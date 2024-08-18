مصرف ليبيا المركزي يوقف أعماله بالكامل إثر اختطاف أحد مسؤوليه

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08:46 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
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صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:42 GMT
18 د
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13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
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29 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تتحدث عن تقدم في مفاوضات الدوحة، و حماس تؤكد أن المفاوضات لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
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26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
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مرايا العلوم
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نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
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مصرف ليبيا المركزي يوقف أعماله بالكامل إثر اختطاف أحد مسؤوليه
مصرف ليبيا المركزي يوقف أعماله بالكامل إثر اختطاف أحد مسؤوليه
سبوتنيك عربي
أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، إيقاف كافة أعماله على خلفية اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات من قبل مجهولين. 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T11:15+0000
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وقال المصرف في بيان، إنه تم اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات، المهندس مصعب مسلم، مؤكدا إيقاف جميع أعماله إلى حين إطلاق سراحه.وأكد المصرف رفضه "لهذه الأساليب الغوغائية التي تمارسها بعض الأطراف خارج إطار القانون، والتي تهدد سلامة موظفيه، واستمرار عمل القطاع المصرفي".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها.
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

مصرف ليبيا المركزي يوقف أعماله بالكامل إثر اختطاف أحد مسؤوليه

11:15 GMT 18.08.2024
© AP Photo / Rodrigo Abdموظفون داخل البنك المركزي الليبي، يونيو 2011
موظفون داخل البنك المركزي الليبي، يونيو 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Rodrigo Abd
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أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، إيقاف كافة أعماله على خلفية اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات من قبل مجهولين.
وقال المصرف في بيان، إنه تم اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات، المهندس مصعب مسلم، مؤكدا إيقاف جميع أعماله إلى حين إطلاق سراحه.
وأضاف أن "مسلم اختطف من قبل جهة مجهولة من أمام بيته صباح اليوم عند الساعة 9 صباحًا، بينما جرى تهديد بعض المسؤولين الآخرين بالخطف".
وأكد المصرف رفضه "لهذه الأساليب الغوغائية التي تمارسها بعض الأطراف خارج إطار القانون، والتي تهدد سلامة موظفيه، واستمرار عمل القطاع المصرفي".
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كما نوه المركزي الليبي إلى "إيقاف جميع أعماله وإداراته ومنظوماته، وعدم استئنافها حتى الإفراج عنه، وعودته للعمل، وإيقاف مثل هذه الممارسات".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها.
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