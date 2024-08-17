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https://sarabic.ae/20240817/زلزال-بقوة-7-درجات-يضرب-قبالة-الساحل-الشرقي-لكامتشاتكا-شرقي-روسيا--1091854430.html
زلزال بقوة 7 درجات يضرب قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا شرقي روسيا
زلزال بقوة 7 درجات يضرب قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا شرقي روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد الفرع الإقليمي للخدمة الجيوفيزيائية التابعة للأكاديمية العلوم الروسية، بوقوع زلزال بقوة 7.0 درجات قبالة ساحل كامتشاتكا. 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T20:01+0000
2024-08-17T20:01+0000
روسيا
زلزال
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وأضاف الفرع الإقليمي للخدمة الجيوفيزيائية على موقعه على الإنترنت، أن "الزلزال وقع على عمق ستة كيلومترات".وكما أوضحت وزارة حالات الطوارئ في المنطقة، فقد شعر السكان بالهزات في منطقة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي الحضرية، ويقوم رجال الإنقاذ الآن بفحص المباني.وأضافت الوزارة أنه "لا يوجد خطر حدوث تسونامي بعد الزلزال قبالة سواحل كامتشاتكا.وتقع كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا بين بحر أوخوتسك في الغرب والمحيط الهادي وبحر بيرنغ في الشرق.
https://sarabic.ae/20240816/زلزال-بقوة-61-درجة-يضرب-الساحل-الشرقي-لتايوان-1091795460.html
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روسيا, زلزال
روسيا, زلزال

زلزال بقوة 7 درجات يضرب قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا شرقي روسيا

20:01 GMT 17.08.2024
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نفوق جماعي للحيوانات - كارثة بيئية على سواحل كامتشاتكا، روسيا 4 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
© Sputnik . Alexandr Piragis
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أفاد الفرع الإقليمي للخدمة الجيوفيزيائية التابعة للأكاديمية العلوم الروسية، بوقوع زلزال بقوة 7.0 درجات قبالة ساحل كامتشاتكا.
وأضاف الفرع الإقليمي للخدمة الجيوفيزيائية على موقعه على الإنترنت، أن "الزلزال وقع على عمق ستة كيلومترات".
وتم تحديد مركز الزلزال على بعد 108 كيلومترات من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وفقا للبيان الذي تم نشره.
زلزال قوي يضرب بلدة يولي، مقاطعة هوالين، شرق تايوان، 18 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب الساحل الشرقي لتايوان
أمس, 00:27 GMT
وبعد ذلك وقع زلزال ثان على بعد 116 كيلومترا من عاصمة الإقليم بقوة 4.7 درجة، وبالإضافة إلى ذلك، حدثت سلسلة من الهزات الارتدادية بقوة 3.9 درجة.
وكما أوضحت وزارة حالات الطوارئ في المنطقة، فقد شعر السكان بالهزات في منطقة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي الحضرية، ويقوم رجال الإنقاذ الآن بفحص المباني.
وأضافت الوزارة أنه "لا يوجد خطر حدوث تسونامي بعد الزلزال قبالة سواحل كامتشاتكا.
وتقع كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا بين بحر أوخوتسك في الغرب والمحيط الهادي وبحر بيرنغ في الشرق.
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Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مسؤولون إسرائيليون: عمليات الجيش في غزة انتهت05:18 GMT
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