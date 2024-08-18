https://sarabic.ae/20240818/بوتين-يصل-إلى-العاصمة-الأذربيجانية-باكو-في-زيارة-رسمية-1091869211.html
بوتين يصل إلى العاصمة الأذربيجانية باكو في زيارة رسمية تستغرق يومين... فيديو
بوتين يصل إلى العاصمة الأذربيجانية باكو في زيارة رسمية تستغرق يومين... فيديو
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأذربيجانية، باكو، في زيارة دولة تستغرق يومين، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك". 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T17:09+0000
2024-08-18T17:09+0000
2024-08-18T17:11+0000
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وأضاف المراسل أنه "من المتوقع أن يشارك الرئيس الروسي، في 19 أغسطس/ آب الجاري، في مراسم وضع إكليل من الزهور على قبر الزعيم الوطني للجمهورية حيدر علييف، ومراسم وضع إكليل من الزهور على نصب الشعلة الخالدة".وسيناقش الجانبان خلال المحادثات قضايا مواصلة تطوير العلاقات الروسية الأذربيجانية والشراكة والتحالف الاستراتيجيين، فضلا عن المشاكل الدولية والإقليمية الحالية.وفي نهاية اليوم، سيقوم قادة الدولة بزيارة منطقة "المدينة البيضاء" و"كاتدرائية حاملات المر المقدسة". وبعد ذلك سيقام حفل استقبال رسمي نيابة عن علييف على شرف بوتين.وأوضح الكرملين أن الجانبين الروسي والأذربيجاني يعتزمان خلال المحادثات مناقشة قضايا مواصلة تطوير العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية والتحالف بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.
https://sarabic.ae/20240818/الكرملين-الرئيس-بوتين-يزور-أذربيجان-يومي-18-و19-أغسطس-1091855663.html
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روسيا, أذربيجان, العالم
بوتين يصل إلى العاصمة الأذربيجانية باكو في زيارة رسمية تستغرق يومين... فيديو
17:09 GMT 18.08.2024 (تم التحديث: 17:11 GMT 18.08.2024)
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأذربيجانية، باكو، في زيارة دولة تستغرق يومين، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
وأضاف المراسل أنه "من المتوقع أن يشارك الرئيس الروسي، في 19 أغسطس/ آب الجاري، في مراسم وضع إكليل من الزهور على قبر الزعيم الوطني للجمهورية حيدر علييف، ومراسم وضع إكليل من الزهور على نصب الشعلة الخالدة".
وبعد ذلك، ستقام مراسم اللقاء الرسمي بين بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وبعدها، سيعقد قادة الدولة محادثات ومناقشات في شكل موسع.
وسيناقش الجانبان خلال المحادثات قضايا مواصلة تطوير العلاقات الروسية الأذربيجانية والشراكة والتحالف الاستراتيجيين، فضلا عن المشاكل الدولية والإقليمية الحالية.
بالإضافة إلى ذلك، من المقرر إقامة حفل توقيع على وثائق مشتركة وبيان لبوتين وعلييف لوسائل الإعلام.
وفي نهاية اليوم، سيقوم قادة الدولة بزيارة منطقة "المدينة البيضاء" و"كاتدرائية حاملات المر المقدسة". وبعد ذلك سيقام حفل استقبال رسمي نيابة عن علييف على شرف بوتين.
وأعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى أذربيجان يومي 18 و19 أغسطس/ آب الجاري.
وأوضح الكرملين أن الجانبين الروسي والأذربيجاني
يعتزمان خلال المحادثات مناقشة قضايا مواصلة تطوير العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية والتحالف بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.