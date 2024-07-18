https://sarabic.ae/20240718/موسكو-واشنطن-تدفع-مولدوفا-نحو-السيناريو-الأوكراني--1090924124.html
موسكو: واشنطن تدفع مولدوفا نحو السيناريو الأوكراني
موسكو: واشنطن تدفع مولدوفا نحو السيناريو الأوكراني
سبوتنيك عربي
ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة، ومن خلال نقل المعدات العسكرية إلى مولدوفا، تدفع كيشينوف إلى تنفيذ... 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T14:58+0000
2024-07-18T14:58+0000
2024-07-18T14:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت في مؤتمر صحفي، أنه "في الوقت نفسه، يواصل نظام (الرئيسة المولدوفية مايا) ساندو، تحت ستار التكامل الأوروبي، مساره نحو العسكرة. في 15 يوليو(تموز الجاري)، أعلنت وزارة الدفاع في مولدوفا عن وصول دفعة من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة، وهذا ليس افتتاح لمدارس وليس زيادة في رفاهية المواطنين، وهذا يدفع مولدوفا إلى تنفيذ السيناريو الأوكراني".وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع المولدوفية، أنه في 15 يوليو/ تموز الجاري، تلقت كيشينوف مجموعة من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة للتدريب العسكري والدولي.
https://sarabic.ae/20240718/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-الخطوط-الأمامية-وتسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-في-محاور-عدة-1090914195.html
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روسيا
موسكو: واشنطن تدفع مولدوفا نحو السيناريو الأوكراني
ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة، ومن خلال نقل المعدات العسكرية إلى مولدوفا، تدفع كيشينوف إلى تنفيذ السيناريو الأوكراني.
وأضافت في مؤتمر صحفي، أنه "في الوقت نفسه، يواصل نظام (الرئيسة المولدوفية مايا) ساندو، تحت ستار التكامل الأوروبي، مساره نحو العسكرة. في 15 يوليو(تموز الجاري)، أعلنت وزارة الدفاع في مولدوفا عن وصول دفعة من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة، وهذا ليس افتتاح لمدارس وليس زيادة في رفاهية المواطنين، وهذا يدفع مولدوفا إلى تنفيذ السيناريو الأوكراني".
وأشارت زاخاروفا، أيضًا، إلى أن مشروع الدفاع الوطني المحدّث لمولدوفا، للفترة 2024-2034، ينص على أن "تصرفات روسيا تشكل تهديدًا للأمن القومي والنظام الدستوري لمولدوفا".
وأضافت أيضًا أن "الخبراء المولدوفيين المستقلين يقولون إنه في المستقبل القريب، خلافًا لإرادة الشعب المولدوفي، ستتخلى سلطات البلاد عن الحياد الدستوري للبلاد".
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع المولدوفية، أنه في 15 يوليو/ تموز الجاري، تلقت كيشينوف مجموعة من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة للتدريب العسكري والدولي.