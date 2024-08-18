قوات "أخمات" الروسية تدمر 11 قطعة من معدات قوات كييف في كورسك

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08:46 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
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30 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
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28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:33 GMT
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مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:42 GMT
18 د
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183 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تتحدث عن تقدم في مفاوضات الدوحة، و حماس تؤكد أن المفاوضات لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240818/قوات-أخمات-الروسية-تدمر-11-قطعة-من-معدات-قوات-كييف-في-كورسك-1091856056.html
قوات "أخمات" الروسية تدمر 11 قطعة من معدات قوات كييف في كورسك
قوات "أخمات" الروسية تدمر 11 قطعة من معدات قوات كييف في كورسك
سبوتنيك عربي
دمرت قوات " أخمات " الروسية الخاصة بالتعاون مع قوات روسية أخرى 11 قطعة من معدات قوات كييف، وقضت على أكثر من 50 جنديا في مقاطعة كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية. 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T03:25+0000
2024-08-18T03:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقال قائد قوات "أخمات" الروسية الخاصة، آبتي علاء الدينوف في مقطع فيديو نشر في قناته على تليغرام: "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، دمر مقاتلو القوات الخاصة (أخمات) بالتعاون مع مقاتلين من اللواء الثاني قوات خاصة، ما مجموعه دبابتان وأربع عربات مدرعة وعربة سترايكر ومدفعا هاون وثلاث شاحنات بيك آب".وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ "الاستفزازي".وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك؛ وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240811/قديروف-القوات-الروسية-تدمر-قافلة-عسكرية-أوكرانية-على-حدود-مقاطعة-كورسك-1091632036.html
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روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية
روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية

قوات "أخمات" الروسية تدمر 11 قطعة من معدات قوات كييف في كورسك

03:25 GMT 18.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعسكريون من القوات المسلحة الروسية يتعلمون كيفية التحكم بالطائرات بدون طيار في مدرسة "أخمات" للاستطلاع الجوي، منطقة العملية العسكرية الخاصة
عسكريون من القوات المسلحة الروسية يتعلمون كيفية التحكم بالطائرات بدون طيار في مدرسة أخمات للاستطلاع الجوي، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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تابعنا عبر
دمرت قوات " أخمات " الروسية الخاصة بالتعاون مع قوات روسية أخرى 11 قطعة من معدات قوات كييف، وقضت على أكثر من 50 جنديا في مقاطعة كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية.
موسكو - سبوتنيك. وقال قائد قوات "أخمات" الروسية الخاصة، آبتي علاء الدينوف في مقطع فيديو نشر في قناته على تليغرام: "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، دمر مقاتلو القوات الخاصة (أخمات) بالتعاون مع مقاتلين من اللواء الثاني قوات خاصة، ما مجموعه دبابتان وأربع عربات مدرعة وعربة سترايكر ومدفعا هاون وثلاث شاحنات بيك آب".

وأضاف: "تم القضاء على أكثر من 50 عسكريا من قوات العدو على هذا المحور خلال اليوم الماضي".

وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ "الاستفزازي".وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.
رئيس الشيشان رمضان قديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قديروف: القوات الروسية تدمر قافلة عسكرية أوكرانية على حدود مقاطعة كورسك
11 أغسطس, 21:39 GMT
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك؛ وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
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