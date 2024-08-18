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الكرملين: الرئيس بوتين يزور أذربيجان يومي 18 و19 أغسطس
الكرملين: الرئيس بوتين يزور أذربيجان يومي 18 و19 أغسطس
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى أذربيجان يومي 18 و19 أغسطس/ آب الجاري. 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T00:41+0000
2024-08-18T00:41+0000
فلاديمير بوتين
الكرملين
أذربيجان
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح الكرملين أن الجانبين الروسي والأذربيجاني يعتزمان خلال المحادثات مناقشة قضايا مواصلة تطوير العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية والتحالف بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.وبحسب الكرملين من المتوقع صدور بيان مشترك عقب الزيارة، بالإضافة إلى توقيع وثائق حكومية دولية ووثائق أخرى.كان آخر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، في العاصمة الكازاخستانية أستانا،مطلع يوليو الماضي، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
https://sarabic.ae/20240704/أذربيجان-تصف-لقاء-بوتين-وعلييف-في-أستانا-بالقيم-1090434343.html
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فلاديمير بوتين, الكرملين, أذربيجان, روسيا
فلاديمير بوتين, الكرملين, أذربيجان, روسيا

الكرملين: الرئيس بوتين يزور أذربيجان يومي 18 و19 أغسطس

00:41 GMT 18.08.2024
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بنظيره الأذربيجاني إلهام علييف خلال المنتدى الروسي-الأذربيجاني الدولي في دورته التاسعة في مدينة باكو، أذربيجان
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بنظيره الأذربيجاني إلهام علييف خلال المنتدى الروسي-الأذربيجاني الدولي في دورته التاسعة في مدينة باكو، أذربيجان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
© Sputnik . Alexei Druzhinin
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أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى أذربيجان يومي 18 و19 أغسطس/ آب الجاري.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح الكرملين أن الجانبين الروسي والأذربيجاني يعتزمان خلال المحادثات مناقشة قضايا مواصلة تطوير العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية والتحالف بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.
بوتين وعلييف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
أذربيجان تصف لقاء بوتين وعلييف في أستانا بالقيم
4 يوليو, 01:14 GMT
وبحسب الكرملين من المتوقع صدور بيان مشترك عقب الزيارة، بالإضافة إلى توقيع وثائق حكومية دولية ووثائق أخرى.
كان آخر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، في العاصمة الكازاخستانية أستانا،مطلع يوليو الماضي، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
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