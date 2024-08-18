مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الأمريكية تستقدم تعزيزات جديدة لقواعدها في الحسكة شمال شرقي سوريا

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هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
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29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تتحدث عن تقدم في مفاوضات الدوحة، و حماس تؤكد أن المفاوضات لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
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شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
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مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الأمريكية تستقدم تعزيزات جديدة لقواعدها في الحسكة شمال شرقي سوريا
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الأمريكية تستقدم تعزيزات جديدة لقواعدها في الحسكة شمال شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
استقدمت القوات الأمريكية مجددا تعزيزات عسكرية ولوجستية جديدة إلى قواعدها في الحسكة شمال شرقي سوريا. 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T13:17+0000
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وقال مصدر ميداني، لوكالة "سبوتنيك"، إن "القوات الأمريكية أدخلت قافلة عسكرية مؤلفة من 40 آلية تضم معدات لوجستية وأسلحة وذخائر وصهاريج وقود عبر معبر الوليد الحدودي مع العراق إلى محافظة الحسكة".ومنذ بداية آب/ أغسطس الجاري، تواصل القوات الأمريكية تعزيز قواعدها في الجزيرة السورية، وتقوم بإدخال المزيد من المعدات العسكرية واللوجستية، علاوة على إجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية والمدفعية.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة نشرت قوات في الشرق الأوسط، واستعدت "لأي أحداث طارئة"، في إشارة إلى احتمال هجوم إيراني على إسرائيل.كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن "40 ألف جندي أمريكي موجودون حاليا في الشرق الأوسط مقارنة بنحو 34 ألفا في الأحوال العادية".
https://sarabic.ae/20240813/جهود-روسية-تثمر-في-فك-حصار-قوات-قسد-عن-مدينتي-الحسكة-والقامشلي-شرقي-سوريا-1091705602.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الأمريكية تستقدم تعزيزات جديدة لقواعدها في الحسكة شمال شرقي سوريا

13:17 GMT 18.08.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANالجيش الأمريكي في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا
الجيش الأمريكي في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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حصري
استقدمت القوات الأمريكية مجددا تعزيزات عسكرية ولوجستية جديدة إلى قواعدها في الحسكة شمال شرقي سوريا.
وقال مصدر ميداني، لوكالة "سبوتنيك"، إن "القوات الأمريكية أدخلت قافلة عسكرية مؤلفة من 40 آلية تضم معدات لوجستية وأسلحة وذخائر وصهاريج وقود عبر معبر الوليد الحدودي مع العراق إلى محافظة الحسكة".
ومنذ بداية آب/ أغسطس الجاري، تواصل القوات الأمريكية تعزيز قواعدها في الجزيرة السورية، وتقوم بإدخال المزيد من المعدات العسكرية واللوجستية، علاوة على إجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية والمدفعية.
جهود روسية تثمر فك حصار قوات قسد عن مدينتي الحسكة والقامشلي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
جهود روسية تثمر في فك حصار قوات "قسد" عن مدينتي الحسكة والقامشلي شرقي سوريا
13 أغسطس, 18:00 GMT
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة نشرت قوات في الشرق الأوسط، واستعدت "لأي أحداث طارئة"، في إشارة إلى احتمال هجوم إيراني على إسرائيل.
كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن "40 ألف جندي أمريكي موجودون حاليا في الشرق الأوسط مقارنة بنحو 34 ألفا في الأحوال العادية".
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