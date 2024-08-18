https://sarabic.ae/20240818/قوات-أخمات-الروسية-تدمر-11-قطعة-من-معدات-قوات-كييف-في-كورسك-1091856056.html
قوات "أخمات" الروسية تدمر 11 قطعة من معدات قوات كييف في كورسك
قوات "أخمات" الروسية تدمر 11 قطعة من معدات قوات كييف في كورسك
سبوتنيك عربي
دمرت قوات " أخمات " الروسية الخاصة بالتعاون مع قوات روسية أخرى 11 قطعة من معدات قوات كييف، وقضت على أكثر من 50 جنديا في مقاطعة كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية. 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T03:25+0000
2024-08-18T03:25+0000
2024-08-18T03:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقال قائد قوات "أخمات" الروسية الخاصة، آبتي علاء الدينوف في مقطع فيديو نشر في قناته على تليغرام: "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، دمر مقاتلو القوات الخاصة (أخمات) بالتعاون مع مقاتلين من اللواء الثاني قوات خاصة، ما مجموعه دبابتان وأربع عربات مدرعة وعربة سترايكر ومدفعا هاون وثلاث شاحنات بيك آب".وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ "الاستفزازي".وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك؛ وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240811/قديروف-القوات-الروسية-تدمر-قافلة-عسكرية-أوكرانية-على-حدود-مقاطعة-كورسك-1091632036.html
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روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية
روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية
قوات "أخمات" الروسية تدمر 11 قطعة من معدات قوات كييف في كورسك
دمرت قوات " أخمات " الروسية الخاصة بالتعاون مع قوات روسية أخرى 11 قطعة من معدات قوات كييف، وقضت على أكثر من 50 جنديا في مقاطعة كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية.
موسكو - سبوتنيك. وقال قائد قوات "أخمات" الروسية الخاصة، آبتي علاء الدينوف في مقطع فيديو نشر في قناته على تليغرام: "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، دمر مقاتلو القوات الخاصة (أخمات) بالتعاون مع مقاتلين من اللواء الثاني قوات خاصة، ما مجموعه دبابتان وأربع عربات مدرعة وعربة سترايكر ومدفعا هاون وثلاث شاحنات بيك آب".
وأضاف: "تم القضاء على أكثر من 50 عسكريا من قوات العدو على هذا المحور خلال اليوم الماضي".
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ "الاستفزازي".وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك؛ وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.