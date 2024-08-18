https://sarabic.ae/20240818/مصرف-ليبيا-المركزي-يوقف-أعماله-بالكامل-إثر-اختطاف-أحد-مسؤوليه-1091862130.html
مصرف ليبيا المركزي يوقف أعماله بالكامل إثر اختطاف أحد مسؤوليه
مصرف ليبيا المركزي يوقف أعماله بالكامل إثر اختطاف أحد مسؤوليه
سبوتنيك عربي
أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، إيقاف كافة أعماله على خلفية اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات من قبل مجهولين. 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T11:15+0000
2024-08-18T11:15+0000
2024-08-18T11:15+0000
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وقال المصرف في بيان، إنه تم اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات، المهندس مصعب مسلم، مؤكدا إيقاف جميع أعماله إلى حين إطلاق سراحه.وأكد المصرف رفضه "لهذه الأساليب الغوغائية التي تمارسها بعض الأطراف خارج إطار القانون، والتي تهدد سلامة موظفيه، واستمرار عمل القطاع المصرفي".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها.
https://sarabic.ae/20240817/تأزم-المشهد-في-ليبيا-ما-السيناريوهات-المرتقبة-1091849535.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
مصرف ليبيا المركزي يوقف أعماله بالكامل إثر اختطاف أحد مسؤوليه
أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، إيقاف كافة أعماله على خلفية اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات من قبل مجهولين.
وقال
المصرف في بيان، إنه تم اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات، المهندس مصعب مسلم، مؤكدا إيقاف جميع أعماله إلى حين إطلاق سراحه.
وأضاف أن "مسلم اختطف من قبل جهة مجهولة من أمام بيته صباح اليوم عند الساعة 9 صباحًا، بينما جرى تهديد بعض المسؤولين الآخرين بالخطف".
وأكد المصرف رفضه "لهذه الأساليب الغوغائية التي تمارسها بعض الأطراف خارج إطار القانون، والتي تهدد سلامة موظفيه، واستمرار عمل القطاع المصرفي".
كما نوه المركزي الليبي إلى "إيقاف جميع أعماله وإداراته ومنظوماته، وعدم استئنافها حتى الإفراج عنه، وعودته للعمل، وإيقاف مثل هذه الممارسات".
وتشهد ليبيا
أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها.