https://sarabic.ae/20240818/قطر-وماليزيا-تبحثان-التطورات-في-غزة-وجهود-الوساطة-لإنهاء-الحرب-1091860439.html
قطر وماليزيا تبحثان التطورات في غزة وجهود الوساطة لإنهاء الحرب
قطر وماليزيا تبحثان التطورات في غزة وجهود الوساطة لإنهاء الحرب
سبوتنيك عربي
بحث رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الماليزي أنور إبراهيم تطورات الأوضاع في غزة وجهود... 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T09:39+0000
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وذكرت الخارجية القطرية في بيان، أنه جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. وأضافت أن الوزيران ناقشا أيضا آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، ومستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع. وتواصل إسرائيل، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 92 ألف آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.وبدأت الخميس الماضي، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية.وأعلنت الولايات المتحدة وقطر ومصر، يوم الجمعة، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ستُستأنف الأسبوع المقبل في القاهرة، بعدما قدمت واشنطن في الدوحة اقتراحا "يقلص الفجوات" بين إسرائيل وحركة حماس.
https://sarabic.ae/20240817/السيسي-استمرار-حرب-غزة-يجر-المنطقة-إلى-دائرة-مفرغة-وخطيرة-من-عدم-الاستقرار-1091842685.html
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طوفان الأقصى, قطر, أخبار ماليزيا اليوم, غزة, العالم, العالم العربي, إسرائيل, الأخبار
طوفان الأقصى, قطر, أخبار ماليزيا اليوم, غزة, العالم, العالم العربي, إسرائيل, الأخبار
قطر وماليزيا تبحثان التطورات في غزة وجهود الوساطة لإنهاء الحرب
بحث رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الماليزي أنور إبراهيم تطورات الأوضاع في غزة وجهود الوساطة لإنهاء الحرب.
وذكرت الخارجية القطرية في بيان، أنه جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.
وأضافت أن الوزيران ناقشا أيضا آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، ومستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع.
وتواصل إسرائيل، عدوانها على قطاع غزة
برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 92 ألف آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
وبدأت الخميس الماضي، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية.
وأعلنت الولايات المتحدة وقطر ومصر، يوم الجمعة، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ستُستأنف الأسبوع المقبل في القاهرة، بعدما قدمت واشنطن في الدوحة اقتراحا "يقلص الفجوات" بين إسرائيل وحركة حماس.