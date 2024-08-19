باحث في العلاقات الدولية: زيارة بوتين إلى أذربيجان تحمل بعدا استراتيجيا

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كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
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26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
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مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
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29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:10 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
12:19 GMT
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الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مفاوضات غزة تعود الأسبوع القادم وإيران تحتفظ بحق الرد على إسرائيل ، استمرار تصعيد هجمات المستوطنين على الضفة والقدس
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59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
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108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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151 د
مدار الليل والنهار
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183 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
08:17 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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27 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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عرب بوينت بودكاست
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خبير: زيارة بوتين لباكو محاولة لمنع التصعيد
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59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
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مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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120 د
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https://sarabic.ae/20240819/باحث-في-العلاقات-الدولية-زيارة-بوتين-إلى-أذربيجان-تحمل-بعدا-استراتيجيا--1091907449.html
باحث في العلاقات الدولية: زيارة بوتين إلى أذربيجان تحمل بعدا استراتيجيا
باحث في العلاقات الدولية: زيارة بوتين إلى أذربيجان تحمل بعدا استراتيجيا
سبوتنيك عربي
رأى الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية، الدكتور مهنّد حافظ أوغلو، أن "زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أذربيجان في غاية الأهمية من حيث دلالتها... 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T19:19+0000
2024-08-19T19:19+0000
حصري
روسيا
تقارير سبوتنيك
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وأوضح في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "هذه الزيارة ليست معنية فقط بالجانب الاقتصادي وإنّما تتعلق بالتعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين، إذ أن موسكو وباكو تريدان أن تؤسسان منطقة ارتكاز في المنطقة الأوراسية".وشدد على أن "محاولات الغرب الهادفة إلى عزل روسيا باءت بالفشل"، معتبرا أن "موسكو اليوم تشكل ثقلا دوليا كبيرا"، لافتًا إلى أنها "تثبت يوميًا بعد يوم أنها دولة مركزية على الخارطة العالمية، إذ أنّ مخطط الغرب بعزلها انعكس سلباً وجاء بثمار إيجابية، كون السلطات الروسية نجحت في التعاطي ببراغماتية مع الملفات الدولية الحساسة والشائكة، وهو ما ينطبق على ملف باكو لتنتج مروحة سلام تتمتع بها دول منطقة جنوب القوقاز لأنها تؤثر على دول المشرق والشرق الأوسط".وختم حافظ أوغلو قائلاً: "موسكو حليفة ليريفال وباكو، وكان هناك نوع من التوجه الإعلامي ليريفان لخلق التوازن على اعتبار أنّ أنقرة كانت تدعم باكو بشكل أساسي، وعليه وجب بناء بعض التوازنات السياسية التي لا بد منها، وهو ما تفهمته أنقرة وبدورها يريفان، لا سيّما وأنّ روسيا تريد أن ترسي نوعا من الاستقرار في تلك البقعة الجغرافية".
https://sarabic.ae/20240819/بوتين-روسيا-وأذربيجان-لديهما-مجالات-كثيرة-للعمل-المشترك-1091884940.html
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حصري, روسيا, تقارير سبوتنيك
حصري, روسيا, تقارير سبوتنيك

باحث في العلاقات الدولية: زيارة بوتين إلى أذربيجان تحمل بعدا استراتيجيا

19:19 GMT 19.08.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورزيارة رسمية للرئيس فلاديمير بوتين إلى أذربيجان
زيارة رسمية للرئيس فلاديمير بوتين إلى أذربيجان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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رأى الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية، الدكتور مهنّد حافظ أوغلو، أن "زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أذربيجان في غاية الأهمية من حيث دلالتها الزمنية".
وأوضح في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "هذه الزيارة ليست معنية فقط بالجانب الاقتصادي وإنّما تتعلق بالتعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين، إذ أن موسكو وباكو تريدان أن تؤسسان منطقة ارتكاز في المنطقة الأوراسية".

وأشار حافظ أوغلو إلى أن "هذه الزيارة تؤكد على أن دول المشرق تعلمت كيف تستفيد من تحالفاتها لإيجاد حلول حقيقية، ما يؤشّر على أنّ الأحادية القطبية انتهت، ولا بد من بناء نظام عالمي جديد يقوم على التعددية القطبية التي ستتشكل بثقل روسيا الدولي وتحالفاتها على مختلف الصعد".

وشدد على أن "محاولات الغرب الهادفة إلى عزل روسيا باءت بالفشل"، معتبرا أن "موسكو اليوم تشكل ثقلا دوليا كبيرا"، لافتًا إلى أنها "تثبت يوميًا بعد يوم أنها دولة مركزية على الخارطة العالمية، إذ أنّ مخطط الغرب بعزلها انعكس سلباً وجاء بثمار إيجابية، كون السلطات الروسية نجحت في التعاطي ببراغماتية مع الملفات الدولية الحساسة والشائكة، وهو ما ينطبق على ملف باكو لتنتج مروحة سلام تتمتع بها دول منطقة جنوب القوقاز لأنها تؤثر على دول المشرق والشرق الأوسط".
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وقال الباحث في العلاقات الدولية إن "الإعلان عن بناء ناقلات نفط حديثة في حوض باكو يعني أنّ روسيا لديها الكثير من المفاجآت ولم تظهر كل أسلحتها في التعامل مع الملف الأوكراني، على الرغم من أنّ الدول الغربية استنفدت كل أسلحتها وطاقتها العسكرية والمالية والسياسية لدعم نظام كييف، إلا أنّه فشل فشلاً كبيرًا، ما يؤكد على أن روسيا دولة كبيرة"، مضيفًا أنّ "مصادر الطاقة التي تتحدث عنها روسيا اليوم هي مؤشر على أنّ هذا البلد أساسي على الخارطة العالمية".

وختم حافظ أوغلو قائلاً: "موسكو حليفة ليريفال وباكو، وكان هناك نوع من التوجه الإعلامي ليريفان لخلق التوازن على اعتبار أنّ أنقرة كانت تدعم باكو بشكل أساسي، وعليه وجب بناء بعض التوازنات السياسية التي لا بد منها، وهو ما تفهمته أنقرة وبدورها يريفان، لا سيّما وأنّ روسيا تريد أن ترسي نوعا من الاستقرار في تلك البقعة الجغرافية".
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