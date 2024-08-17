https://sarabic.ae/20240817/والد-لامين-يامال-يغادر-المستشفى-بعد-يومين-من-تعرضه-لطعنات-خلال-مشاجرة-1091841580.html
والد لامين يامال يغادر المستشفى بعد يومين من تعرضه لطعنات خلال مشاجرة
والد لامين يامال يغادر المستشفى بعد يومين من تعرضه لطعنات خلال مشاجرة
سبوتنيك عربي
غادر منير النصراوي، والد لاعب كرة القدم الدولي لامين يامال، نجم فريق برشلونة والمنتخب الإسباني، المستشفى بعد تعافيه واستقرار حالته، إثر تعرضه للطعن خلال... 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T10:14+0000
2024-08-17T10:14+0000
2024-08-17T10:14+0000
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وكان والد يامال، قد تعرض للطعن يوم الأربعاء الماضي، في حي روكافوندا بمدينة ماتارو في مقاطعة برشلونة، بعد شجار مع عدد من الأشخاص.ووفقا لتقارير إسبانية، اعتقلت الشرطة 4 رجال على خلفية الهجوم وأمرت محكمة في ماتارو، باحتجاز أحدهم بينما تم إطلاق سراح الباقين بكفالة مالية.وقالت المحكمة إن الموقوفين يخضعون للتحقيق بتهمة "الشروع في القتل والتسبب بإصابات".ولم تقدم السلطات الإسبانية ولا النصراوي، أي تفاصيل عن الحادث، لكن وسائل إعلام إسبانية، قالت إنه كان يسير في حيه عندما سقطت عليه مياه من شرفة كان يلعب عليها طفل صغير.أثار ذلك حفيظة النصراوي، الذي سرعان ما انخرط في جدال وشجار مع عائلة الطفل، حيث اضطرت الشرطة إلى التدخل لفصل الطرفين عن بعضهما بعضا، في مشهد صوره الجيران ونشروه على وسائل التواصل الاجتماعي.يشار إلى أن لامين يامال، يستعد لافتتاح موسمه مع فريق برشلونة بمواجهة فالنسيا، بالجولة الأولى من الدوري الإسباني، في 19:30 مساء اليوم السبت (بتوقيت غرينتش).
https://sarabic.ae/20240714/لن-أكون-مثله-أبدا-لامين-يامال-يعلق-على-صورة-طفولته-مع-ميسي-1090779922.html
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رياضة, نادي برشلونة, الدوري الإسباني, منوعات, الأخبار
رياضة, نادي برشلونة, الدوري الإسباني, منوعات, الأخبار
والد لامين يامال يغادر المستشفى بعد يومين من تعرضه لطعنات خلال مشاجرة
غادر منير النصراوي، والد لاعب كرة القدم الدولي لامين يامال، نجم فريق برشلونة والمنتخب الإسباني، المستشفى بعد تعافيه واستقرار حالته، إثر تعرضه للطعن خلال مشاجرة.
وكان والد يامال، قد تعرض للطعن يوم الأربعاء الماضي، في حي روكافوندا بمدينة ماتارو في مقاطعة برشلونة، بعد شجار مع عدد من الأشخاص.
ووفقا لتقارير
إسبانية، اعتقلت الشرطة 4 رجال على خلفية الهجوم وأمرت محكمة في ماتارو، باحتجاز أحدهم بينما تم إطلاق سراح الباقين بكفالة مالية.
وقالت المحكمة إن الموقوفين يخضعون للتحقيق بتهمة "الشروع في القتل والتسبب بإصابات".
ولم تقدم السلطات الإسبانية ولا النصراوي، أي تفاصيل عن الحادث، لكن وسائل إعلام إسبانية، قالت إنه كان يسير في حيه عندما سقطت عليه مياه من شرفة كان يلعب عليها طفل صغير.
أثار ذلك حفيظة النصراوي، الذي سرعان ما انخرط في جدال وشجار مع عائلة الطفل، حيث اضطرت الشرطة إلى التدخل لفصل الطرفين عن بعضهما بعضا، في مشهد صوره الجيران ونشروه على وسائل التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن لامين يامال
، يستعد لافتتاح موسمه مع فريق برشلونة بمواجهة فالنسيا، بالجولة الأولى من الدوري الإسباني، في 19:30 مساء اليوم السبت (بتوقيت غرينتش).