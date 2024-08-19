https://sarabic.ae/20240819/خبير-ألماني-يوضح-انعكاسات-الهجوم-الأوكراني-على-مقاطعة-كورسك-بالنسبة-لقوات-كييف-1091903678.html
خبير ألماني يوضح انعكاسات الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك بالنسبة لقوات كييف
خبير ألماني يوضح انعكاسات الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك بالنسبة لقوات كييف
سبوتنيك عربي
ذكر الصحفي الألماني، جوليان ريبكي، أن استهلاك الموارد في مقاطعة كورسك الحدودية يجعل وضع القوات المسلحة الأوكرانية في دونباس كارثيًا. 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T17:15+0000
2024-08-19T17:15+0000
2024-08-19T17:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ريبكي على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "أمرت حكومة أوكرانيا بإخلاء بلدة بوكروفسك التي يبلغ عدد سكانها 65 ألف نسمة في غضون أسبوعين، وسأعرب مرة أخرى عن فكرة لا تحظى بشعبية (في الغرب) الوضع في دونباس كارثي".وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو، ودحره خارج حدود الدولة.وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240819/لافروف-التقارير-حول-وجود-اتصالات-بين-روسيا-وأوكرانيا-بوساطة-قطر-وتركيا-مجرد-إشاعات-1091902849.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
خبير ألماني يوضح انعكاسات الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك بالنسبة لقوات كييف
ذكر الصحفي الألماني، جوليان ريبكي، أن استهلاك الموارد في مقاطعة كورسك الحدودية يجعل وضع القوات المسلحة الأوكرانية في دونباس كارثيًا.
وأضاف ريبكي على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "أمرت حكومة أوكرانيا بإخلاء بلدة بوكروفسك التي يبلغ عدد سكانها 65 ألف نسمة في غضون أسبوعين، وسأعرب مرة أخرى عن فكرة لا تحظى بشعبية (في الغرب) الوضع في دونباس كارثي".
وأضاف الصحفي أنه في هذه الحالة يكون من الخطر للغاية أن تفقد القوات المسلحة الأوكرانية أفرادًا في مقاطعة كورسك.
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية
في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ"الاستفزازي".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو،
ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك،
وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.