https://sarabic.ae/20240817/قوات-الدفاع-الجوي-الروسية-تعترض-طائرة-مسيرة-غرب-مقاطعة-روستوف-1091855262.html
قوات الدفاع الجوي الروسية تعترض طائرة مسيرة غرب مقاطعة روستوف
قوات الدفاع الجوي الروسية تعترض طائرة مسيرة غرب مقاطعة روستوف
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، ليل السبت/الأحد، اعتراض قوات الدفاع الجوي الروسية لطائرة مسيرة أوكرانية غرب المقاطعة. 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T22:52+0000
2024-08-17T22:52+0000
2024-08-17T22:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
طائرة مسيرة
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موسكو - سبوتنيك. وكتب غولوبيف في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، "في حوالي الساعة الواحدة صباحًا في غرب مقاطعة روستوف، صدت قوات الدفاع الجوي هجومًا بطائرة بدون طيار".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240817/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-وغورلوفكا-بـ-10-قذائف-مدفعية-عيار-155-ملم-1091855121.html
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روسيا, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة
روسيا, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة
قوات الدفاع الجوي الروسية تعترض طائرة مسيرة غرب مقاطعة روستوف
أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، ليل السبت/الأحد، اعتراض قوات الدفاع الجوي الروسية لطائرة مسيرة أوكرانية غرب المقاطعة.
موسكو - سبوتنيك. وكتب غولوبيف في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، "في حوالي الساعة الواحدة صباحًا في غرب مقاطعة روستوف، صدت قوات الدفاع الجوي هجومًا بطائرة بدون طيار".
وأضاف، "يتم توضيح المعلومات حول العواقب على الأرض من قبل الخدمات التشغيلية العاملة".
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.