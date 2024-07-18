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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240718/موسكو-واشنطن-تدفع-مولدوفا-نحو-السيناريو-الأوكراني--1090924124.html
موسكو: واشنطن تدفع مولدوفا نحو السيناريو الأوكراني
موسكو: واشنطن تدفع مولدوفا نحو السيناريو الأوكراني
سبوتنيك عربي
ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة، ومن خلال نقل المعدات العسكرية إلى مولدوفا، تدفع كيشينوف إلى تنفيذ... 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T14:58+0000
2024-07-18T14:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت في مؤتمر صحفي، أنه "في الوقت نفسه، يواصل نظام (الرئيسة المولدوفية مايا) ساندو، تحت ستار التكامل الأوروبي، مساره نحو العسكرة. في 15 يوليو(تموز الجاري)، أعلنت وزارة الدفاع في مولدوفا عن وصول دفعة من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة، وهذا ليس افتتاح لمدارس وليس زيادة في رفاهية المواطنين، وهذا يدفع مولدوفا إلى تنفيذ السيناريو الأوكراني".وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع المولدوفية، أنه في 15 يوليو/ تموز الجاري، تلقت كيشينوف مجموعة من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة للتدريب العسكري والدولي.
https://sarabic.ae/20240718/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-الخطوط-الأمامية-وتسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-في-محاور-عدة-1090914195.html
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روسيا

موسكو: واشنطن تدفع مولدوفا نحو السيناريو الأوكراني

14:58 GMT 18.07.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة، ومن خلال نقل المعدات العسكرية إلى مولدوفا، تدفع كيشينوف إلى تنفيذ السيناريو الأوكراني.
وأضافت في مؤتمر صحفي، أنه "في الوقت نفسه، يواصل نظام (الرئيسة المولدوفية مايا) ساندو، تحت ستار التكامل الأوروبي، مساره نحو العسكرة. في 15 يوليو(تموز الجاري)، أعلنت وزارة الدفاع في مولدوفا عن وصول دفعة من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة، وهذا ليس افتتاح لمدارس وليس زيادة في رفاهية المواطنين، وهذا يدفع مولدوفا إلى تنفيذ السيناريو الأوكراني".

وأشارت زاخاروفا، أيضًا، إلى أن مشروع الدفاع الوطني المحدّث لمولدوفا، للفترة 2024-2034، ينص على أن "تصرفات روسيا تشكل تهديدًا للأمن القومي والنظام الدستوري لمولدوفا".

جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن تموضعها على الخطوط الأمامية وتسيطر على مواقع أكثر فائدة في محاور عدة
12:07 GMT

وأضافت أيضًا أن "الخبراء المولدوفيين المستقلين يقولون إنه في المستقبل القريب، خلافًا لإرادة الشعب المولدوفي، ستتخلى سلطات البلاد عن الحياد الدستوري للبلاد".

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع المولدوفية، أنه في 15 يوليو/ تموز الجاري، تلقت كيشينوف مجموعة من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة للتدريب العسكري والدولي.
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