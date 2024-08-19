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النائب العام الإسرائيلي يأمر بالتحقيق مع مطرب دعا إلى "محو غزة"
النائب العام الإسرائيلي يأمر بالتحقيق مع مطرب دعا إلى "محو غزة"
سبوتنيك عربي
طلب النائب العام الإسرائيلي، عميت أيسمان، التحقيق الجنائي ضد مطرب إسرائيلي، يدعى إيال غولان، بشبهة "التحريض على العنف ضد سكان غزة"، وذلك بعدما دعا المطرب صراحة... 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T07:06+0000
2024-08-19T07:06+0000
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وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن دعوة غولان إلى محو غزة جاءت بعد أيام من هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث قال "لا تتركوا إنسانا واحدا هناك (يقصد في غزة)".وأوضحت هيئة البث أن قرار فتح تحقيق ضد غولان يتوقف على موقف المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا.وكان المدعي العام الإسرائيلي، قد أوصى في يوليو/ تموز الماضي، بفتح تحقيق ضد وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، لنفس "شبهة التحريض"، وتنتظر هذه التوصية أيضا قرار المستشارة القانونية للحكومة.وأكد النائب العام في إسرائيل أن "كلام الوزير في بداية الحرب يعني أنه يعتقد أن جميع سكان غزة إرهابيون، وبناء على ذلك فمن المفهوم وجوب قتل جميع سكان القطاع".جاء طلب النائب العام بالتحقيق من بن غفير على خلفيّة تصريحات علنية عديدة للوزير بن غفير، بشأن أساليب القتال التي يجب اتباعها في غزة.
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

النائب العام الإسرائيلي يأمر بالتحقيق مع مطرب دعا إلى "محو غزة"

07:06 GMT 19.08.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafiآثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafi
تابعنا عبر
طلب النائب العام الإسرائيلي، عميت أيسمان، التحقيق الجنائي ضد مطرب إسرائيلي، يدعى إيال غولان، بشبهة "التحريض على العنف ضد سكان غزة"، وذلك بعدما دعا المطرب صراحة إلى محو قطاع غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن دعوة غولان إلى محو غزة جاءت بعد أيام من هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث قال "لا تتركوا إنسانا واحدا هناك (يقصد في غزة)".
وأوضحت هيئة البث أن قرار فتح تحقيق ضد غولان يتوقف على موقف المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا.
وكان المدعي العام الإسرائيلي، قد أوصى في يوليو/ تموز الماضي، بفتح تحقيق ضد وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، لنفس "شبهة التحريض"، وتنتظر هذه التوصية أيضا قرار المستشارة القانونية للحكومة.
وأكد النائب العام في إسرائيل أن "كلام الوزير في بداية الحرب يعني أنه يعتقد أن جميع سكان غزة إرهابيون، وبناء على ذلك فمن المفهوم وجوب قتل جميع سكان القطاع".
جاء طلب النائب العام بالتحقيق من بن غفير على خلفيّة تصريحات علنية عديدة للوزير بن غفير، بشأن أساليب القتال التي يجب اتباعها في غزة.
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