https://sarabic.ae/20240819/باحث-في-العلاقات-الدولية-زيارة-بوتين-إلى-أذربيجان-تحمل-بعدا-استراتيجيا--1091907449.html

باحث في العلاقات الدولية: زيارة بوتين إلى أذربيجان تحمل بعدا استراتيجيا

باحث في العلاقات الدولية: زيارة بوتين إلى أذربيجان تحمل بعدا استراتيجيا

سبوتنيك عربي

رأى الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية، الدكتور مهنّد حافظ أوغلو، أن "زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أذربيجان في غاية الأهمية من حيث دلالتها... 19.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-19T19:19+0000

2024-08-19T19:19+0000

2024-08-19T19:19+0000

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وأوضح في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "هذه الزيارة ليست معنية فقط بالجانب الاقتصادي وإنّما تتعلق بالتعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين، إذ أن موسكو وباكو تريدان أن تؤسسان منطقة ارتكاز في المنطقة الأوراسية".وشدد على أن "محاولات الغرب الهادفة إلى عزل روسيا باءت بالفشل"، معتبرا أن "موسكو اليوم تشكل ثقلا دوليا كبيرا"، لافتًا إلى أنها "تثبت يوميًا بعد يوم أنها دولة مركزية على الخارطة العالمية، إذ أنّ مخطط الغرب بعزلها انعكس سلباً وجاء بثمار إيجابية، كون السلطات الروسية نجحت في التعاطي ببراغماتية مع الملفات الدولية الحساسة والشائكة، وهو ما ينطبق على ملف باكو لتنتج مروحة سلام تتمتع بها دول منطقة جنوب القوقاز لأنها تؤثر على دول المشرق والشرق الأوسط".وختم حافظ أوغلو قائلاً: "موسكو حليفة ليريفال وباكو، وكان هناك نوع من التوجه الإعلامي ليريفان لخلق التوازن على اعتبار أنّ أنقرة كانت تدعم باكو بشكل أساسي، وعليه وجب بناء بعض التوازنات السياسية التي لا بد منها، وهو ما تفهمته أنقرة وبدورها يريفان، لا سيّما وأنّ روسيا تريد أن ترسي نوعا من الاستقرار في تلك البقعة الجغرافية".

https://sarabic.ae/20240819/بوتين-روسيا-وأذربيجان-لديهما-مجالات-كثيرة-للعمل-المشترك-1091884940.html

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