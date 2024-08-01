لماذا اختارت فرنسا تعزيز علاقتها مع المغرب بعد خروجها من أفريقيا؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هي حدود التدخل الإيراني في المواجهة إذا هاجمت إسرائيل لبنان
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبراء يوضحون رد المقاومة على الاغتيالات
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
قوافل مساعدات حكومية وشعبية مصرية وصلت قطاع غزة منذ بداية الحرب
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صدامات في إسرائيل بعد اعتقال جنود عذبوا أسرى فلسطينيين
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير عسكري: خيارات التصعيد واردة في الشرق الأوسط
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240801/لماذا-اختارت-فرنسا-تعزيز-علاقتها-مع-المغرب-بعد-خروجها-من-أفريقيا-1091327602.html
لماذا اختارت فرنسا تعزيز علاقتها مع المغرب بعد خروجها من أفريقيا؟
لماذا اختارت فرنسا تعزيز علاقتها مع المغرب بعد خروجها من أفريقيا؟
سبوتنيك عربي
قال خبراء إن فرنسا اختارت الحفاظ على ما تبقى من علاقات لها في القارة الأفريقية، عبر دعمها لمقترح "الحكم الذاتي" للصحراء، وتعزيز علاقتها مع المغرب. 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T16:14+0000
2024-08-01T16:14+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار المغرب اليوم
أخبار فرنسا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101652/76/1016527673_0:242:3000:1930_1920x0_80_0_0_71da329168b3e46dc8570c8cf37fc2a6.jpg
ويرى الخبراء أن باريس اختارت الإبقاء على موطىء قدم في القارة الأفريقية، عبر تعزيز علاقتها مع الرباط التي تحافظ لباريس على عدم قطع الجانب الاقتصادي مع دول القارة التي خرجت منها في الوقت الراهن على أقل تقدير.خروج فرنسا من أفريقياوفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، سحبت باريس آخر جنودها من أفريقيا الوسطى.في ديسمبر/ كانون الأول عام 2023، سحبت فرنسا آخر جنودها من النيجر.كما سبق وأعلن الجيش الفرنسي خروج آخر وحدة عسكرية فرنسية من مالي، في أغسطس/آب 2022، بعد تسع سنوات على إرسال باريس قواتها إلى هناك.وفي فبراير/ شباط 2023، أعلنت بوركينا فاسو، انتهاء عمليات القوات الفرنسية على أراضيها، تنفيذا لقرار السلطات البوركينية إنهاء اتفاقية التعاون العسكري مع فرنسا.فيما طالب أحزاب وقوى سياسية تشادية إنهاء الوجود الفرنسي في البلاد قبل أشهر.في الفترة ذاتها شهدت العلاقات بين باريس ودول المغرب العربي توترات، على خلفية أزمة خفض التأشيرات، وملفات أخرى، لكن باريس يبدو أنها أيقنت حجم خسائرها وتراجعت فيما بعد لتصويب الأوضاع وإعادة العلاقات لمستوياتها، ومن ثم جاء قرارها بدعم مقترح "الحكم الذاتي" للصحراء، والذي أدانته الجزائر، فيما اعتبرته المغرب خطوة هامة في إطار دينامية دولية تعمل عليها منذ سنوات بشأن القضية.وتبرز عدة تساؤلات بشأن التموقع الفرنسي إلى جانب المغرب، على حساب الجزائر التي بادرت بسحب سفيرها، وتدرس اتخاذ خطوات اقتصادية، وفق أعضاء بالبرلمان الجزائري.حجم تبادلاترغم العلاقات غير المستقرة السنوات الماضية بين الرباط وباريس، احتفظت الأخيرة بمكانتها كأول شريك اقتصادي للمملكة، إذ يعمل في المغرب ما يقارب 1300 شركة فرنسية، كما أنها المستثمر الأول في المغرب، بقيمة استثمارات بلغت في سنة 8.1 مليار يورو 2022.كما عرفت المبادلات التجارية بين البلدين نمواً بلغ 50% خلال الخمس السنوات الماضية، وانتقل حجم الاستثمارات الصينية في المغرب من 4 مليارات دولار سنة 2014 إلى 6 مليارات دولار في عام 2021.في الإطار، قال البرلماني السابق، جمال بنشقرون، إن السياسة الخارجية المغربية حققت نتائج ملموسة، وأبانت جدية الموقف المغربي بشأن مقترح "الحكم الذاتي".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الدعم الفرنسي لمقترح الحكم الذاتي يسهم في بلورة حلول للأزمة المفتعلة منذ سنوات.ولفت إلى أن فرنسا تتمسك بالعلاقات مع المغرب، لتحافظ على موطىء قدم من أجل عودة علاقاتها مع الدول الأفريقية، على الشق الاقتصادي، العلاقات السياسية.ويرى أن فرنسا لم تفاضل بين المغرب والجزائر، لكنها اتخذت الخطوة بما يتوافق مع مصالحها ورؤيتها الخاصة للملف.من ناحيته، قال المحلل الاستراتيجي، محمد سعيد الرز، إن مسار العلاقات بين الرباط وباريس يختلف عن مساره بين الأخيرة والجزائر.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الموقف الفرنسي الداعم لـ "الحكم الذاتي"، تحكمه بعض العوامل، منها طبيعة ومستوى العلاقة مع الرباط، وكذلك رغبتها في الحفاظ على ما تبقى لها من علاقات في المنطقة، بعد أن غادرت العديد من الساحات في الدول الأفريقية.