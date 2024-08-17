نواب جزائريون: فرنسا تستخدم "ملف التأشيرات" لمعاقبة بلادنا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:33 GMT
28 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة.. ماذا لو فشلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
استمرار عقد مباحثات الدوحة لوقف إطلاق النار في غزة.. والرئيس الفلسطيني يقرر التوجه إلى القطاع
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تتحدث عن تقدم في مفاوضات الدوحة، و حماس تؤكد أن المفاوضات لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240817/نواب-جزائريون-فرنسا-تستخدم-ملف-التأشيرات-لمعاقبة-بلادنا-1091845943.html
نواب جزائريون: فرنسا تستخدم "ملف التأشيرات" لمعاقبة بلادنا
نواب جزائريون: فرنسا تستخدم "ملف التأشيرات" لمعاقبة بلادنا
سبوتنيك عربي
قال برلمانيان جزائريان إن فرنسا تستخدم "ملف التأشيرة" للجزائريين، كورقة ضغط على بلادهم في الوقت الراهن، كما فعلتها أكثر من مرة من قبل. 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T14:18+0000
2024-08-17T14:18+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار الشرق الأوسط
غزة
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/19/1069447962_0:0:1845:1037_1920x0_80_0_0_c9a75a9ac434654d3a4143f7cc1b32ad.jpg
وأوضح البرلمانيان الجزائريان أن الحد من منح التأشيرات للجزائريين، أو منع نسبة كبيرة منها، ليس بالأمر الجديد، إذ دأبت فرنسا على استعمال نفس الورقة في كل مناسبة من أجل الضغط خلال النقاش حول بعض القضايا، وفي مقدمتها "ملف الذاكرة".مرحلة توتر جديدةودخلت العلاقات الجزائرية –الفرنسية مرحلة توتر جديدة، بعد اعتراف الأخيرة بمقترح الحكم الذاتي، الذي يدعم سيادة المغرب على الصحراء، كما سحبت الجزائر سفيرها من باريس، احتجاجا على الخطوة.وفي عام 2022، رُفضت طلبات الحصول على تأشيرة "شنغن" لما يقارب 32 ألف جزائري، من قبل المصالح القنصلية الفرنسية.وحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، تلقى 31955 جزائري ردودا سلبية على طلباتهم المقدمة عبر قنصليات فرنسا.قال نائب رئيس البرلمان الجزائري، موسى خرفي، إن اعتزام فرنسا التضييق على تأشيرات الجزائريين، اعتادت عليه الجزائر.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن فرنسا لجأت لنفس الورقة في وقت سابق، ومارست التضييق بنفس الورقة.وبشأن رد الجزائر على استخدم فرنسا "ورقة التأشيرات"، يرى خرفي أن بلاده ذهبت إلى أكثر خطوة يمكن اتخاذها وهي سحب السفير، وأنها قد لا تتخذ خطوات إضافية في الوقت الرهان.فيما يقول البرلماني الجزائري، علي ربيج، إن ملف "التأشيرات" عرف عدة اضطرابات واختلالات خلال السنوات الماضية، تماشيا مع ما شهدته العلاقات بين البلدين.