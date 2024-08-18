https://sarabic.ae/20240818/الكرملين-الرئيس-بوتين-يزور-أذربيجان-يومي-18-و19-أغسطس-1091855663.html
الكرملين: الرئيس بوتين يزور أذربيجان يومي 18 و19 أغسطس
الكرملين: الرئيس بوتين يزور أذربيجان يومي 18 و19 أغسطس
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى أذربيجان يومي 18 و19 أغسطس/ آب الجاري. 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T00:41+0000
2024-08-18T00:41+0000
2024-08-18T00:41+0000
فلاديمير بوتين
الكرملين
أذربيجان
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح الكرملين أن الجانبين الروسي والأذربيجاني يعتزمان خلال المحادثات مناقشة قضايا مواصلة تطوير العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية والتحالف بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.وبحسب الكرملين من المتوقع صدور بيان مشترك عقب الزيارة، بالإضافة إلى توقيع وثائق حكومية دولية ووثائق أخرى.كان آخر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، في العاصمة الكازاخستانية أستانا،مطلع يوليو الماضي، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
https://sarabic.ae/20240704/أذربيجان-تصف-لقاء-بوتين-وعلييف-في-أستانا-بالقيم-1090434343.html
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سبوتنيك عربي
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فلاديمير بوتين, الكرملين, أذربيجان, روسيا
فلاديمير بوتين, الكرملين, أذربيجان, روسيا
الكرملين: الرئيس بوتين يزور أذربيجان يومي 18 و19 أغسطس
أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى أذربيجان يومي 18 و19 أغسطس/ آب الجاري.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح الكرملين أن الجانبين الروسي والأذربيجاني
يعتزمان خلال المحادثات مناقشة قضايا مواصلة تطوير العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية والتحالف بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.
وبحسب الكرملين من المتوقع صدور بيان مشترك عقب الزيارة، بالإضافة إلى توقيع وثائق حكومية دولية ووثائق أخرى.
كان آخر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، في العاصمة الكازاخستانية أستانا،مطلع يوليو الماضي، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.