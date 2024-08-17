https://sarabic.ae/20240817/السلطات-الأمنية-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-تعلن-عن-استسلام-وحدة-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1091835661.html
السلطات الأمنية في مقاطعة كورسك الروسية تعلن عن استسلام وحدة عسكرية أوكرانية... فيديو
السلطات الأمنية في مقاطعة كورسك الروسية تعلن عن استسلام وحدة عسكرية أوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت السلطات الأمنية الروسية، اليوم السبت، بأن أفراد مجموعة من العسكريين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، سلموا أنفسهم في بلدة كوماروفكا، الواقعة في مقاطعة... 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T05:14+0000
2024-08-17T05:14+0000
2024-08-17T05:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت السلطات الأمنية في المقاطعة أن "الوحدة التي استسلمت تتكون من 24 جنديا من اللواء الميكانيكي 22 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث عملت بالتنسيق مع الجانب الروسي للاستسلام".وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق عملية استسلام المجموعة العسكرية الأوكرانية، وذلك من خلال تصويرها عبر طائرة مسيرة كانت تتابع تفاصيل العملية بإشراف القوات الروسية.وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.خبير: أمريكا متورطة بالهجوم على روسيا وانتصار بوتين في كورسك سيشكل الضربة القاضية للغربوفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.
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روسيا
السلطات الأمنية في مقاطعة كورسك الروسية تعلن عن استسلام وحدة عسكرية أوكرانية... فيديو
أفادت السلطات الأمنية الروسية، اليوم السبت، بأن أفراد مجموعة من العسكريين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، سلموا أنفسهم في بلدة كوماروفكا، الواقعة في مقاطعة كورسك الروسية.
وذكرت السلطات الأمنية في المقاطعة أن "الوحدة التي استسلمت تتكون من 24 جنديا من اللواء الميكانيكي 22 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث عملت بالتنسيق مع الجانب الروسي للاستسلام".
وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق عملية استسلام المجموعة العسكرية الأوكرانية، وذلك من خلال تصويرها عبر طائرة مسيرة كانت تتابع تفاصيل العملية بإشراف القوات الروسية.
وقال ممثل السلطات الأمنية الروسية لوكالة "سبوتينك"، إن "24 جنديا من اللواء الميكانيكي المنفصل 22 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية استسلموا بالقرب من بلدة كوماروفكا في اتجاه كورسك".
وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.
وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.