ولفت إلى أن هناك أعدادا كبيرة من الجزائريين يتنقلون نحو فرنسا، لعدة أسباب، منها صحية وتعليمية وزيارات عائلية، ما يعني أن الآلاف أسبوعيا يطلبون التاشيرات.ورقة ضغطوشدد البرلماني الجزائري على أن فرنسا تستخدم الورقة كل مرة للضغط على الجزائر، لكنها تتجاوز الأمر.وأشار إلى أن طلب التأشيرة من جانب الجزائريين هو الأعلى، مقارنة مع تونس والمغرب، خاصة أن هناك نحو 30 ألف طالب يتوجهون للدراسة سنويا.ولفت إلى أن "ملف التأشيرة"، يحضر دائما على طاولة النقاش إلى جانب العديد من الملفات الاقتصادية، و"ملف الذاكرة"، في كل اللقاءات الحكومية والرئاسية، لكن فرنسا تبقي عليه كورقة ضغط، على الجزائر وعلى دول المغرب العربي الأخرى.وبلغ معدل الرفض من قبل فرنسا لتأشيرات الجزائريين، في عام 2020، 38% و43% في عام 2019، بينما وصل معدل الرفض في عام 2018 إلى 45.5%.وتعد نسبة كبيرة من التأشيرات المطلوبة سنويا بهدف العلاج أو التعليم، وكذلك لمّ الشمل أو العمل، الأمر الذي أثر بدرجة كبيرة على المرضى وطالبي العلم والعمل، خلال السنوات الأخيرة.توتر العلاقاتوقبل أيام ذكرت "وسائل إعلام فرنسية"، أن الجزائر ترفض استقبال الأشخاص الجزائريين الخاضعين لالتزام مغادرة الأراضي الفرنسية في مطاراتها بشكل منهجي، منذ إعلان باريس دعمها لمقترح المغرب في قضية الصحراء الغربية.وفي العام 2018، استبعدت الجزائر القبول بمشروع من تمويل الاتحاد الأوروبي لإقامة "مراكز استقبال المهاجرين" على أراضيها.ولم تعلق السلطات الجزائرية بشكل رسمي، على المعلومات المتداولة حتى الآن.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال في رسالة: "إن فرنسا ترى أن مخطّط المغرب بخصوص الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء في إطار السيادة المغربية هو الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي للنزاع القائم منذ فترة طويلة حول المنطقة".وتابع ماكرون: "من الضروري مواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المنطقة"، مؤكدا أن "فرنسا ستواكب المغرب في هذه الخطوات لفائدة السكان المحليين".وقررت الجزائر في وقت سابق، سحب سفيرها لدى فرنسا، سعيد موسى، و"بأثر فوري"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الجزائرية.وجاء في بيان للوزارة: "أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية".
https://sarabic.ae/20240806/هل-تستخدم-الجزائر-سلاح-الغاز-ضد-فرنسا-1091475274.html
https://sarabic.ae/20240811/برلماني-جزائري-بلادنا-ستعيد-النظر-في-الاتفاقيات-الأمنية-والمعاهدات-مع-فرنسا-1091626129.html
https://sarabic.ae/20230801/تأثيرات-اجتماعية-وإنسانية-ما-وراء-رفض-فرنسا-تأشيرات-السفر-للجزائريين-1079678643.html
غزة
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/19/1069447962_121:0:1668:1160_1920x0_80_0_0_06bae90244acee5eaee5b9baffea720f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, غزة, إيران
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, غزة, إيران

