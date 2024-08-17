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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240817/الدفاع-الروسية-منظومات-الدفاع-الجوي-تسقط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1091836295.html
الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تسقط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تسقط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت الليلة الماضية، طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود. 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T05:52+0000
2024-08-17T05:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجمة إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت داخل الأراضي الروسية".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس، على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240817/السلطات-الأمنية-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-تعلن-عن-استسلام-وحدة-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1091835661.html
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روسيا

الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تسقط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

05:52 GMT 17.08.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت الليلة الماضية، طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجمة إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت داخل الأراضي الروسية".
وأضافت الوزارة أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
القوات الروسية تستولي على روشيل سيناتور كندية الصنع في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
السلطات الأمنية في مقاطعة كورسك الروسية تعلن عن استسلام وحدة عسكرية أوكرانية... فيديو
05:14 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس، على يد نظام كييف.
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