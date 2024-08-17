https://sarabic.ae/20240817/مسؤولة-بالمحطة-طواقم-عمل-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-يضمنون-التشغيل-الآمن-للمحطة-1091835398.html

مسؤولة بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية: طواقم عملنا تضمن التشغيل الآمن للمحطة

مسؤولة بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية: طواقم عملنا تضمن التشغيل الآمن للمحطة

سبوتنيك عربي

أكدت مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، يفغينيا ياشينا، اليوم السبت، أن طواقم عمل محطة زابوروجيه للطاقة النووية تضمن التشغيل الآمن للمنشأة بشكل... 17.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-17T04:15+0000

2024-08-17T04:15+0000

2024-08-17T04:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

محطة زابوروجيه للطاقة النووية

روسيا

القوات الأوكرانية

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ميليتوبل - سبوتنيك. وقالت ياشينا لوكالة "سبوتنيك": "نضمن التشغيل الآمن لمحطة الطاقة النووية، بالكامل".وفي وقت سابق، صرح ممثل عن وكالة إنفاذ القانون الروسية، بأن القوات الأوكرانية تخطط لاستخدام عبوات برؤوس حربية تحتوي على مواد مشعة لمهاجمة محطتي كورسك وزابوروجيه للطاقة النووية.وفي السياق ذاته، أشارت الإدارة العسكرية في مقاطعة خاركوف، مساء أمس الجمعة، إلى أن المعلومات الواردة من الأسرى الأوكرانيين، تشير إلى أن كييف تخطط لضرب منشآت نووية داخل روسيا.وأوضحت أن غرض الضربات المحتملة من قبل كييف على المنشآت النووية الروسية، هو "اتهام" روسيا بعمل استفزازي يتمثل بأنها "أطلقت النار على نفسها".وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا، من حيث عدد الوحدات وقدراتها، وتضم 6 وحدات للطاقة تبلغ سعة كل واحدة منها 1 غيغاواط.ومنذ مارس/ آذار 2022، أصبحت محطة زابوروجيه للطاقة النووية تحت حماية القوات الروسية؛ وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.وتواصل القوات المسلحة الأوكرانية قصف مدينة إنيرغودار ومنطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية المجاورة للمدينة، بشكل شبه منتظم.وكان وزير الدفاع الروسي السابق، سيرغي شويغو، قد صرح في وقت سابق، بأن نظام كييف يسعى إلى خلق كارثة نووية، من خلال مواصلته قصف محطة زابوروجيه، بشكل متعمد.

https://sarabic.ae/20240816/الإدارة-العسكرية-بخاركوف-كييف-تخطط-لمهاجمة-المنشآت-النووية--لمحطتي-كورسك-وزابوروجيه-1091833953.html

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محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, القوات الأوكرانية