https://sarabic.ae/20240818/الجيش-الأمريكي-ينصب-منظومات-دفاع-جوي-متطورة-في-قاعدة-على-المثلث-الحدودي-السوري-العراقي-التركي--1091872927.html

الجيش الأمريكي ينصب منظومات دفاع جوي متطورة في قاعدة على المثلث الحدودي السوري العراقي التركي

الجيش الأمريكي ينصب منظومات دفاع جوي متطورة في قاعدة على المثلث الحدودي السوري العراقي التركي

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن الجيش الأمريكي أدخل اليوم الأحد 18 آب/ أغسطس، قافلة عسكرية جديدة من شاحنات يصل عددها إلى أكثر من 34 شاحنة محملة بالمعدات والأسلحة... 18.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-18T20:26+0000

2024-08-18T20:26+0000

2024-08-18T20:26+0000

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وتعمل قوات الجيش الأمريكي في سوريا على تعزيز أهم قواعدها اللاشرعية شرقي البلاد والتي تلقت ضربة موجعة منذ أيام وأدت لوقوع حرائق ومصابين في صفوف جنودها باعتراف "البنتاغون، حيث تم إدخال منظومة دفاع جوي جديدة لها".منظومات دفاعوتابع المراسل نقلاً عن (صالح المحمد) أحد السكان المحيطين بالقاعدة ومن وجهاء المنطقة، أن الاحتلال الأمريكي يعمل منذ أيام على تعزيز قواته في قاعدة (خراب الجير)، حيث أدخلت منظومة دفاع جوي من قواعدها المنتشرة في إقليم شمال العراق "كردستان العراق" إلى قاعدة مطار خراب الجير، وذلك بعد تعرضها للاستهداف وإصابة جنود أمريكيين داخل القاعدة.وأكد المحمد إن القوات الأمريكية أرسلت، يوم الخميس الماضي، قافلة أسلحة من قواعدها المنتشرة في إقليم كردستان العراق عبر معبر الوليد البري غير الشرعي، إلى قاعدة مطار خراب الجير ضمت منظومة دفاع جوي واحدة، وعربات مدرعة، ومعدات لوجستية، مرجحاً أن تفعَّل منظومة الدفاع الجوي التي تعمل عبر الأشعة الليزرية، حيث شوهدت خطوط حمراء متحركة بشكل مستمر في القاعدة خصوصاً في الليل والتي تكون واضحة بشكل كبير.وكانت القوات الامريكية أدخلت قافلة تضمنت أربع منظومات من نوع "أفينجر" وهي أنظمة إطلاق صواريخ أمريكية قصيرة المدى، تصل إلى 443 كيلومتراً ومتنقلة، وهي تستخدم صواريخ "ستينغر". وتوزعت المنظومات، واحدة منها في قاعدة مطار خراب الجير، وواحدة نقلت إلى قاعدة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي، وواحدة جرى نقلها إلى قاعدة حقل العمر (النفطي) في ريف دير الزور الشرقي، وواحدة إلى قاعدة حقل كونيكو للغاز في ريف محافظة دير الزور الشمالي.حفر خنادقإلى ذلك بدأت قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي بحفر خنادق ورفع سواتر ترابيّة عند أطراف بلدتي "جديد عكيدات" و"طابية جزيرة" بريف دير الزور الشمالي المُحاذي لمناطق سيطرة الجيش العربي السوري قوات جيش العشائر.وتعمل القوات الأمريكية في سوريا على تعزيز قواعدها اللاشرعية بعد تلقيها ضربات وجعة خصوصاً في قاعدتي خراب الجير بريف الحسكة وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور حيث تعمل ارسال معدات عسكرية ولوجستية مع تنفيذ تدريبات عسكرية مكثفة ، حيث تم اختبار أسلحة دفاع جوي متطورة تعمل على الليزر، وتدريبات تحاكي هجمات الطائرات المسيّرة، لرفع جاهزيتها لأي تصعيد محتمل.

https://sarabic.ae/20240818/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الأمريكية-تستقدم-تعزيزات-جديدة-لقواعدها-في-الحسكة-شمال-شرقي-سوريا-1091864760.html

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