وتابع: "إن القبائل التي سكنت الصحراء المغربية، دخلت مع هجمة الاستعمار القديم على المنطقة العربية، تحت الحماية الإسبانية عام 1884 التي احتلت الساحل من كيب بوجادور إلى كيب بلانك وفي عام 1958، كما حاولت إسبانيا جمع القبائل المنفصلة، لكنها رفضت التوحد تحت راية الاحتلال وأعلنت ولاءها للمغرب كوطن أم بموجب الروابط التاريخية والجغرافية".وأضاف: "الاشتباك السياسي بين المغرب والجزائر ونسبيا موريتانيا حول القضايا العربية القومية، ومحاولات قوى النفوذ الأجنبي للتدخل والسيطرة أسفر عن تشكيل "جبهة البوليساريو" بدعم جزائري مباشر عام 1976، والتي شكلت حكومة في المنفى في بلدة جزائرية حدودية وخاضت عمليات عسكرية مع الجيش المغربي حتى اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991".وأوضح أن دولة البوليساريو لم يعترف بها سوى 34 دولة في العالم من أصل 162 دولة، لكن الجزائر واصلت دعمها رغم كل الوثائق التي تثبت مغربية الصحراء، وبقيت الرباط متمسكة بهذه الوحدة وأطلقت مشروعا متطورا ينص على إقامة حكم ذاتي في الصحراء، تحت سقف الولاء الوطني للمغرب، وهو ما أيدته إسبانيا وعدة دول أوروبية وعربية، وأخيرا فرنسا الأمر الذي أدى إلى نكسة في العلاقات الجزائرية-الفرنسية، وصل إلى حد سحب السفير الجزائري في باريس.ولفت إلى أن الموقف العربي بتأييد مغربية الصحراء ينطلق من رفض مشاريع تقسيم الكيانات الوطنية العربية، لكن موقف الجزائر يندرج تحت سقف صراعات الأدوار السياسية في المنطقة، وهو ما يستجلب تدخلات أجنبية.وأشار إلى أن العلاقات التاريخية بين الجزائر وفرنسا تواكبت مع حالة استعمارية شديدة لم تنته إلا بثورة المليون شهيد، في حين أن العلاقات بين المغرب وفرنسا راسخة وثابتة تاريخيا، ومن هنا يفسر الموقف الفرنسي الإيجابي من مشروع "الحكم الذاتي للصحراء" من ضمن سلة أهداف أبرزها سعي باريس للحفاظ على ما تبقى لها من دور في القارة الأفريقية.سحب السفير الجزائر يوجاء قرار الجزائر بسحب سفيرها لدى فرنسا، بعد أن قال الديوان الملكي المغربي، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعث برسالة إلى ملك المغرب محمد السادس، أكد فيها أن "حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأن باريس تدعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي".وكانت "اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي"، قد أكدت الاثنين، أن "الاعتراف الفرنسي بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزيفة، هو انتهاك خطير للقانون الدولي".مقترح الحكم الذاتيفي عام 2007، قدّم المغرب مبادرة حول الحكم الذاتي في الصحراء، تضمنت ممارسة سكان الصحراء لحقوقهم من خلال هيئات تشريعية، بالإضافة إلى إقامة هيئات تنفيذية وقضائية.ورحب مجلس الأمن في قراره رقم 1754، في عام 2007، بالمبادرة المغربية التي وصفها بالجادة وذات المصداقية، مطالباً الأطراف بالدخول في مفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2012، وصل المبعوث الخاص كريستوفر روس، إلى المناطق الصحراوية، الواقعة تحت نفوذ المغرب، وزار مخيمات "تندوف"، جنوب غربي الجزائر، بهدف تسهيل المفاوضات المباشرة بين أطراف النزاع، ومحاولة الوصول لحل سياسي عادل ودائم ومقبول.وقررت الجزائر، يوم الثلاثاء، سحب سفيرها لدى فرنسا، سعيد موسى، و"بأثر فوري"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الجزائرية.وجاء في بيان للوزارة: "أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية".ومؤخرا قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء الماضي، إن فرنسا ستعترف بمخطط المغرب بخصوص الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء المغربية في إطار السيادة المغربية كأساس وحيد لحل دائم للقضية.
https://sarabic.ae/20220924/رئيس-وزراء-مالي-يهاجم-فرنسا-والأمم-المتحدة-ويشيد-بالتعاون-المثمر-مع-روسيا-1068186045.html
https://sarabic.ae/20240730/ماكرون-للملك-محمد-السادس-فرنسا-تدعم-السيادة-المغربية-على-الصحراء-1091242368.html
https://sarabic.ae/20240617/مساعي-فرنسا-لتعزيز-شراكاتها-مع-دول-المغرب-الكبير-ما-أهدافها؟-1089933638.html
https://sarabic.ae/20240730/الجزائر-تعلن-سحب-سفيرها-لدى-فرنسا-بعد-رسالة-ماكرون-لملك-المغرب-1091254893.html
https://sarabic.ae/20240727/برلماني-تأييد-فرنسا-الحكم-الذاتي-يعصف-بكل-الجهود-الدبلوماسية-الجزائرية-بشأن-قضية-الصحراء-1091174397.html
https://sarabic.ae/20240730/تصويت-برأيك-هل-تحاول-فرنسا-فرض-واقع-جديد-بدعمها-السيادة-المغربية-على-الصحراء-وتنديد-الجزائر؟--1091257086.html
أخبار المغرب اليوم
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101652/76/1016527673_52:0:2948:2172_1920x0_80_0_0_7003f7c6b5ed528b23f192abbd65f7ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي

لماذا اختارت فرنسا تعزيز علاقتها مع المغرب بعد خروجها من أفريقيا؟

16:14 GMT 01.08.2024
© www.flickr.com Francois Schnell علم فرنسا
علم فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
© www.flickr.com Francois Schnell
تابعنا عبر
حصري
قال خبراء إن فرنسا اختارت الحفاظ على ما تبقى من علاقات لها في القارة الأفريقية، عبر دعمها لمقترح "الحكم الذاتي" للصحراء، وتعزيز علاقتها مع المغرب.
ويرى الخبراء أن باريس اختارت الإبقاء على موطىء قدم في القارة الأفريقية، عبر تعزيز علاقتها مع الرباط التي تحافظ لباريس على عدم قطع الجانب الاقتصادي مع دول القارة التي خرجت منها في الوقت الراهن على أقل تقدير.

خروج فرنسا من أفريقيا

وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، سحبت باريس آخر جنودها من أفريقيا الوسطى.
في ديسمبر/ كانون الأول عام 2023، سحبت فرنسا آخر جنودها من النيجر.
كما سبق وأعلن الجيش الفرنسي خروج آخر وحدة عسكرية فرنسية من مالي، في أغسطس/آب 2022، بعد تسع سنوات على إرسال باريس قواتها إلى هناك.
جنود ومواطنون ماليون يتجمعون خارج المقر الخاص لرئيس مالي المستقيل إبراهيم بوبكر كيتا في باماكو الثلاثاء 18 أغسطس آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
رئيس وزراء مالي يهاجم فرنسا والأمم المتحدة ويشيد بالتعاون "المثمر" مع روسيا
24 سبتمبر 2022, 16:25 GMT
وفي فبراير/ شباط 2023، أعلنت بوركينا فاسو، انتهاء عمليات القوات الفرنسية على أراضيها، تنفيذا لقرار السلطات البوركينية إنهاء اتفاقية التعاون العسكري مع فرنسا.
فيما طالب أحزاب وقوى سياسية تشادية إنهاء الوجود الفرنسي في البلاد قبل أشهر.
في الفترة ذاتها شهدت العلاقات بين باريس ودول المغرب العربي توترات، على خلفية أزمة خفض التأشيرات، وملفات أخرى، لكن باريس يبدو أنها أيقنت حجم خسائرها وتراجعت فيما بعد لتصويب الأوضاع وإعادة العلاقات لمستوياتها، ومن ثم جاء قرارها بدعم مقترح "الحكم الذاتي" للصحراء، والذي أدانته الجزائر، فيما اعتبرته المغرب خطوة هامة في إطار دينامية دولية تعمل عليها منذ سنوات بشأن القضية.
وتبرز عدة تساؤلات بشأن التموقع الفرنسي إلى جانب المغرب، على حساب الجزائر التي بادرت بسحب سفيرها، وتدرس اتخاذ خطوات اقتصادية، وفق أعضاء بالبرلمان الجزائري.
العاهل المغربي الملك محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
ماكرون للملك محمد السادس: فرنسا تدعم السيادة المغربية على الصحراء
30 يوليو, 09:18 GMT

حجم تبادلات

رغم العلاقات غير المستقرة السنوات الماضية بين الرباط وباريس، احتفظت الأخيرة بمكانتها كأول شريك اقتصادي للمملكة، إذ يعمل في المغرب ما يقارب 1300 شركة فرنسية، كما أنها المستثمر الأول في المغرب، بقيمة استثمارات بلغت في سنة 8.1 مليار يورو 2022.
كما عرفت المبادلات التجارية بين البلدين نمواً بلغ 50% خلال الخمس السنوات الماضية، وانتقل حجم الاستثمارات الصينية في المغرب من 4 مليارات دولار سنة 2014 إلى 6 مليارات دولار في عام 2021.
في الإطار، قال البرلماني السابق، جمال بنشقرون، إن السياسة الخارجية المغربية حققت نتائج ملموسة، وأبانت جدية الموقف المغربي بشأن مقترح "الحكم الذاتي".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الدعم الفرنسي لمقترح الحكم الذاتي يسهم في بلورة حلول للأزمة المفتعلة منذ سنوات.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال محادثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
