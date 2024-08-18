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الجيش الأمريكي ينصب منظومات دفاع جوي متطورة في قاعدة على المثلث الحدودي السوري العراقي التركي
الجيش الأمريكي ينصب منظومات دفاع جوي متطورة في قاعدة على المثلث الحدودي السوري العراقي التركي
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن الجيش الأمريكي أدخل اليوم الأحد 18 آب/ أغسطس، قافلة عسكرية جديدة من شاحنات يصل عددها إلى أكثر من 34 شاحنة محملة بالمعدات والأسلحة... 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T20:26+0000
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وتعمل قوات الجيش الأمريكي في سوريا على تعزيز أهم قواعدها اللاشرعية شرقي البلاد والتي تلقت ضربة موجعة منذ أيام وأدت لوقوع حرائق ومصابين في صفوف جنودها باعتراف "البنتاغون، حيث تم إدخال منظومة دفاع جوي جديدة لها".منظومات دفاعوتابع المراسل نقلاً عن (صالح المحمد) أحد السكان المحيطين بالقاعدة ومن وجهاء المنطقة، أن الاحتلال الأمريكي يعمل منذ أيام على تعزيز قواته في قاعدة (خراب الجير)، حيث أدخلت منظومة دفاع جوي من قواعدها المنتشرة في إقليم شمال العراق "كردستان العراق" إلى قاعدة مطار خراب الجير، وذلك بعد تعرضها للاستهداف وإصابة جنود أمريكيين داخل القاعدة.وأكد المحمد إن القوات الأمريكية أرسلت، يوم الخميس الماضي، قافلة أسلحة من قواعدها المنتشرة في إقليم كردستان العراق عبر معبر الوليد البري غير الشرعي، إلى قاعدة مطار خراب الجير ضمت منظومة دفاع جوي واحدة، وعربات مدرعة، ومعدات لوجستية، مرجحاً أن تفعَّل منظومة الدفاع الجوي التي تعمل عبر الأشعة الليزرية، حيث شوهدت خطوط حمراء متحركة بشكل مستمر في القاعدة خصوصاً في الليل والتي تكون واضحة بشكل كبير.وكانت القوات الامريكية أدخلت قافلة تضمنت أربع منظومات من نوع "أفينجر" وهي أنظمة إطلاق صواريخ أمريكية قصيرة المدى، تصل إلى 443 كيلومتراً ومتنقلة، وهي تستخدم صواريخ "ستينغر". وتوزعت المنظومات، واحدة منها في قاعدة مطار خراب الجير، وواحدة نقلت إلى قاعدة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي، وواحدة جرى نقلها إلى قاعدة حقل العمر (النفطي) في ريف دير الزور الشرقي، وواحدة إلى قاعدة حقل كونيكو للغاز في ريف محافظة دير الزور الشمالي.حفر خنادقإلى ذلك بدأت قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي بحفر خنادق ورفع سواتر ترابيّة عند أطراف بلدتي "جديد عكيدات" و"طابية جزيرة" بريف دير الزور الشمالي المُحاذي لمناطق سيطرة الجيش العربي السوري قوات جيش العشائر.وتعمل القوات الأمريكية في سوريا على تعزيز قواعدها اللاشرعية بعد تلقيها ضربات وجعة خصوصاً في قاعدتي خراب الجير بريف الحسكة وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور حيث تعمل ارسال معدات عسكرية ولوجستية مع تنفيذ تدريبات عسكرية مكثفة ، حيث تم اختبار أسلحة دفاع جوي متطورة تعمل على الليزر، وتدريبات تحاكي هجمات الطائرات المسيّرة، لرفع جاهزيتها لأي تصعيد محتمل.
https://sarabic.ae/20240818/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الأمريكية-تستقدم-تعزيزات-جديدة-لقواعدها-في-الحسكة-شمال-شرقي-سوريا-1091864760.html
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك

الجيش الأمريكي ينصب منظومات دفاع جوي متطورة في قاعدة على المثلث الحدودي السوري العراقي التركي

