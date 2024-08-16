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الأمم المتحدة تطلب هدنة لـ 7 أيام في غزة لمواجهة شلل الأطفال
الأمم المتحدة تطلب هدنة لـ 7 أيام في غزة لمواجهة شلل الأطفال
سبوتنيك عربي
طلبت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، هدنة في غزة تستمر لـ7 أيام، بهدف تطعيم أكثر من 640 ألف طفل ضد فيروس شلل الأطفال، الذي اكتُشف في مياه الصرف الصحي في... 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T13:42+0000
2024-08-16T13:42+0000
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ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المنظمة أن وكالات الأمم المتحدة تريد تقديم لقاح شلل الأطفال الفموي (النوع 2) للأطفال تحت سن العاشرة في وقت لاحق من هذا الشهر، مشيرة إلى أنه في ظل غياب الهدن الإنسانية فلن يكون من الممكن تنفيذ الحملة.ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد جرى داخل قطاع غزة الإبلاغ عن حالات متفرقة من الحصبة والنكاف، وعن أكثر من 600 ألف حالة من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، والعديد من حالات التهاب السحايا والتهاب الكبد والطفح الجلدي والجرب والقمل وجدري الماء.ونشرت منظمة الصحة العالمية بيانا بتاريخ 19 يوليو/ تموز الماضي وحدثته بمعلومات إضافية بتاريخ 21 من الشهر نفسه، وأشارت فيه إلى تأكيد انتشار سلالة فيروس شلل الأطفال من النوع الثاني في قطاع غزة، وعُزل الفيروس من 6 عينات من مياه الصرف الصحي، وجُمعت من موقعين مختلفين لجمع العينات في منطقتين فرعيتين داخل غزة، في 23 يونيو/ حزيران الماضي.وفي 29 يوليو/ تموز، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي بيانا أعلنت فيه غزة منطقة لوباء شلل الأطفال، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن شلل الأطفال مرض شديد العدوى، يصيب الأطفال الصغار في الغالب، ويهاجم الجهاز العصبي وقد يؤدي إلى شلل في العمود الفقري والجهاز التنفسي، وفي بعض الحالات الموت.وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن المنظمة سترسل أكثر من مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس شلل الأطفال إلى قطاع غزة.ومن المنتظر أن يتم توزيع جرعات اللقاح على مدى الأسابيع المقبلة لمنع إصابة الأطفال بالعدوى بعد رصد الفيروس في عينات من مياه الصرف الصحي بالقطاع.
https://sarabic.ae/20240719/الصحة-العالمية-الظروف-في-غزة-تخلق-البيئة-المثالية-لانتشار-الأمراض-1090956793.html
https://sarabic.ae/20240815/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-أكثر-من-50-نفقا-على-الحدود-بين-غزة-ومصر-خلال-الأسبوع-الماضي-فيديو-1091780719.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى, الأخبار

الأمم المتحدة تطلب هدنة لـ 7 أيام في غزة لمواجهة شلل الأطفال

13:42 GMT 16.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatطائرات أطفال غزة الورقية تتفوق على الطائرات الإسرائيلية وتلون سماء خان يونس بعلم فلسطين
طائرات أطفال غزة الورقية تتفوق على الطائرات الإسرائيلية وتلون سماء خان يونس بعلم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
طلبت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، هدنة في غزة تستمر لـ7 أيام، بهدف تطعيم أكثر من 640 ألف طفل ضد فيروس شلل الأطفال، الذي اكتُشف في مياه الصرف الصحي في القطاع.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المنظمة أن وكالات الأمم المتحدة تريد تقديم لقاح شلل الأطفال الفموي (النوع 2) للأطفال تحت سن العاشرة في وقت لاحق من هذا الشهر، مشيرة إلى أنه في ظل غياب الهدن الإنسانية فلن يكون من الممكن تنفيذ الحملة.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد جرى داخل قطاع غزة الإبلاغ عن حالات متفرقة من الحصبة والنكاف، وعن أكثر من 600 ألف حالة من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، والعديد من حالات التهاب السحايا والتهاب الكبد والطفح الجلدي والجرب والقمل وجدري الماء.
مدينة الأيتام... مخيم نزوح يحتضن أيتام حرب قطاع غزة في خان يونس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
الصحة العالمية: الظروف في غزة تخلق البيئة المثالية لانتشار الأمراض
19 يوليو, 22:00 GMT
ونشرت منظمة الصحة العالمية بيانا بتاريخ 19 يوليو/ تموز الماضي وحدثته بمعلومات إضافية بتاريخ 21 من الشهر نفسه، وأشارت فيه إلى تأكيد انتشار سلالة فيروس شلل الأطفال من النوع الثاني في قطاع غزة، وعُزل الفيروس من 6 عينات من مياه الصرف الصحي، وجُمعت من موقعين مختلفين لجمع العينات في منطقتين فرعيتين داخل غزة، في 23 يونيو/ حزيران الماضي.
وفي 29 يوليو/ تموز، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي بيانا أعلنت فيه غزة منطقة لوباء شلل الأطفال، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن شلل الأطفال مرض شديد العدوى، يصيب الأطفال الصغار في الغالب، ويهاجم الجهاز العصبي وقد يؤدي إلى شلل في العمود الفقري والجهاز التنفسي، وفي بعض الحالات الموت.
القوات المصرية تتواجد على طول الحدود المصرية في رفح مع غزة، 18 سبتمبر/ أيلول 2005 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير أكثر من 50 نفقا على الحدود بين غزة ومصر خلال الأسبوع الماضي.. فيديو
أمس, 14:13 GMT
وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن المنظمة سترسل أكثر من مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس شلل الأطفال إلى قطاع غزة.
ومن المنتظر أن يتم توزيع جرعات اللقاح على مدى الأسابيع المقبلة لمنع إصابة الأطفال بالعدوى بعد رصد الفيروس في عينات من مياه الصرف الصحي بالقطاع.
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