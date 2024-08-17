https://sarabic.ae/20240817/موسكو-تدعو-كيشينوف-إلى-الالتزام-بوضع-الحياد-والتوقف-عن-التلاعب-غير-المسؤول-بسيادة-مولدوفا-وأمنها-1091841714.html
موسكو تدعو كيشينوف إلى الالتزام بوضع الحياد والتوقف عن "التلاعب غير المسؤول" بسيادة مولدوفا وأمنها
موسكو تدعو كيشينوف إلى الالتزام بوضع الحياد والتوقف عن "التلاعب غير المسؤول" بسيادة مولدوفا وأمنها
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تدعو السلطات المولدوفية إلى الالتزام بوضع الحياد والتوقف عن "التلاعب غير المسؤول" بسيادة... 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T10:18+0000
2024-08-17T10:18+0000
2024-08-17T10:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت زاخاروفا، اليوم السبت، عبر موقع الخارجية الروسية: "ندعو مرة أخرى السلطات المولدوفية إلى التوقف عن اللعب غير المسؤول بسيادة الجمهورية وأمنها، والذي يضمنه وضع الحياد والالتزام الصارم بهذا الوضع المنصوص عليه في الدستور، والذي يعني سياسة خارجية متوازنة والحفاظ على علاقات حسن الجوار مع الدول الأخرى، بما في ذلك روسيا".وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، استدعت وزارة الخارجية الروسية، القائم بالأعمال المولدوفي ألكسندر كيترارو، وذلك بخصوص التقارير التي تفيد بأن طائرات "إف-16"، التي نقلها الغرب إلى كييف قد تتمركز في مطارات مولدوفا.وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع المولدوفية، أنه في 15 يوليو/ تموز الماضي، تلقت كيشينوف مجموعة من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة للتدريب العسكري.
https://sarabic.ae/20240718/موسكو-واشنطن-تدفع-مولدوفا-نحو-السيناريو-الأوكراني--1090924124.html
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روسيا
موسكو تدعو كيشينوف إلى الالتزام بوضع الحياد والتوقف عن "التلاعب غير المسؤول" بسيادة مولدوفا وأمنها
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تدعو السلطات المولدوفية إلى الالتزام بوضع الحياد والتوقف عن "التلاعب غير المسؤول" بسيادة الجمهورية وأمنها.
وقالت زاخاروفا، اليوم السبت، عبر موقع الخارجية الروسية: "ندعو مرة أخرى السلطات المولدوفية إلى التوقف عن اللعب غير المسؤول بسيادة الجمهورية وأمنها، والذي يضمنه وضع الحياد والالتزام الصارم بهذا الوضع المنصوص عليه في الدستور، والذي يعني سياسة خارجية متوازنة والحفاظ على علاقات حسن الجوار مع الدول الأخرى، بما في ذلك روسيا".
وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، استدعت وزارة الخارجية الروسية، القائم بالأعمال المولدوفي ألكسندر كيترارو، وذلك بخصوص التقارير التي تفيد بأن طائرات "إف-16"، التي نقلها الغرب إلى كييف قد تتمركز في مطارات مولدوفا.
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع المولدوفية، أنه في 15 يوليو/ تموز الماضي، تلقت كيشينوف مجموعة من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة للتدريب العسكري.