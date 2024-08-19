https://sarabic.ae/20240819/أوكرانيا-تصر-على-الإضرار-بمصالح-صربيا-فيما-يتعلق-بكوسوفو-1091901223.html

أوكرانيا تصر على الإضرار بمصالح صربيا فيما يتعلق بكوسوفو

أوكرانيا تصر على الإضرار بمصالح صربيا فيما يتعلق بكوسوفو

سبوتنيك عربي

ذكر الصحفي والمؤرخ من أصل صربي أمريكي، سريدجا تريفكوفيتش، أن موقف حكومة أوكرانيا فيما يتعلق بمشكلة كوسوفو هو موقف متناقض تماما. 19.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-19T17:51+0000

2024-08-19T17:51+0000

2024-08-19T17:51+0000

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فمن ناحية، أعلنت أوكرانيا منذ سنوات أنها لن تعترف بإعلان كوسوفو الاستقلال من جانب واحد، لأنها حاولت خلق نوع من التكافؤ بين موقفها هذا وموقفها من شبه جزيرة القرم بمعنى أنه إذا قبلت شرعية انفصال كوسوفو عن صربيا على أساس الأغلبية المحلية، فإنها لن تتمكن بالمطالبة بشبه جزيرة القرم.وتابع: "لا يمكننا ببساطة البحث عن تفسيرات عقلانية ومنطقية عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية لنظام كييف. وهي ليست مبنية على مبدأ. لم تكن مبنية على مبدأ أبدًا، على الأقل ليس منذ شباط 2014. ولن تكون كذلك أبدًا طالما ظل النظام الحالي أو أي خليفة مماثل للنظام الحالي في السلطة في كييف".الجدير بالذكر أنه بعد أن التقى زيلينسكي مع ”رئيسة“ كوسوفو، فيوزا عثماني، في تيرانا في 28 شباط من هذا العام ودعا كييف إلى الاعتراف بـ "استقلال" المقاطعة، تلقت أوكرانيا بعد شهرين من اللقاء دفعة من المساعدات الإنسانية من كوسوفو، بالمناسبة، في الوقت نفسه، تم إرسال الضروريات الأساسية إلى أوكرانيا من قبل صربيا.

https://sarabic.ae/20240818/الرئيس-البيلاروسي-إذا-لم-تلجأ-موسكو-وكييف-إلى-المفاوضات-سيكون-هناك-تصعيد-ينتهي-بتدمير-أوكرانيا-1091861468.html

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