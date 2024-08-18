بوتين يصل إلى العاصمة الأذربيجانية باكو في زيارة رسمية تستغرق يومين... فيديو

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المقهى الثقافي
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14 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
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صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:12 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:42 GMT
18 د
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183 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
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29 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تتحدث عن تقدم في مفاوضات الدوحة، و حماس تؤكد أن المفاوضات لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني
17:03 GMT
59 د
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ع الموجة مع ايلي
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لبنان والعالم
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123 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
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المقهى الثقافي
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هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
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https://sarabic.ae/20240818/بوتين-يصل-إلى-العاصمة-الأذربيجانية-باكو-في-زيارة-رسمية-1091869211.html
بوتين يصل إلى العاصمة الأذربيجانية باكو في زيارة رسمية تستغرق يومين... فيديو
بوتين يصل إلى العاصمة الأذربيجانية باكو في زيارة رسمية تستغرق يومين... فيديو
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأذربيجانية، باكو، في زيارة دولة تستغرق يومين، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك". 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T17:09+0000
2024-08-18T17:11+0000
روسيا
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وأضاف المراسل أنه "من المتوقع أن يشارك الرئيس الروسي، في 19 أغسطس/ آب الجاري، في مراسم وضع إكليل من الزهور على قبر الزعيم الوطني للجمهورية حيدر علييف، ومراسم وضع إكليل من الزهور على نصب الشعلة الخالدة".وسيناقش الجانبان خلال المحادثات قضايا مواصلة تطوير العلاقات الروسية الأذربيجانية والشراكة والتحالف الاستراتيجيين، فضلا عن المشاكل الدولية والإقليمية الحالية.وفي نهاية اليوم، سيقوم قادة الدولة بزيارة منطقة "المدينة البيضاء" و"كاتدرائية حاملات المر المقدسة". وبعد ذلك سيقام حفل استقبال رسمي نيابة عن علييف على شرف بوتين.وأوضح الكرملين أن الجانبين الروسي والأذربيجاني يعتزمان خلال المحادثات مناقشة قضايا مواصلة تطوير العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية والتحالف بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.
https://sarabic.ae/20240818/الكرملين-الرئيس-بوتين-يزور-أذربيجان-يومي-18-و19-أغسطس-1091855663.html
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روسيا, أذربيجان, العالم
روسيا, أذربيجان, العالم

بوتين يصل إلى العاصمة الأذربيجانية باكو في زيارة رسمية تستغرق يومين... فيديو

17:09 GMT 18.08.2024 (تم التحديث: 17:11 GMT 18.08.2024)
© kremlin.ruالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في سوتشي الروسية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في سوتشي الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
© kremlin.ru
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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأذربيجانية، باكو، في زيارة دولة تستغرق يومين، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
وأضاف المراسل أنه "من المتوقع أن يشارك الرئيس الروسي، في 19 أغسطس/ آب الجاري، في مراسم وضع إكليل من الزهور على قبر الزعيم الوطني للجمهورية حيدر علييف، ومراسم وضع إكليل من الزهور على نصب الشعلة الخالدة".

وبعد ذلك، ستقام مراسم اللقاء الرسمي بين بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وبعدها، سيعقد قادة الدولة محادثات ومناقشات في شكل موسع.

وسيناقش الجانبان خلال المحادثات قضايا مواصلة تطوير العلاقات الروسية الأذربيجانية والشراكة والتحالف الاستراتيجيين، فضلا عن المشاكل الدولية والإقليمية الحالية.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بنظيره الأذربيجاني إلهام علييف خلال المنتدى الروسي-الأذربيجاني الدولي في دورته التاسعة في مدينة باكو، أذربيجان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
الكرملين: الرئيس بوتين يزور أذربيجان يومي 18 و19 أغسطس
00:41 GMT
بالإضافة إلى ذلك، من المقرر إقامة حفل توقيع على وثائق مشتركة وبيان لبوتين وعلييف لوسائل الإعلام.
وفي نهاية اليوم، سيقوم قادة الدولة بزيارة منطقة "المدينة البيضاء" و"كاتدرائية حاملات المر المقدسة". وبعد ذلك سيقام حفل استقبال رسمي نيابة عن علييف على شرف بوتين.
وأعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى أذربيجان يومي 18 و19 أغسطس/ آب الجاري.
وأوضح الكرملين أن الجانبين الروسي والأذربيجاني يعتزمان خلال المحادثات مناقشة قضايا مواصلة تطوير العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية والتحالف بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.
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