مساعي فرنسا لتعزيز شراكاتها مع دول "المغرب الكبير"... ما أهدافها؟
17 يونيو, 12:59 GMT
ولفت إلى أن فرنسا تتمسك بالعلاقات مع المغرب، لتحافظ على موطىء قدم من أجل عودة علاقاتها مع الدول الأفريقية، على الشق الاقتصادي، العلاقات السياسية.
ويرى أن فرنسا لم تفاضل بين المغرب والجزائر، لكنها اتخذت الخطوة بما يتوافق مع مصالحها ورؤيتها الخاصة للملف.
من ناحيته، قال المحلل الاستراتيجي، محمد سعيد الرز، إن مسار العلاقات بين الرباط وباريس يختلف عن مساره بين الأخيرة والجزائر.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الموقف الفرنسي الداعم لـ "الحكم الذاتي"، تحكمه بعض العوامل، منها طبيعة ومستوى العلاقة مع الرباط، وكذلك رغبتها في الحفاظ على ما تبقى لها من علاقات في المنطقة، بعد أن غادرت العديد من الساحات في الدول الأفريقية.
العلم الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
الجزائر تعلن سحب سفيرها لدى فرنسا بعد رسالة ماكرون لملك المغرب
30 يوليو, 14:51 GMT
وتابع: "إن القبائل التي سكنت الصحراء المغربية، دخلت مع هجمة الاستعمار القديم على المنطقة العربية، تحت الحماية الإسبانية عام 1884 التي احتلت الساحل من كيب بوجادور إلى كيب بلانك وفي عام 1958، كما حاولت إسبانيا جمع القبائل المنفصلة، لكنها رفضت التوحد تحت راية الاحتلال وأعلنت ولاءها للمغرب كوطن أم بموجب الروابط التاريخية والجغرافية".
وأضاف: "الاشتباك السياسي بين المغرب والجزائر ونسبيا موريتانيا حول القضايا العربية القومية، ومحاولات قوى النفوذ الأجنبي للتدخل والسيطرة أسفر عن تشكيل "جبهة البوليساريو" بدعم جزائري مباشر عام 1976، والتي شكلت حكومة في المنفى في بلدة جزائرية حدودية وخاضت عمليات عسكرية مع الجيش المغربي حتى اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991".
وأوضح أن دولة البوليساريو لم يعترف بها سوى 34 دولة في العالم من أصل 162 دولة، لكن الجزائر واصلت دعمها رغم كل الوثائق التي تثبت مغربية الصحراء، وبقيت الرباط متمسكة بهذه الوحدة وأطلقت مشروعا متطورا ينص على إقامة حكم ذاتي في الصحراء، تحت سقف الولاء الوطني للمغرب، وهو ما أيدته إسبانيا وعدة دول أوروبية وعربية، وأخيرا فرنسا الأمر الذي أدى إلى نكسة في العلاقات الجزائرية-الفرنسية، وصل إلى حد سحب السفير الجزائري في باريس.
قوات عسكرية الصحراء الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
برلماني: تأييد فرنسا "الحكم الذاتي" يعصف بكل الجهود الدبلوماسية الجزائرية بشأن "قضية الصحراء"
27 يوليو, 14:15 GMT
ولفت إلى أن الموقف العربي بتأييد مغربية الصحراء ينطلق من رفض مشاريع تقسيم الكيانات الوطنية العربية، لكن موقف الجزائر يندرج تحت سقف صراعات الأدوار السياسية في المنطقة، وهو ما يستجلب تدخلات أجنبية.
وأشار إلى أن العلاقات التاريخية بين الجزائر وفرنسا تواكبت مع حالة استعمارية شديدة لم تنته إلا بثورة المليون شهيد، في حين أن العلاقات بين المغرب وفرنسا راسخة وثابتة تاريخيا، ومن هنا يفسر الموقف الفرنسي الإيجابي من مشروع "الحكم الذاتي للصحراء" من ضمن سلة أهداف أبرزها سعي باريس للحفاظ على ما تبقى لها من دور في القارة الأفريقية.

