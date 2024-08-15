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مشاركة عربية ناجحة في اولمبياد باريس
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الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
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عرب بوينت بودكاست
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هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
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مساحة حرة
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https://sarabic.ae/20240815/بري-يصف-مفاوضات-الدوحة-بشأن-غزة-بـالخرطوشة-الأخيرة-1091757604.html
بري يصف مفاوضات الدوحة بشأن غزة بـ"الخرطوشة الأخيرة"
بري يصف مفاوضات الدوحة بشأن غزة بـ"الخرطوشة الأخيرة"
سبوتنيك عربي
وصف رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة والتي تعقد في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الخميس، بـ"الخرطوشة الأخيرة". 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T08:15+0000
2024-08-15T08:15+0000
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وأوضح بري أن ما يوصف بقضية "الحرب الكبرى تتوقف على الأيام القليلة المقبلة"، في إشارة إلى المفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة، لافتا إلى أن "الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين، أكد أن المفاوضات ستحدث على أساس اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأساسي دون أي تعديلات"، حسبما نقل موقع قناة "الجديد" اللبنانية.وأضاف بري أن "هوكشتاين أكد أن الولايات المتحدة مارست ضغطا كبيرا على نتانياهو، جعلته يقبل باقتراح بايدن"، مضيفا: "سمعت من هوكشتاين أن أميركا تريد التهدئة وتخفيض التصعيد العسكري ولم يطلب منا أي تدخل مع حزب الله".ولفت رئيس مجلس النواب اللبناني إلى أن "هوكشتاين لم يأتِ من تل أبيب إنما حضر مباشرة إلى بيروت، وهو ما يعتبر رسالة أمريكية واضحة بأن لبنان غير مغيب عن المفاوضات الجارية".وفيما يتعلق بتواجد البوارج الأمريكية في الشرق الأوسط، لفت بري إلى أن "هوكشتاين ذكر موضوع البوارج الأمريكية وعلل وجودها لمنع الحرب في المنطقة"، متابعا: "لا نتمنى أن نستعملها".وفي وقت سابق، أكد ممثل حركة حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي، أن "الحركة لن تشارك بالمفاوضات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المزمع عقدها اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة"، وأشار إلى أن "الحركة طالبت الوسطاء، عبر بيان لها، بتقديم خطة لتنفيذ المقترح الذي عرضوه سابقا ووافقت عليه الحركة".فيما شدد أحمد عبد الهادي، في حديث لـ"سبوتنيك"، يوم الثلاثاء الماضي، على أن "حماس لن تشارك بالمفاوضات"، وأوضح أن "الحركة طالبت ببيان رسمي لها، الوسطاء (قطر، مصر والولايات المتحدة) بتقديم خطة لتنفيذ ما قاموا بعرضه على الحركة ووافقت عليه سابقاً، استنادا لرؤية الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقرار مجلس الأمن، وإلزام إسرائيل بذلك، بدلا من الذهاب إلى مزيد من جولات المفاوضات أو مقترحات جديدة".وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد رد على تقرير أمريكي يستند على وثائق تظهر أنه قدم مطالب جديدة الشهر الماضي، والتي لم تكن مدرجة في اقتراح إسرائيل، الذي أيدته أمريكا في 27 مايو/ أيار الماضي، لوقف إطلاق النار، وإتمام صفقة المحتجزين مع حركة "حماس" الفلسطينية.وزعم مكتب نتنياهو أن "المطالب ليست جديدة، وأنها تكمل وتوضح العرض السابق فحسب، ثم استعرض مكتب نتنياهو أمورا عدة اتُهم فيها على نطاق واسع، بتقديم مطالب جديدة تقوّض المفاوضات".
https://sarabic.ae/20240815/نائب-سابق-لرئيس-الأركان-الإسرائيلي-ليس-هناك-بديل-لـحماس-في-غزة-1091756611.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

بري يصف مفاوضات الدوحة بشأن غزة بـ"الخرطوشة الأخيرة"

08:15 GMT 15.08.2024
© Sputnik . Wissam Mattaمقابلة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
مقابلة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
© Sputnik . Wissam Matta
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وصف رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة والتي تعقد في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الخميس، بـ"الخرطوشة الأخيرة".
وأوضح بري أن ما يوصف بقضية "الحرب الكبرى تتوقف على الأيام القليلة المقبلة"، في إشارة إلى المفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة، لافتا إلى أن "الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين، أكد أن المفاوضات ستحدث على أساس اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأساسي دون أي تعديلات"، حسبما نقل موقع قناة "الجديد" اللبنانية.
وأضاف بري أن "هوكشتاين أكد أن الولايات المتحدة مارست ضغطا كبيرا على نتانياهو، جعلته يقبل باقتراح بايدن"، مضيفا: "سمعت من هوكشتاين أن أميركا تريد التهدئة وتخفيض التصعيد العسكري ولم يطلب منا أي تدخل مع حزب الله".
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
نائب سابق لرئيس الأركان الإسرائيلي: ليس هناك بديل لـ"حماس" في غزة
07:15 GMT
ولفت رئيس مجلس النواب اللبناني إلى أن "هوكشتاين لم يأتِ من تل أبيب إنما حضر مباشرة إلى بيروت، وهو ما يعتبر رسالة أمريكية واضحة بأن لبنان غير مغيب عن المفاوضات الجارية".
وفيما يتعلق بتواجد البوارج الأمريكية في الشرق الأوسط، لفت بري إلى أن "هوكشتاين ذكر موضوع البوارج الأمريكية وعلل وجودها لمنع الحرب في المنطقة"، متابعا: "لا نتمنى أن نستعملها".
وفي وقت سابق، أكد ممثل حركة حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي، أن "الحركة لن تشارك بالمفاوضات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المزمع عقدها اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة"، وأشار إلى أن "الحركة طالبت الوسطاء، عبر بيان لها، بتقديم خطة لتنفيذ المقترح الذي عرضوه سابقا ووافقت عليه الحركة".
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
مصر وأمريكا تبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة
أمس, 16:19 GMT
فيما شدد أحمد عبد الهادي، في حديث لـ"سبوتنيك"، يوم الثلاثاء الماضي، على أن "حماس لن تشارك بالمفاوضات"، وأوضح أن "الحركة طالبت ببيان رسمي لها، الوسطاء (قطر، مصر والولايات المتحدة) بتقديم خطة لتنفيذ ما قاموا بعرضه على الحركة ووافقت عليه سابقاً، استنادا لرؤية الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقرار مجلس الأمن، وإلزام إسرائيل بذلك، بدلا من الذهاب إلى مزيد من جولات المفاوضات أو مقترحات جديدة".
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد رد على تقرير أمريكي يستند على وثائق تظهر أنه قدم مطالب جديدة الشهر الماضي، والتي لم تكن مدرجة في اقتراح إسرائيل، الذي أيدته أمريكا في 27 مايو/ أيار الماضي، لوقف إطلاق النار، وإتمام صفقة المحتجزين مع حركة "حماس" الفلسطينية.
وزعم مكتب نتنياهو أن "المطالب ليست جديدة، وأنها تكمل وتوضح العرض السابق فحسب، ثم استعرض مكتب نتنياهو أمورا عدة اتُهم فيها على نطاق واسع، بتقديم مطالب جديدة تقوّض المفاوضات".
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