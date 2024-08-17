https://sarabic.ae/20240817/القوات-الجوية-الروسية-تنفذ-ضربات-على-4-قواعد-للمسلحين-في-دير-الزور-شرقي-سوريا-1091853665.html
القوات الجوية الروسية تنفذ ضربات على 4 قواعد للمسلحين في دير الزور شرقي سوريا
القوات الجوية الروسية تنفذ ضربات على 4 قواعد للمسلحين في دير الزور شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، أوليغ إغناسيوك، أن القوات الجوية الروسية نفذت، خلال اليومين الماضيين، ضربات على أربع قواعد للمسلحين... 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T19:39+0000
2024-08-17T19:39+0000
2024-08-17T19:39+0000
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وقال إغناسيوك: "على مدى اليومين الماضيين، شنت القوات الجوية الروسية ضربات على أربع قواعد محددة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال البشري".وأضاف إغناسيوك أن الـ12 خرقا نفذت من قبل طائرتين من طراز "إف-15" وزوج من مقاتلات "تايفون" وثلاثة أزواج من الطائرات الهجومية من طراز "أي -10" تابعة لقوات"التحالف"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.وأشار إلى أنه "نتيجة نيران القناصة التي أطلقها إرهابيون من منطقة إيرلا على مواقع قوات الحكومة السورية، في منطقة قرية كفكابا بمحافظة حماة، قُتل جندي سوري واحد".
https://sarabic.ae/20240805/مركز-المصالحة-الروسي-تسجيل-12-خرقا-لطائرات-حربية-تابعة-لـالتحالف-في-التنف-السورية--1091451896.html
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روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
القوات الجوية الروسية تنفذ ضربات على 4 قواعد للمسلحين في دير الزور شرقي سوريا
صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، أوليغ إغناسيوك، أن القوات الجوية الروسية نفذت، خلال اليومين الماضيين، ضربات على أربع قواعد للمسلحين المختبئين في سلسلة جبال البشري في سوريا.
وقال إغناسيوك: "على مدى اليومين الماضيين، شنت القوات الجوية الروسية ضربات على أربع قواعد محددة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال البشري".
ووفقا له فإن القوات المسلحة السورية تواصل عمليات الاستطلاع والتفتيش في المناطق الجبلية والصحراوية في محافظة دير الزور.
وأفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ إغناسيوك، يوم 5 أغسطس/ آب الجاري، أنه تم تسجيل 12 خرقاً، خلال الـ24 الساعة الماضية، في منطقة التنف السورية.
وأضاف إغناسيوك أن الـ12 خرقا نفذت من قبل طائرتين من طراز "إف-15" وزوج من مقاتلات "تايفون" وثلاثة أزواج من الطائرات الهجومية من طراز "أي -10" تابعة لقوات"التحالف"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أنه "نتيجة نيران القناصة التي أطلقها إرهابيون من منطقة إيرلا على مواقع قوات الحكومة السورية، في منطقة قرية كفكابا بمحافظة حماة، قُتل جندي سوري واحد".