قطر وماليزيا تبحثان التطورات في غزة وجهود الوساطة لإنهاء الحرب

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البرنامج المسائي - إعادة
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تتحدث عن تقدم في مفاوضات الدوحة، و حماس تؤكد أن المفاوضات لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
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قطر وماليزيا تبحثان التطورات في غزة وجهود الوساطة لإنهاء الحرب
قطر وماليزيا تبحثان التطورات في غزة وجهود الوساطة لإنهاء الحرب
سبوتنيك عربي
بحث رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الماليزي أنور إبراهيم تطورات الأوضاع في غزة وجهود... 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T09:39+0000
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وذكرت الخارجية القطرية في بيان، أنه جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. وأضافت أن الوزيران ناقشا أيضا آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، ومستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع. وتواصل إسرائيل، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 92 ألف آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.وبدأت الخميس الماضي، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية.وأعلنت الولايات المتحدة وقطر ومصر، يوم الجمعة، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ستُستأنف الأسبوع المقبل في القاهرة، بعدما قدمت واشنطن في الدوحة اقتراحا "يقلص الفجوات" بين إسرائيل وحركة حماس.
https://sarabic.ae/20240817/السيسي-استمرار-حرب-غزة-يجر-المنطقة-إلى-دائرة-مفرغة-وخطيرة-من-عدم-الاستقرار-1091842685.html
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طوفان الأقصى, قطر, أخبار ماليزيا اليوم, غزة, العالم, العالم العربي, إسرائيل, الأخبار
طوفان الأقصى, قطر, أخبار ماليزيا اليوم, غزة, العالم, العالم العربي, إسرائيل, الأخبار

قطر وماليزيا تبحثان التطورات في غزة وجهود الوساطة لإنهاء الحرب

09:39 GMT 18.08.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafiآثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafi
تابعنا عبر
بحث رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الماليزي أنور إبراهيم تطورات الأوضاع في غزة وجهود الوساطة لإنهاء الحرب.
وذكرت الخارجية القطرية في بيان، أنه جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.
وأضافت أن الوزيران ناقشا أيضا آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، ومستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع.
وتواصل إسرائيل، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 92 ألف آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني والوفد المرافق له في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
السيسي: استمرار حرب غزة يجر المنطقة إلى دائرة مفرغة وخطيرة من عدم الاستقرار
أمس, 11:07 GMT
وبدأت الخميس الماضي، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية.
وأعلنت الولايات المتحدة وقطر ومصر، يوم الجمعة، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ستُستأنف الأسبوع المقبل في القاهرة، بعدما قدمت واشنطن في الدوحة اقتراحا "يقلص الفجوات" بين إسرائيل وحركة حماس.
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