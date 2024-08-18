مقتل ثمانية فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منازل في جباليا وخان يونس

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البرنامج المسائي - إعادة
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تتحدث عن تقدم في مفاوضات الدوحة، و حماس تؤكد أن المفاوضات لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:10 GMT
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عرب بوينت بودكاست
نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
12:19 GMT
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https://sarabic.ae/20240818/مقتل-ثمانية-فلسطينيين-في-قصف-إسرائيلي-استهدف-ثلاثة-منازل-في-جباليا-وخان-يونس-1091855942.html
مقتل ثمانية فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منازل في جباليا وخان يونس
مقتل ثمانية فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منازل في جباليا وخان يونس
سبوتنيك عربي
قتل ثمانية فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، ليل السبت/الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف ثلاثة منازل، في مخيم جباليا ومدينة خان يونس بقطاع غزة. 18.08.2024, سبوتنيك عربي
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غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
خان يونس
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طوفان الأقصى
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وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال أربعة قتلى و19 جريحاً في قصف إسرائيلي استهدف شقتين سكنيتين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".كما قتل أربعة فلسطينيين وأصيب ستة بجروح، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.وترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار من طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية على أبراج مدينة حمد السكنية ومحيطها شمال المدينة.
https://sarabic.ae/20240817/الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-على-عدة-بلدات-لبنانية-1091854973.html
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غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, خان يونس, العالم العربي, طوفان الأقصى
غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, خان يونس, العالم العربي, طوفان الأقصى

مقتل ثمانية فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منازل في جباليا وخان يونس

02:44 GMT 18.08.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafiآثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafi
تابعنا عبر
قتل ثمانية فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، ليل السبت/الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف ثلاثة منازل، في مخيم جباليا ومدينة خان يونس بقطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال أربعة قتلى و19 جريحاً في قصف إسرائيلي استهدف شقتين سكنيتين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
كما قتل أربعة فلسطينيين وأصيب ستة بجروح، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.
آثار دمار الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات لبنانية
أمس, 21:27 GMT
وترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار من طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية على أبراج مدينة حمد السكنية ومحيطها شمال المدينة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. أنصار الله: أي اتفاق في غزة لن يمنعنا من الرد على إسرائيل00:35 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مسؤولون إسرائيليون: عمليات الجيش في غزة انتهتأمس, 05:18 GMT
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