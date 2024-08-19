أوكرانيا تصر على الإضرار بمصالح صربيا فيما يتعلق بكوسوفو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
On air
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:10 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
12:19 GMT
41 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مفاوضات غزة تعود الأسبوع القادم وإيران تحتفظ بحق الرد على إسرائيل ، استمرار تصعيد هجمات المستوطنين على الضفة والقدس
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
08:17 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: زيارة بوتين لباكو محاولة لمنع التصعيد
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20240819/أوكرانيا-تصر-على-الإضرار-بمصالح-صربيا-فيما-يتعلق-بكوسوفو-1091901223.html
أوكرانيا تصر على الإضرار بمصالح صربيا فيما يتعلق بكوسوفو
أوكرانيا تصر على الإضرار بمصالح صربيا فيما يتعلق بكوسوفو
سبوتنيك عربي
ذكر الصحفي والمؤرخ من أصل صربي أمريكي، سريدجا تريفكوفيتش، أن موقف حكومة أوكرانيا فيما يتعلق بمشكلة كوسوفو هو موقف متناقض تماما. 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T17:51+0000
2024-08-19T17:51+0000
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فمن ناحية، أعلنت أوكرانيا منذ سنوات أنها لن تعترف بإعلان كوسوفو الاستقلال من جانب واحد، لأنها حاولت خلق نوع من التكافؤ بين موقفها هذا وموقفها من شبه جزيرة القرم بمعنى أنه إذا قبلت شرعية انفصال كوسوفو عن صربيا على أساس الأغلبية المحلية، فإنها لن تتمكن بالمطالبة بشبه جزيرة القرم.وتابع: "لا يمكننا ببساطة البحث عن تفسيرات عقلانية ومنطقية عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية لنظام كييف. وهي ليست مبنية على مبدأ. لم تكن مبنية على مبدأ أبدًا، على الأقل ليس منذ شباط 2014. ولن تكون كذلك أبدًا طالما ظل النظام الحالي أو أي خليفة مماثل للنظام الحالي في السلطة في كييف".الجدير بالذكر أنه بعد أن التقى زيلينسكي مع ”رئيسة“ كوسوفو، فيوزا عثماني، في تيرانا في 28 شباط من هذا العام ودعا كييف إلى الاعتراف بـ "استقلال" المقاطعة، تلقت أوكرانيا بعد شهرين من اللقاء دفعة من المساعدات الإنسانية من كوسوفو، بالمناسبة، في الوقت نفسه، تم إرسال الضروريات الأساسية إلى أوكرانيا من قبل صربيا.
https://sarabic.ae/20240818/الرئيس-البيلاروسي-إذا-لم-تلجأ-موسكو-وكييف-إلى-المفاوضات-سيكون-هناك-تصعيد-ينتهي-بتدمير-أوكرانيا-1091861468.html
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العالم, كوسوفو, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, كوسوفو, حصري, تقارير سبوتنيك

أوكرانيا تصر على الإضرار بمصالح صربيا فيما يتعلق بكوسوفو

17:51 GMT 19.08.2024
© Sputnikقادة "القائمة الصربية" يحاولون التفاوض مع أعضاء قوة كوسوفو
قادة القائمة الصربية يحاولون التفاوض مع أعضاء قوة كوسوفو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
© Sputnik
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حصري
ذكر الصحفي والمؤرخ من أصل صربي أمريكي، سريدجا تريفكوفيتش، أن موقف حكومة أوكرانيا فيما يتعلق بمشكلة كوسوفو هو موقف متناقض تماما.
فمن ناحية، أعلنت أوكرانيا منذ سنوات أنها لن تعترف بإعلان كوسوفو الاستقلال من جانب واحد، لأنها حاولت خلق نوع من التكافؤ بين موقفها هذا وموقفها من شبه جزيرة القرم بمعنى أنه إذا قبلت شرعية انفصال كوسوفو عن صربيا على أساس الأغلبية المحلية، فإنها لن تتمكن بالمطالبة بشبه جزيرة القرم.

وأضاف: "منذ عام 2014، ومنذ استفتاء شبه جزيرة القرم، وبالطبع، أحداث الميدان والانقلاب في فبراير/ شباط 2014، أصبحت السياسة الأوكرانية متوافقة بشكل متزايد مع القوى الغربية الكبرى ومصالحها وإملاءاتها. وبطبيعة الحال، تعتبر هذه القوى (الغربية) استقلال كوسوفو عن صربيا الركيزة التي لا تنتهك سياساتها في البلقان، على الرغم من أنه من الناحية الأخلاقية والقانونية، يعد عبثًا".

لرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
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وتابع: "لا يمكننا ببساطة البحث عن تفسيرات عقلانية ومنطقية عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية لنظام كييف. وهي ليست مبنية على مبدأ. لم تكن مبنية على مبدأ أبدًا، على الأقل ليس منذ شباط 2014. ولن تكون كذلك أبدًا طالما ظل النظام الحالي أو أي خليفة مماثل للنظام الحالي في السلطة في كييف".
وخلافاً لتأكيدات كييف العلنية بأن أوكرانيا لن تعيد النظر في موقفها المتمثل في عدم الاعتراف باستقلال المنطقة الصربية الجنوبية، فإن إدارة زيلينسكي تبذل قصارى جهدها لمنح بريشتينا علامات كيان دولي. وبهذه الطريقة، فإن وحدة أراضي صربيا هي في الواقع موضع تساؤل وهناك الكثير من الأمثلة على ذلك، وذلك وفقا للعديد من الخبراء.
الجدير بالذكر أنه بعد أن التقى زيلينسكي مع ”رئيسة“ كوسوفو، فيوزا عثماني، في تيرانا في 28 شباط من هذا العام ودعا كييف إلى الاعتراف بـ "استقلال" المقاطعة، تلقت أوكرانيا بعد شهرين من اللقاء دفعة من المساعدات الإنسانية من كوسوفو، بالمناسبة، في الوقت نفسه، تم إرسال الضروريات الأساسية إلى أوكرانيا من قبل صربيا.
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