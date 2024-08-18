https://sarabic.ae/20240818/مقتل-ثمانية-فلسطينيين-في-قصف-إسرائيلي-استهدف-ثلاثة-منازل-في-جباليا-وخان-يونس-1091855942.html
مقتل ثمانية فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منازل في جباليا وخان يونس
مقتل ثمانية فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منازل في جباليا وخان يونس
سبوتنيك عربي
قتل ثمانية فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، ليل السبت/الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف ثلاثة منازل، في مخيم جباليا ومدينة خان يونس بقطاع غزة. 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T02:44+0000
2024-08-18T02:44+0000
2024-08-18T02:44+0000
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
خان يونس
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال أربعة قتلى و19 جريحاً في قصف إسرائيلي استهدف شقتين سكنيتين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".كما قتل أربعة فلسطينيين وأصيب ستة بجروح، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.وترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار من طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية على أبراج مدينة حمد السكنية ومحيطها شمال المدينة.
https://sarabic.ae/20240817/الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-على-عدة-بلدات-لبنانية-1091854973.html
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غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, خان يونس, العالم العربي, طوفان الأقصى
غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, خان يونس, العالم العربي, طوفان الأقصى
مقتل ثمانية فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منازل في جباليا وخان يونس
قتل ثمانية فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، ليل السبت/الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف ثلاثة منازل، في مخيم جباليا ومدينة خان يونس بقطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال أربعة قتلى و19 جريحاً في قصف إسرائيلي استهدف شقتين سكنيتين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
كما قتل أربعة فلسطينيين وأصيب ستة بجروح، جراء قصف إسرائيلي
استهدف منزلاً في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.
وترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار من طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية على أبراج مدينة حمد السكنية ومحيطها شمال المدينة.