سحب السفير الجزائر ي

وجاء قرار الجزائر بسحب سفيرها لدى فرنسا، بعد أن قال الديوان الملكي المغربي، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعث برسالة إلى ملك المغرب محمد السادس، أكد فيها أن "حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأن باريس تدعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي".
وكانت "اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي"، قد أكدت الاثنين، أن "الاعتراف الفرنسي بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزيفة، هو انتهاك خطير للقانون الدولي".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
تصويت... برأيك هل تحاول فرنسا فرض واقع جديد بدعمها السيادة المغربية على الصحراء وسط تنديد الجزائر؟
30 يوليو, 15:19 GMT

مقترح الحكم الذاتي

في عام 2007، قدّم المغرب مبادرة حول الحكم الذاتي في الصحراء، تضمنت ممارسة سكان الصحراء لحقوقهم من خلال هيئات تشريعية، بالإضافة إلى إقامة هيئات تنفيذية وقضائية.
ورحب مجلس الأمن في قراره رقم 1754، في عام 2007، بالمبادرة المغربية التي وصفها بالجادة وذات المصداقية، مطالباً الأطراف بالدخول في مفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2012، وصل المبعوث الخاص كريستوفر روس، إلى المناطق الصحراوية، الواقعة تحت نفوذ المغرب، وزار مخيمات "تندوف"، جنوب غربي الجزائر، بهدف تسهيل المفاوضات المباشرة بين أطراف النزاع، ومحاولة الوصول لحل سياسي عادل ودائم ومقبول.
وقررت الجزائر، يوم الثلاثاء، سحب سفيرها لدى فرنسا، سعيد موسى، و"بأثر فوري"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الجزائرية.
وجاء في بيان للوزارة: "أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية".
ومؤخرا قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء الماضي، إن فرنسا ستعترف بمخطط المغرب بخصوص الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء المغربية في إطار السيادة المغربية كأساس وحيد لحل دائم للقضية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
حسن نصر الله - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. نصر الله يتحدث عن الرد الإيراني و"المعركة الكبرى"16:05 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала