https://sarabic.ae/20240819/الخارجية-الروسية-موسكو-تفرض-عقوبات-على-32-شخصية-يمثلون-مراكز-أبحاث-ووكالات-استشارية-بريطانية--1091907294.html
الخارجية الروسية: موسكو تفرض عقوبات على 32 شخصية يمثلون مراكز أبحاث ووكالات استشارية بريطانية
الخارجية الروسية: موسكو تفرض عقوبات على 32 شخصية يمثلون مراكز أبحاث ووكالات استشارية بريطانية
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو فرضت عقوبات شخصية على ممثلي مراكز الأبحاث والوكالات الاستشارية البريطانية. 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T19:15+0000
2024-08-19T19:15+0000
2024-08-19T19:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه "نلاحظ استمرار الحكومة البريطانية في اتباع مسار عدواني مناهض لروسيا، والذي تعلن لندن في إطاره عن فشل المهمة الواضحة المتمثلة في إلحاق هزيمة استراتيجية في ساحة المعركة ببلدنا، وتستخدم بنشاط آلية فرض قيود العقوبات غير المشروعة. وتجري حملة إعلامية ودعائية تعتمد على الأكاذيب والنفاق، كل هذا يشير إلى مزاج المؤسسة السياسية البريطانية، المشبعة بالخوف من روسيا".وأشارت الوزارة إلى أن هذه المنظمات تنشر من خلال وسائل الإعلام العامة وعلى الإنترنت معلومات مضللة تشوه سمعة الدولة الروسية، وتحاول عبثًا تهيئة الظروف لزعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي في بلادنا.وفي هذا الصدد، قررت روسيا إدراج ممثلين عن عدد من هذه الهياكل في "قائمة الإيقاف" للرد ومنعهم من الدخول إلى روسيا الاتحادية، وعددهم 32 شخصية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أشار في وقت سابق إلى أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
https://sarabic.ae/20240819/خبير-ألماني-يوضح-انعكاسات-الهجوم-الأوكراني-على-مقاطعة-كورسك-بالنسبة-لقوات-كييف-1091903678.html
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روسيا
الخارجية الروسية: موسكو تفرض عقوبات على 32 شخصية يمثلون مراكز أبحاث ووكالات استشارية بريطانية
ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو فرضت عقوبات شخصية على ممثلي مراكز الأبحاث والوكالات الاستشارية البريطانية.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه "نلاحظ استمرار الحكومة البريطانية في اتباع مسار عدواني مناهض لروسيا، والذي تعلن لندن في إطاره عن فشل المهمة الواضحة المتمثلة في إلحاق هزيمة استراتيجية في ساحة المعركة ببلدنا، وتستخدم بنشاط آلية فرض قيود العقوبات غير المشروعة. وتجري حملة إعلامية ودعائية تعتمد على الأكاذيب والنفاق، كل هذا يشير إلى مزاج المؤسسة السياسية البريطانية، المشبعة بالخوف من روسيا".
وأشارت الوزارة إلى أن هذه المنظمات تنشر من خلال وسائل الإعلام العامة وعلى الإنترنت معلومات مضللة تشوه سمعة الدولة الروسية، وتحاول عبثًا تهيئة الظروف لزعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي في بلادنا.
وفي هذا الصدد، قررت روسيا إدراج ممثلين عن عدد من هذه الهياكل في "قائمة الإيقاف" للرد ومنعهم من الدخول إلى روسيا الاتحادية، وعددهم 32 شخصية.
وأكدت الخارجية الروسية فرض عقوبات على 32 شخصية يمثلون مراكز أبحاث ووكالات استشارية بريطانية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أشار في وقت سابق إلى أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.