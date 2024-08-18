الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تسقط 5 طائرة مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود وكورسك وروستوف

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08:46 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
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30 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
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28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:12 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
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هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
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29 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تتحدث عن تقدم في مفاوضات الدوحة، و حماس تؤكد أن المفاوضات لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني
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59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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مساحة حرة
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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240818/الدفاع-الروسية-الدفاعات-الجوية-تسقط-5-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-بيلغورود-وكورسك-وروستوف-1091856469.html
الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تسقط 5 طائرة مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود وكورسك وروستوف
الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تسقط 5 طائرة مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود وكورسك وروستوف
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية أسقطت خلال الليل، خمسة طائرات مسيرة أوكرانية، اثنتين منها في أجواء مقاطعة بيلغورود وواحدة فوق... 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T05:07+0000
2024-08-18T05:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجمة إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت داخل الأراضي الروسية".وأضافت الوزارة أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة أسقطت خمسة طائرات مسيرة، اثنتين منها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود وواحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك واثنتان فوق أراضي مقاطعة روستوف".وفي سياق آخر، أظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية التابعة لوزارة المعلومات الرقمية الأوكرانية، اليوم الأحد، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في مدينة كييف ومقاطعتها بالإضافة إلى مقاطعات تشيرنيغيف وتشيركاسي وبولتافا وسومي بأوكرانيا ، تحسبا لغارات جوية .وبحسب بيانات الخرائط، دوت صفارات الإنذار في كييف ومقاطعتها ومقاطعات تشيرنيغيف وتشيركاسي وبولتافا بين الساعة 6.51 و6.53 بتوقيت موسكو، أما في مقاطعة سومي فصفارات الإنذار لا تزال تدوي منذ الساعة 17.07 بتوقيت موسكو.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240818/قوات-أخمات-الروسية-تدمر-11-قطعة-من-معدات-قوات-كييف-في-كورسك-1091856056.html
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الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تسقط 5 طائرة مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود وكورسك وروستوف

05:07 GMT 18.08.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية أسقطت خلال الليل، خمسة طائرات مسيرة أوكرانية، اثنتين منها في أجواء مقاطعة بيلغورود وواحدة فوق مقاطعة كورسك واثنتان فوق مقاطعة روستوف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجمة إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت داخل الأراضي الروسية".
وأضافت الوزارة أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة أسقطت خمسة طائرات مسيرة، اثنتين منها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود وواحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك واثنتان فوق أراضي مقاطعة روستوف".
وفي سياق آخر، أظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية التابعة لوزارة المعلومات الرقمية الأوكرانية، اليوم الأحد، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في مدينة كييف ومقاطعتها بالإضافة إلى مقاطعات تشيرنيغيف وتشيركاسي وبولتافا وسومي بأوكرانيا ، تحسبا لغارات جوية .
عسكريون من القوات المسلحة الروسية يتعلمون كيفية التحكم بالطائرات بدون طيار في مدرسة أخمات للاستطلاع الجوي، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
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قوات "أخمات" الروسية تدمر 11 قطعة من معدات قوات كييف في كورسك
03:25 GMT
وبحسب بيانات الخرائط، دوت صفارات الإنذار في كييف ومقاطعتها ومقاطعات تشيرنيغيف وتشيركاسي وبولتافا بين الساعة 6.51 و6.53 بتوقيت موسكو، أما في مقاطعة سومي فصفارات الإنذار لا تزال تدوي منذ الساعة 17.07 بتوقيت موسكو.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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