20:26 GMT 18.08.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANجنود من الجيش الأمريكي يقفون بالقرب من مركبة عسكرية مدرعة على مشارف الرميلان في شمال شرق محافظة الحسكة السورية، على الحدود مع تركيا، في 27 مارس 2023.
جنود من الجيش الأمريكي يقفون بالقرب من مركبة عسكرية مدرعة على مشارف الرميلان في شمال شرق محافظة الحسكة السورية، على الحدود مع تركيا، في 27 مارس 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن الجيش الأمريكي أدخل اليوم الأحد 18 آب/ أغسطس، قافلة عسكرية جديدة من شاحنات يصل عددها إلى أكثر من 34 شاحنة محملة بالمعدات والأسلحة والذخائر إلى قاعدته اللاشرعية في مطار خراب الجير في ريف الرميلان النفطية شمالي شرقي محافظة الحسكة.
وتعمل قوات الجيش الأمريكي في سوريا على تعزيز أهم قواعدها اللاشرعية شرقي البلاد والتي تلقت ضربة موجعة منذ أيام وأدت لوقوع حرائق ومصابين في صفوف جنودها باعتراف "البنتاغون، حيث تم إدخال منظومة دفاع جوي جديدة لها".

حيث تم إدخال القافلة عبر معبر الوليد غير الشرعي مع العراق والذي شهد يوم أمس السبت دخول قافلة أخرى مكونة من 40 شاحنة محملة بالمعدات والذخائر والتي ترافقها مدرعات أمريكية للحماية ، بحسب المراسل.

منظومات دفاع

وتابع المراسل نقلاً عن (صالح المحمد) أحد السكان المحيطين بالقاعدة ومن وجهاء المنطقة، أن الاحتلال الأمريكي يعمل منذ أيام على تعزيز قواته في قاعدة (خراب الجير)، حيث أدخلت منظومة دفاع جوي من قواعدها المنتشرة في إقليم شمال العراق "كردستان العراق" إلى قاعدة مطار خراب الجير، وذلك بعد تعرضها للاستهداف وإصابة جنود أمريكيين داخل القاعدة.
وأكد المحمد إن القوات الأمريكية أرسلت، يوم الخميس الماضي، قافلة أسلحة من قواعدها المنتشرة في إقليم كردستان العراق عبر معبر الوليد البري غير الشرعي، إلى قاعدة مطار خراب الجير ضمت منظومة دفاع جوي واحدة، وعربات مدرعة، ومعدات لوجستية، مرجحاً أن تفعَّل منظومة الدفاع الجوي التي تعمل عبر الأشعة الليزرية، حيث شوهدت خطوط حمراء متحركة بشكل مستمر في القاعدة خصوصاً في الليل والتي تكون واضحة بشكل كبير.
الجيش الأمريكي في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الأمريكية تستقدم تعزيزات جديدة لقواعدها في الحسكة شمال شرقي سوريا
13:17 GMT
وكانت القوات الامريكية أدخلت قافلة تضمنت أربع منظومات من نوع "أفينجر" وهي أنظمة إطلاق صواريخ أمريكية قصيرة المدى، تصل إلى 443 كيلومتراً ومتنقلة، وهي تستخدم صواريخ "ستينغر". وتوزعت المنظومات، واحدة منها في قاعدة مطار خراب الجير، وواحدة نقلت إلى قاعدة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي، وواحدة جرى نقلها إلى قاعدة حقل العمر (النفطي) في ريف دير الزور الشرقي، وواحدة إلى قاعدة حقل كونيكو للغاز في ريف محافظة دير الزور الشمالي.

حفر خنادق

إلى ذلك بدأت قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي بحفر خنادق ورفع سواتر ترابيّة عند أطراف بلدتي "جديد عكيدات" و"طابية جزيرة" بريف دير الزور الشمالي المُحاذي لمناطق سيطرة الجيش العربي السوري قوات جيش العشائر.
وأفادت محلية بريف دير الزور من سكان ( قرية طابية) لــ "سبوتنيك" بأن عمليات الحفر تتم بإشراف قوات الاحتلال الأمريكي واستخدمت فيها "قسد" آليات ثقيلة من "تركسات وبواكر".
وتعمل القوات الأمريكية في سوريا على تعزيز قواعدها اللاشرعية بعد تلقيها ضربات وجعة خصوصاً في قاعدتي خراب الجير بريف الحسكة وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور حيث تعمل ارسال معدات عسكرية ولوجستية مع تنفيذ تدريبات عسكرية مكثفة ، حيث تم اختبار أسلحة دفاع جوي متطورة تعمل على الليزر، وتدريبات تحاكي هجمات الطائرات المسيّرة، لرفع جاهزيتها لأي تصعيد محتمل.
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