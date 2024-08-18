https://sarabic.ae/20240818/الدفاع-الروسية-الدفاعات-الجوية-تسقط-5-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-بيلغورود-وكورسك-وروستوف-1091856469.html

الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تسقط 5 طائرة مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود وكورسك وروستوف

الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تسقط 5 طائرة مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود وكورسك وروستوف

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية أسقطت خلال الليل، خمسة طائرات مسيرة أوكرانية، اثنتين منها في أجواء مقاطعة بيلغورود وواحدة فوق... 18.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-18T05:07+0000

2024-08-18T05:07+0000

2024-08-18T05:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجمة إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت داخل الأراضي الروسية".وأضافت الوزارة أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة أسقطت خمسة طائرات مسيرة، اثنتين منها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود وواحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك واثنتان فوق أراضي مقاطعة روستوف".وفي سياق آخر، أظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية التابعة لوزارة المعلومات الرقمية الأوكرانية، اليوم الأحد، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في مدينة كييف ومقاطعتها بالإضافة إلى مقاطعات تشيرنيغيف وتشيركاسي وبولتافا وسومي بأوكرانيا ، تحسبا لغارات جوية .وبحسب بيانات الخرائط، دوت صفارات الإنذار في كييف ومقاطعتها ومقاطعات تشيرنيغيف وتشيركاسي وبولتافا بين الساعة 6.51 و6.53 بتوقيت موسكو، أما في مقاطعة سومي فصفارات الإنذار لا تزال تدوي منذ الساعة 17.07 بتوقيت موسكو.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240818/قوات-أخمات-الروسية-تدمر-11-قطعة-من-معدات-قوات-كييف-في-كورسك-1091856056.html

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