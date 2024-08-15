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https://sarabic.ae/20240815/نائب-سابق-لرئيس-الأركان-الإسرائيلي-ليس-هناك-بديل-لـحماس-في-غزة-1091756611.html
نائب سابق لرئيس الأركان الإسرائيلي: ليس هناك بديل لـ"حماس" في غزة
نائب سابق لرئيس الأركان الإسرائيلي: ليس هناك بديل لـ"حماس" في غزة
سبوتنيك عربي
صرح نائب سابق لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأنه "ليس هناك بديل لحركة حماس في قطاع غزة". 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T07:15+0000
2024-08-15T07:15+0000
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
طوفان الأقصى
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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن الجنرال دان هرئيل، والذي تولى منصب نائب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي سابقا، قوله: "طالما حكومة بنيامين نتنياهو، تدعم الائتلاف الحاكم وتحافظ عليه ولم تحدد ما تريده في غزة، فليس هناك بديل لحماس".وأوضح الجنرال هرئيل أن "الاستراتيجية الوحيدة للحكومة اليوم هي الحفاظ على الائتلاف وهذا ما تقوم به، ونقاتل في غزة، بلا جدوى بعد أن تحققت جميع أهداف الحرب، بحسب كافة المعايير العسكرية".وكانت تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، قد صرحت مساء أمس الأربعاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، غير قادر على تحقيق النصر العسكري والسياسي أمام حركة حماس، حيث نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن ليفني، قولها إن "نتنياهو دائما ما يختار "حماس"، سواء في الوقت الراهن أو في الماضي، بسبب احتياجاته السياسية وهو في حالة استسلام تام للحركة".وأشارت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة إلى أن "هناك عناصر تحلم بالاستيطان مرة أخرى في غزة، كما أنها تتخلى عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في القطاع".وفي وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، وافق بنيامين نتنياهو، على إرسال وفد بلاده لإدارة المفاوضات الخاصة بصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس في قطر، اليوم الخميس.وتبدأ اليوم الخميس، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية، لبحث التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى في قطاع غزة، في ظل غياب حركة حماس، التي ترفض المشاركة، حيث تؤكد على مطالبها وبأنها قد وافقت على ما تم طرحه سابقا، وبأنها لن تعود للمفاوضات لإعطاء نتنياهو، المزيد من الوقت.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين، جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من 39900 شخص، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20240814/وزيرة-الخارجية-الإسرائيلية-السابقة-نتنياهو-غير-قادر-على-تحقيق-النصر-العسكري-والسياسي-أمام-حماس-1091741098.html
https://sarabic.ae/20240815/مسؤولون-أمريكيون-قبيل-بدء-مفاوضات-الدوحة-تحرير-المحتجزين-الإسرائيليين-ممكن-من-خلال-التفاوض-فقط-1091756132.html
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حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى

نائب سابق لرئيس الأركان الإسرائيلي: ليس هناك بديل لـ"حماس" في غزة

07:15 GMT 15.08.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSرئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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صرح نائب سابق لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأنه "ليس هناك بديل لحركة حماس في قطاع غزة".
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن الجنرال دان هرئيل، والذي تولى منصب نائب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي سابقا، قوله: "طالما حكومة بنيامين نتنياهو، تدعم الائتلاف الحاكم وتحافظ عليه ولم تحدد ما تريده في غزة، فليس هناك بديل لحماس".
وأوضح الجنرال هرئيل أن "الاستراتيجية الوحيدة للحكومة اليوم هي الحفاظ على الائتلاف وهذا ما تقوم به، ونقاتل في غزة، بلا جدوى بعد أن تحققت جميع أهداف الحرب، بحسب كافة المعايير العسكرية".
ليفني تسيبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة: نتنياهو غير قادر على تحقيق النصر العسكري والسياسي أمام "حماس"
أمس, 14:29 GMT
وكانت تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، قد صرحت مساء أمس الأربعاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، غير قادر على تحقيق النصر العسكري والسياسي أمام حركة حماس، حيث نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن ليفني، قولها إن "نتنياهو دائما ما يختار "حماس"، سواء في الوقت الراهن أو في الماضي، بسبب احتياجاته السياسية وهو في حالة استسلام تام للحركة".
وأشارت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة إلى أن "هناك عناصر تحلم بالاستيطان مرة أخرى في غزة، كما أنها تتخلى عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في القطاع".
وفي وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، وافق بنيامين نتنياهو، على إرسال وفد بلاده لإدارة المفاوضات الخاصة بصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس في قطر، اليوم الخميس.
وتبدأ اليوم الخميس، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية، لبحث التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى في قطاع غزة، في ظل غياب حركة حماس، التي ترفض المشاركة، حيث تؤكد على مطالبها وبأنها قد وافقت على ما تم طرحه سابقا، وبأنها لن تعود للمفاوضات لإعطاء نتنياهو، المزيد من الوقت.
تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة فرانس برس، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
مسؤولون أمريكيون قبيل بدء مفاوضات الدوحة: تحرير المحتجزين الإسرائيليين ممكن من خلال التفاوض فقط
06:49 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين، جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من 39900 شخص، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
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