.
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وكشفت الصحيفة أنه "في إشارة إيجابية أخرى، قبل الفريق الإسرائيلي عرض الوزير القطري بالبقاء في الدوحة، حتى استئناف المحادثات اليوم الجمعة، على الرغم من المخاوف الأمنية بشأن البقاء في العاصمة القطرية طوال الليل".
وكانت قطر قد أعلنت، مساء أمس الخميس، أن وزير خارجيتها تحدث هاتفيا مع نظيره الإيراني علي باقري كني، حول آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط، والتأكيد على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة.
واستضافت العاصمة القطرية الدوحة أمس الخميس، جولة جديدة من المفاوضات الرباعية في محاولة للتوصل إلى اتفاق، بشأن وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل للأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل.
وأكد مصدر رفيع المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن "اليوم الأول، شهد نقاشات حول جميع النقاط العالقة وآليات تنفيذ الاتفاق، وإنه سيتم خلال مباحثات اليوم الثاني للمحادثات، استكمال المناقشات حول آليات تنفيذ الاتفاق".
وأضاف المصدر المصري أن "مناقشات اليوم الأول امتدت لأكثر من 7 ساعات، أبدى خلالها جميع الأطراف رغبة حقيقية في التوصل لاتفاق".
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