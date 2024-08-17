https://sarabic.ae/20240817/الدفاع-الروسية-منظومات-الدفاع-الجوي-تسقط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1091836295.html
الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تسقط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تسقط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت الليلة الماضية، طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود. 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T05:52+0000
2024-08-17T05:52+0000
2024-08-17T05:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجمة إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت داخل الأراضي الروسية".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس، على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240817/السلطات-الأمنية-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-تعلن-عن-استسلام-وحدة-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1091835661.html
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روسيا
الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تسقط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت الليلة الماضية، طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجمة إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت داخل الأراضي الروسية".
وأضافت الوزارة أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس، على يد نظام كييف.