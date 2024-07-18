https://sarabic.ae/20240718/موسكو-واشنطن-تدفع-مولدوفا-نحو-السيناريو-الأوكراني--1090924124.html

موسكو: واشنطن تدفع مولدوفا نحو السيناريو الأوكراني

موسكو: واشنطن تدفع مولدوفا نحو السيناريو الأوكراني

سبوتنيك عربي

ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة، ومن خلال نقل المعدات العسكرية إلى مولدوفا، تدفع كيشينوف إلى تنفيذ... 18.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-18T14:58+0000

2024-07-18T14:58+0000

2024-07-18T14:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضافت في مؤتمر صحفي، أنه "في الوقت نفسه، يواصل نظام (الرئيسة المولدوفية مايا) ساندو، تحت ستار التكامل الأوروبي، مساره نحو العسكرة. في 15 يوليو(تموز الجاري)، أعلنت وزارة الدفاع في مولدوفا عن وصول دفعة من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة، وهذا ليس افتتاح لمدارس وليس زيادة في رفاهية المواطنين، وهذا يدفع مولدوفا إلى تنفيذ السيناريو الأوكراني".وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع المولدوفية، أنه في 15 يوليو/ تموز الجاري، تلقت كيشينوف مجموعة من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة للتدريب العسكري والدولي.

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