نواب جزائريون: فرنسا تستخدم "ملف التأشيرات" لمعاقبة بلادنا

14:18 GMT 17.08.2024
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
© Sputnik . Стрингер
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
قال برلمانيان جزائريان إن فرنسا تستخدم "ملف التأشيرة" للجزائريين، كورقة ضغط على بلادهم في الوقت الراهن، كما فعلتها أكثر من مرة من قبل.
وأوضح البرلمانيان الجزائريان أن الحد من منح التأشيرات للجزائريين، أو منع نسبة كبيرة منها، ليس بالأمر الجديد، إذ دأبت فرنسا على استعمال نفس الورقة في كل مناسبة من أجل الضغط خلال النقاش حول بعض القضايا، وفي مقدمتها "ملف الذاكرة".

مرحلة توتر جديدة

ودخلت العلاقات الجزائرية –الفرنسية مرحلة توتر جديدة، بعد اعتراف الأخيرة بمقترح الحكم الذاتي، الذي يدعم سيادة المغرب على الصحراء، كما سحبت الجزائر سفيرها من باريس، احتجاجا على الخطوة.
وفي عام 2022، رُفضت طلبات الحصول على تأشيرة "شنغن" لما يقارب 32 ألف جزائري، من قبل المصالح القنصلية الفرنسية.
زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
هل تستخدم الجزائر "سلاح الغاز" ضد فرنسا
6 أغسطس, 12:43 GMT
وحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، تلقى 31955 جزائري ردودا سلبية على طلباتهم المقدمة عبر قنصليات فرنسا.
ويمثّل هذا العدد ما نسبته 80% من التأشيرات المرفوضة للرعايا الجزائريين.
قال نائب رئيس البرلمان الجزائري، موسى خرفي، إن اعتزام فرنسا التضييق على تأشيرات الجزائريين، اعتادت عليه الجزائر.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن فرنسا لجأت لنفس الورقة في وقت سابق، ومارست التضييق بنفس الورقة.
وبشأن رد الجزائر على استخدم فرنسا "ورقة التأشيرات"، يرى خرفي أن بلاده ذهبت إلى أكثر خطوة يمكن اتخاذها وهي سحب السفير، وأنها قد لا تتخذ خطوات إضافية في الوقت الرهان.
فيما يقول البرلماني الجزائري، علي ربيج، إن ملف "التأشيرات" عرف عدة اضطرابات واختلالات خلال السنوات الماضية، تماشيا مع ما شهدته العلاقات بين البلدين.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن فرنسا كل مرة تدفع بـ "ورقة الضغط"، لمعاقبة الجزائر، في كثير من المناسبات، كما استخدمتها تجاه بعض الدول أيضا، منها تونس والمغرب.
ولفت إلى أن هناك أعدادا كبيرة من الجزائريين يتنقلون نحو فرنسا، لعدة أسباب، منها صحية وتعليمية وزيارات عائلية، ما يعني أن الآلاف أسبوعيا يطلبون التاشيرات.

ورقة ضغط

وشدد البرلماني الجزائري على أن فرنسا تستخدم الورقة كل مرة للضغط على الجزائر، لكنها تتجاوز الأمر.
وأشار إلى أن طلب التأشيرة من جانب الجزائريين هو الأعلى، مقارنة مع تونس والمغرب، خاصة أن هناك نحو 30 ألف طالب يتوجهون للدراسة سنويا.
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
برلماني جزائري: بلادنا ستعيد النظر في الاتفاقيات الأمنية والمعاهدات مع فرنسا
11 أغسطس, 16:37 GMT
ولفت إلى أن "ملف التأشيرة"، يحضر دائما على طاولة النقاش إلى جانب العديد من الملفات الاقتصادية، و"ملف الذاكرة"، في كل اللقاءات الحكومية والرئاسية، لكن فرنسا تبقي عليه كورقة ضغط، على الجزائر وعلى دول المغرب العربي الأخرى.
وبلغ معدل الرفض من قبل فرنسا لتأشيرات الجزائريين، في عام 2020، 38% و43% في عام 2019، بينما وصل معدل الرفض في عام 2018 إلى 45.5%.
وتعد نسبة كبيرة من التأشيرات المطلوبة سنويا بهدف العلاج أو التعليم، وكذلك لمّ الشمل أو العمل، الأمر الذي أثر بدرجة كبيرة على المرضى وطالبي العلم والعمل، خلال السنوات الأخيرة.

توتر العلاقات

وقبل أيام ذكرت "وسائل إعلام فرنسية"، أن الجزائر ترفض استقبال الأشخاص الجزائريين الخاضعين لالتزام مغادرة الأراضي الفرنسية في مطاراتها بشكل منهجي، منذ إعلان باريس دعمها لمقترح المغرب في قضية الصحراء الغربية.
وفي العام 2018، استبعدت الجزائر القبول بمشروع من تمويل الاتحاد الأوروبي لإقامة "مراكز استقبال المهاجرين" على أراضيها.
ولم تعلق السلطات الجزائرية بشكل رسمي، على المعلومات المتداولة حتى الآن.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال في رسالة: "إن فرنسا ترى أن مخطّط المغرب بخصوص الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء في إطار السيادة المغربية هو الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي للنزاع القائم منذ فترة طويلة حول المنطقة".
علم فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
تأثيرات اجتماعية وإنسانية... ما وراء رفض فرنسا تأشيرات السفر للجزائريين
1 أغسطس 2023, 15:14 GMT
وتابع ماكرون: "من الضروري مواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المنطقة"، مؤكدا أن "فرنسا ستواكب المغرب في هذه الخطوات لفائدة السكان المحليين".
وقررت الجزائر في وقت سابق، سحب سفيرها لدى فرنسا، سعيد موسى، و"بأثر فوري"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الجزائرية.
وجاء في بيان للوزارة: "أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:40 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مسؤولون إسرائيليون: عمليات الجيش في غزة انتهت05:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала