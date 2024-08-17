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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240817/قوات-الدفاع-الجوي-الروسية-تعترض-طائرة-مسيرة-غرب-مقاطعة-روستوف-1091855262.html
قوات الدفاع الجوي الروسية تعترض طائرة مسيرة غرب مقاطعة روستوف
قوات الدفاع الجوي الروسية تعترض طائرة مسيرة غرب مقاطعة روستوف
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، ليل السبت/الأحد، اعتراض قوات الدفاع الجوي الروسية لطائرة مسيرة أوكرانية غرب المقاطعة. 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T22:52+0000
2024-08-17T22:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
طائرة مسيرة
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موسكو - سبوتنيك. وكتب غولوبيف في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، "في حوالي الساعة الواحدة صباحًا في غرب مقاطعة روستوف، صدت قوات الدفاع الجوي هجومًا بطائرة بدون طيار".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240817/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-وغورلوفكا-بـ-10-قذائف-مدفعية-عيار-155-ملم-1091855121.html
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روسيا, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة
روسيا, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة

قوات الدفاع الجوي الروسية تعترض طائرة مسيرة غرب مقاطعة روستوف

22:52 GMT 17.08.2024
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، ليل السبت/الأحد، اعتراض قوات الدفاع الجوي الروسية لطائرة مسيرة أوكرانية غرب المقاطعة.
موسكو - سبوتنيك. وكتب غولوبيف في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، "في حوالي الساعة الواحدة صباحًا في غرب مقاطعة روستوف، صدت قوات الدفاع الجوي هجومًا بطائرة بدون طيار".

وأضاف، "يتم توضيح المعلومات حول العواقب على الأرض من قبل الخدمات التشغيلية العاملة".

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
آثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وغورلوفكا بـ 10 قذائف مدفعية عيار 155 ملم
22:20 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
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Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مسؤولون إسرائيليون: عمليات الجيش في غزة انتهت05:18 GMT
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