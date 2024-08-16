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غزة.. ماذا لو فشلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل
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وزير المالية السوداني: لن نقبل بمكان لقوات الدعم السريع في المشهد السياسي المقبل
وزير المالية السوداني: لن نقبل بمكان لقوات الدعم السريع في المشهد السياسي المقبل
سبوتنيك عربي
شدد وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أن الحكومة السودانية لن تقبل بوساطة "مفروضة قهرا"، ولن تكون طرفا في مباحثات هدفها تقنين "احتلال" الأعيان المدنية. 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T13:48+0000
2024-08-16T13:48+0000
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وكتب إبراهيم وهو أيضا رئيس حركة العدل المساواة، عبر منصة "إكس"، أمس الخميس، أن الحكومة لن تقبل بحفظ مكان لقوات الدعم السريع في المشهد السياسي والأمني في المستقبل، مشيرا إلى أن "طبع الشعب السوداني يرفض التهديد والوعيد، وحكومته من ذات الطينة".واستضافت سويسرا، يوم الأربعاء الماضي، محادثات سلام بوساطة أمريكية لإنهاء الحرب في السودان. وكانت الحكومة السودانية، قد أعلنت في وقت سابق، عدم مشاركتها في محادثات جنيف مع قوات الدعم السريع.فيما أعلنت الأخيرة الاستجابة لدعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للتفاوض مع الحكومة السودانية في جنيف، التي تستضيف مباحثات بين أطراف سودانية ووسطاء بين الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع.وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الوزير أنتوني بلينكن، تحدث هاتفيًا مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وأكد له ضرورة المشاركة في محادثات السلام الجارية في سويسرا، لتحقيق التنفيذ الكامل لإعلان جدة، للالتزام بحماية المدنيين في السودان.وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
https://sarabic.ae/20240812/الحكومة-السودانية-الوفد-الأمريكي-في-جدة-لم-يلتزم-في-المباحثات-وأصر-على-مشاركة-الإمارات-كمراقب-1091634497.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزير المالية السوداني: لن نقبل بمكان لقوات الدعم السريع في المشهد السياسي المقبل

13:48 GMT 16.08.2024
© AP Photo / Hussein Mallaقوات الدعم السريع في السودان
قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
قوات الدعم السريع في السودان
© AP Photo / Hussein Malla
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شدد وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أن الحكومة السودانية لن تقبل بوساطة "مفروضة قهرا"، ولن تكون طرفا في مباحثات هدفها تقنين "احتلال" الأعيان المدنية.
وكتب إبراهيم وهو أيضا رئيس حركة العدل المساواة، عبر منصة "إكس"، أمس الخميس، أن الحكومة لن تقبل بحفظ مكان لقوات الدعم السريع في المشهد السياسي والأمني في المستقبل، مشيرا إلى أن "طبع الشعب السوداني يرفض التهديد والوعيد، وحكومته من ذات الطينة".
واستضافت سويسرا، يوم الأربعاء الماضي، محادثات سلام بوساطة أمريكية لإنهاء الحرب في السودان. وكانت الحكومة السودانية، قد أعلنت في وقت سابق، عدم مشاركتها في محادثات جنيف مع قوات الدعم السريع.
فيما أعلنت الأخيرة الاستجابة لدعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للتفاوض مع الحكومة السودانية في جنيف، التي تستضيف مباحثات بين أطراف سودانية ووسطاء بين الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع.
العلم السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
الحكومة السودانية: الوفد الأمريكي في جدة لم يلتزم في المباحثات وأصر على مشاركة الإمارات كمراقب
12 أغسطس, 05:54 GMT
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الوزير أنتوني بلينكن، تحدث هاتفيًا مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وأكد له ضرورة المشاركة في محادثات السلام الجارية في سويسرا، لتحقيق التنفيذ الكامل لإعلان جدة، للالتزام بحماية المدنيين في السودان.
وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
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