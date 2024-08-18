https://sarabic.ae/20240818/قطر-وماليزيا-تبحثان-التطورات-في-غزة-وجهود-الوساطة-لإنهاء-الحرب-1091860439.html

قطر وماليزيا تبحثان التطورات في غزة وجهود الوساطة لإنهاء الحرب

قطر وماليزيا تبحثان التطورات في غزة وجهود الوساطة لإنهاء الحرب

سبوتنيك عربي

بحث رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الماليزي أنور إبراهيم تطورات الأوضاع في غزة وجهود... 18.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-18T09:39+0000

2024-08-18T09:39+0000

2024-08-18T09:39+0000

طوفان الأقصى

قطر

أخبار ماليزيا اليوم

غزة

العالم

العالم العربي

إسرائيل

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091716077_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a24ba72c3cae8fe61b824608d57101fb.jpg

وذكرت الخارجية القطرية في بيان، أنه جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. وأضافت أن الوزيران ناقشا أيضا آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، ومستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع. وتواصل إسرائيل، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 92 ألف آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.وبدأت الخميس الماضي، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية.وأعلنت الولايات المتحدة وقطر ومصر، يوم الجمعة، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ستُستأنف الأسبوع المقبل في القاهرة، بعدما قدمت واشنطن في الدوحة اقتراحا "يقلص الفجوات" بين إسرائيل وحركة حماس.

https://sarabic.ae/20240817/السيسي-استمرار-حرب-غزة-يجر-المنطقة-إلى-دائرة-مفرغة-وخطيرة-من-عدم-الاستقرار-1091842685.html

قطر

أخبار ماليزيا اليوم

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, قطر, أخبار ماليزيا اليوم, غزة, العالم, العالم العربي, إسرائيل, الأخبار