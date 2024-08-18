https://sarabic.ae/20240818/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الأمريكية-تستقدم-تعزيزات-جديدة-لقواعدها-في-الحسكة-شمال-شرقي-سوريا-1091864760.html
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الأمريكية تستقدم تعزيزات جديدة لقواعدها في الحسكة شمال شرقي سوريا
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الأمريكية تستقدم تعزيزات جديدة لقواعدها في الحسكة شمال شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
استقدمت القوات الأمريكية مجددا تعزيزات عسكرية ولوجستية جديدة إلى قواعدها في الحسكة شمال شرقي سوريا. 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T13:17+0000
2024-08-18T13:17+0000
2024-08-18T13:17+0000
العالم العربي
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وقال مصدر ميداني، لوكالة "سبوتنيك"، إن "القوات الأمريكية أدخلت قافلة عسكرية مؤلفة من 40 آلية تضم معدات لوجستية وأسلحة وذخائر وصهاريج وقود عبر معبر الوليد الحدودي مع العراق إلى محافظة الحسكة".ومنذ بداية آب/ أغسطس الجاري، تواصل القوات الأمريكية تعزيز قواعدها في الجزيرة السورية، وتقوم بإدخال المزيد من المعدات العسكرية واللوجستية، علاوة على إجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية والمدفعية.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة نشرت قوات في الشرق الأوسط، واستعدت "لأي أحداث طارئة"، في إشارة إلى احتمال هجوم إيراني على إسرائيل.كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن "40 ألف جندي أمريكي موجودون حاليا في الشرق الأوسط مقارنة بنحو 34 ألفا في الأحوال العادية".
https://sarabic.ae/20240813/جهود-روسية-تثمر-في-فك-حصار-قوات-قسد-عن-مدينتي-الحسكة-والقامشلي-شرقي-سوريا-1091705602.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الأمريكية تستقدم تعزيزات جديدة لقواعدها في الحسكة شمال شرقي سوريا
حصري
استقدمت القوات الأمريكية مجددا تعزيزات عسكرية ولوجستية جديدة إلى قواعدها في الحسكة شمال شرقي سوريا.
وقال مصدر ميداني، لوكالة "سبوتنيك"، إن "القوات الأمريكية أدخلت قافلة عسكرية مؤلفة من 40 آلية تضم معدات لوجستية وأسلحة وذخائر وصهاريج وقود عبر معبر الوليد الحدودي مع العراق إلى محافظة الحسكة".
ومنذ بداية آب/ أغسطس الجاري، تواصل القوات الأمريكية تعزيز قواعدها في الجزيرة السورية، وتقوم بإدخال المزيد من المعدات العسكرية واللوجستية، علاوة على إجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية والمدفعية.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة نشرت قوات في الشرق الأوسط، واستعدت "لأي أحداث طارئة"، في إشارة إلى احتمال هجوم إيراني على إسرائيل.
كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن "40 ألف جندي أمريكي موجودون حاليا في الشرق الأوسط مقارنة بنحو 34 ألفا في الأحوال العادية".