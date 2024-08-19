الخارجية الروسية: موسكو تفرض عقوبات على 32 شخصية يمثلون مراكز أبحاث ووكالات استشارية بريطانية

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إنسانية السينما بين الحضور والغياب
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
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11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:10 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مفاوضات غزة تعود الأسبوع القادم وإيران تحتفظ بحق الرد على إسرائيل ، استمرار تصعيد هجمات المستوطنين على الضفة والقدس
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
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108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
08:17 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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28 د
عرب بوينت بودكاست
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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خبير: زيارة بوتين لباكو محاولة لمنع التصعيد
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59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
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30 د
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هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240819/الخارجية-الروسية-موسكو-تفرض-عقوبات-على-32-شخصية-يمثلون-مراكز-أبحاث-ووكالات-استشارية-بريطانية--1091907294.html
الخارجية الروسية: موسكو تفرض عقوبات على 32 شخصية يمثلون مراكز أبحاث ووكالات استشارية بريطانية
الخارجية الروسية: موسكو تفرض عقوبات على 32 شخصية يمثلون مراكز أبحاث ووكالات استشارية بريطانية
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو فرضت عقوبات شخصية على ممثلي مراكز الأبحاث والوكالات الاستشارية البريطانية. 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T19:15+0000
2024-08-19T19:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه "نلاحظ استمرار الحكومة البريطانية في اتباع مسار عدواني مناهض لروسيا، والذي تعلن لندن في إطاره عن فشل المهمة الواضحة المتمثلة في إلحاق هزيمة استراتيجية في ساحة المعركة ببلدنا، وتستخدم بنشاط آلية فرض قيود العقوبات غير المشروعة. وتجري حملة إعلامية ودعائية تعتمد على الأكاذيب والنفاق، كل هذا يشير إلى مزاج المؤسسة السياسية البريطانية، المشبعة بالخوف من روسيا".وأشارت الوزارة إلى أن هذه المنظمات تنشر من خلال وسائل الإعلام العامة وعلى الإنترنت معلومات مضللة تشوه سمعة الدولة الروسية، وتحاول عبثًا تهيئة الظروف لزعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي في بلادنا.وفي هذا الصدد، قررت روسيا إدراج ممثلين عن عدد من هذه الهياكل في "قائمة الإيقاف" للرد ومنعهم من الدخول إلى روسيا الاتحادية، وعددهم 32 شخصية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أشار في وقت سابق إلى أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
https://sarabic.ae/20240819/خبير-ألماني-يوضح-انعكاسات-الهجوم-الأوكراني-على-مقاطعة-كورسك-بالنسبة-لقوات-كييف-1091903678.html
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روسيا
روسيا

الخارجية الروسية: موسكو تفرض عقوبات على 32 شخصية يمثلون مراكز أبحاث ووكالات استشارية بريطانية

19:15 GMT 19.08.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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تابعنا عبر
ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو فرضت عقوبات شخصية على ممثلي مراكز الأبحاث والوكالات الاستشارية البريطانية.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه "نلاحظ استمرار الحكومة البريطانية في اتباع مسار عدواني مناهض لروسيا، والذي تعلن لندن في إطاره عن فشل المهمة الواضحة المتمثلة في إلحاق هزيمة استراتيجية في ساحة المعركة ببلدنا، وتستخدم بنشاط آلية فرض قيود العقوبات غير المشروعة. وتجري حملة إعلامية ودعائية تعتمد على الأكاذيب والنفاق، كل هذا يشير إلى مزاج المؤسسة السياسية البريطانية، المشبعة بالخوف من روسيا".
وأشارت الوزارة إلى أن هذه المنظمات تنشر من خلال وسائل الإعلام العامة وعلى الإنترنت معلومات مضللة تشوه سمعة الدولة الروسية، وتحاول عبثًا تهيئة الظروف لزعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي في بلادنا.
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
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17:15 GMT
وفي هذا الصدد، قررت روسيا إدراج ممثلين عن عدد من هذه الهياكل في "قائمة الإيقاف" للرد ومنعهم من الدخول إلى روسيا الاتحادية، وعددهم 32 شخصية.

وأكدت الخارجية الروسية فرض عقوبات على 32 شخصية يمثلون مراكز أبحاث ووكالات استشارية بريطانية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أشار في وقت سابق إلى أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
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