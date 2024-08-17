مسؤولة بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية: طواقم عملنا تضمن التشغيل الآمن للمحطة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:33 GMT
28 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة.. ماذا لو فشلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
استمرار عقد مباحثات الدوحة لوقف إطلاق النار في غزة.. والرئيس الفلسطيني يقرر التوجه إلى القطاع
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
16:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240817/مسؤولة-بالمحطة-طواقم-عمل-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-يضمنون-التشغيل-الآمن-للمحطة-1091835398.html
مسؤولة بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية: طواقم عملنا تضمن التشغيل الآمن للمحطة
مسؤولة بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية: طواقم عملنا تضمن التشغيل الآمن للمحطة
سبوتنيك عربي
أكدت مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، يفغينيا ياشينا، اليوم السبت، أن طواقم عمل محطة زابوروجيه للطاقة النووية تضمن التشغيل الآمن للمنشأة بشكل... 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T04:15+0000
2024-08-17T04:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا
القوات الأوكرانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1a/1090184344_0:240:960:780_1920x0_80_0_0_83fbec708337cdc72102dc48465b971e.jpg
ميليتوبل - سبوتنيك. وقالت ياشينا لوكالة "سبوتنيك": "نضمن التشغيل الآمن لمحطة الطاقة النووية، بالكامل".وفي وقت سابق، صرح ممثل عن وكالة إنفاذ القانون الروسية، بأن القوات الأوكرانية تخطط لاستخدام عبوات برؤوس حربية تحتوي على مواد مشعة لمهاجمة محطتي كورسك وزابوروجيه للطاقة النووية.وفي السياق ذاته، أشارت الإدارة العسكرية في مقاطعة خاركوف، مساء أمس الجمعة، إلى أن المعلومات الواردة من الأسرى الأوكرانيين، تشير إلى أن كييف تخطط لضرب منشآت نووية داخل روسيا.وأوضحت أن غرض الضربات المحتملة من قبل كييف على المنشآت النووية الروسية، هو "اتهام" روسيا بعمل استفزازي يتمثل بأنها "أطلقت النار على نفسها".وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا، من حيث عدد الوحدات وقدراتها، وتضم 6 وحدات للطاقة تبلغ سعة كل واحدة منها 1 غيغاواط.ومنذ مارس/ آذار 2022، أصبحت محطة زابوروجيه للطاقة النووية تحت حماية القوات الروسية؛ وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.وتواصل القوات المسلحة الأوكرانية قصف مدينة إنيرغودار ومنطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية المجاورة للمدينة، بشكل شبه منتظم.وكان وزير الدفاع الروسي السابق، سيرغي شويغو، قد صرح في وقت سابق، بأن نظام كييف يسعى إلى خلق كارثة نووية، من خلال مواصلته قصف محطة زابوروجيه، بشكل متعمد.
https://sarabic.ae/20240816/الإدارة-العسكرية-بخاركوف-كييف-تخطط-لمهاجمة-المنشآت-النووية--لمحطتي-كورسك-وزابوروجيه-1091833953.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1a/1090184344_0:150:960:870_1920x0_80_0_0_170a0cdb2a2deeaab899a7ca77329eff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, القوات الأوكرانية
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, القوات الأوكرانية

مسؤولة بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية: طواقم عملنا تضمن التشغيل الآمن للمحطة

04:15 GMT 17.08.2024 (تم التحديث: 04:44 GMT 17.08.2024)
© Photo / t.me/znppofficialمركز التحكم في الإشعاع في بلدة فيليكايا زنامينكا بمقاطعة زابوروجيه بعد قصفه من قبل القوات الأوكرانية
مركز التحكم في الإشعاع في بلدة فيليكايا زنامينكا بمقاطعة زابوروجيه بعد قصفه من قبل القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
© Photo / t.me/znppofficial
تابعنا عبر
أكدت مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، يفغينيا ياشينا، اليوم السبت، أن طواقم عمل محطة زابوروجيه للطاقة النووية تضمن التشغيل الآمن للمنشأة بشكل كامل، على خلفية التصريحات حول هجوم محتمل.
ميليتوبل - سبوتنيك. وقالت ياشينا لوكالة "سبوتنيك": "نضمن التشغيل الآمن لمحطة الطاقة النووية، بالكامل".
وفي وقت سابق، صرح ممثل عن وكالة إنفاذ القانون الروسية، بأن القوات الأوكرانية تخطط لاستخدام عبوات برؤوس حربية تحتوي على مواد مشعة لمهاجمة محطتي كورسك وزابوروجيه للطاقة النووية.
وفي السياق ذاته، أشارت الإدارة العسكرية في مقاطعة خاركوف، مساء أمس الجمعة، إلى أن المعلومات الواردة من الأسرى الأوكرانيين، تشير إلى أن كييف تخطط لضرب منشآت نووية داخل روسيا.

وأكدت الإدارة أن نية القوات الأوكرانية بضرب المنشآت النووية الروسية في كورسك وزابوروجيه، باتت مكشوفة.

وأوضحت أن غرض الضربات المحتملة من قبل كييف على المنشآت النووية الروسية، هو "اتهام" روسيا بعمل استفزازي يتمثل بأنها "أطلقت النار على نفسها".
وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا، من حيث عدد الوحدات وقدراتها، وتضم 6 وحدات للطاقة تبلغ سعة كل واحدة منها 1 غيغاواط.
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الإدارة العسكرية في خاركوف: كييف تخطط لمهاجمة المنشآت النووية لمحطتي كورسك وزابوروجيه
أمس, 21:30 GMT
ومنذ مارس/ آذار 2022، أصبحت محطة زابوروجيه للطاقة النووية تحت حماية القوات الروسية؛ وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
وتواصل القوات المسلحة الأوكرانية قصف مدينة إنيرغودار ومنطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية المجاورة للمدينة، بشكل شبه منتظم.
وكان وزير الدفاع الروسي السابق، سيرغي شويغو، قد صرح في وقت سابق، بأن نظام كييف يسعى إلى خلق كارثة نووية، من خلال مواصلته قصف محطة زابوروجيه، بشكل متعمد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مسؤولون إسرائيليون: عمليات الجيش في غزة انتهت05:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала