https://sarabic.ae/20240819/النائب-العام-الإسرائيلي-يأمر-بالتحقيق-مع-مطرب-دعا-إلى-محو-غزة-1091877879.html
النائب العام الإسرائيلي يأمر بالتحقيق مع مطرب دعا إلى "محو غزة"
النائب العام الإسرائيلي يأمر بالتحقيق مع مطرب دعا إلى "محو غزة"
سبوتنيك عربي
طلب النائب العام الإسرائيلي، عميت أيسمان، التحقيق الجنائي ضد مطرب إسرائيلي، يدعى إيال غولان، بشبهة "التحريض على العنف ضد سكان غزة"، وذلك بعدما دعا المطرب صراحة... 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T07:06+0000
2024-08-19T07:06+0000
2024-08-19T07:06+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091716077_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a24ba72c3cae8fe61b824608d57101fb.jpg
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن دعوة غولان إلى محو غزة جاءت بعد أيام من هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث قال "لا تتركوا إنسانا واحدا هناك (يقصد في غزة)".وأوضحت هيئة البث أن قرار فتح تحقيق ضد غولان يتوقف على موقف المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا.وكان المدعي العام الإسرائيلي، قد أوصى في يوليو/ تموز الماضي، بفتح تحقيق ضد وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، لنفس "شبهة التحريض"، وتنتظر هذه التوصية أيضا قرار المستشارة القانونية للحكومة.وأكد النائب العام في إسرائيل أن "كلام الوزير في بداية الحرب يعني أنه يعتقد أن جميع سكان غزة إرهابيون، وبناء على ذلك فمن المفهوم وجوب قتل جميع سكان القطاع".جاء طلب النائب العام بالتحقيق من بن غفير على خلفيّة تصريحات علنية عديدة للوزير بن غفير، بشأن أساليب القتال التي يجب اتباعها في غزة.
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091716077_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9970de666d8c416f1a3f6b01b859229.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
النائب العام الإسرائيلي يأمر بالتحقيق مع مطرب دعا إلى "محو غزة"
طلب النائب العام الإسرائيلي، عميت أيسمان، التحقيق الجنائي ضد مطرب إسرائيلي، يدعى إيال غولان، بشبهة "التحريض على العنف ضد سكان غزة"، وذلك بعدما دعا المطرب صراحة إلى محو قطاع غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن دعوة غولان إلى محو غزة جاءت بعد أيام من هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث قال "لا تتركوا إنسانا واحدا هناك (يقصد في غزة)".
وأوضحت هيئة البث أن قرار فتح تحقيق ضد غولان يتوقف على موقف المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا.
وكان المدعي العام الإسرائيلي، قد أوصى في يوليو/ تموز الماضي، بفتح تحقيق ضد وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير
، لنفس "شبهة التحريض"، وتنتظر هذه التوصية أيضا قرار المستشارة القانونية للحكومة.
وأكد النائب العام في إسرائيل أن "كلام الوزير في بداية الحرب يعني أنه يعتقد أن جميع سكان غزة إرهابيون، وبناء على ذلك فمن المفهوم وجوب قتل جميع سكان القطاع".
جاء طلب النائب العام بالتحقيق من بن غفير على خلفيّة تصريحات علنية عديدة للوزير بن غفير، بشأن أساليب القتال التي يجب اتباعها في غزة.