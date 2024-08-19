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بوتين: روسيا وأذربيجان لديهما مجالات كثيرة للعمل المشترك
بوتين: روسيا وأذربيجان لديهما مجالات كثيرة للعمل المشترك
سبوتنيك عربي
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنظيره الأذربيجاني إلهام علييف في باكو، اليوم الإثنين، وأشار بوتين إلى أن البلدين لديهما العديد من مجالات العمل المشترك. 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T09:45+0000
2024-08-19T09:45+0000
روسيا
أذربيجان
العالم
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وقال بوتين: "في الواقع، يمكننا أن نتحدث ليس فقط عن الطاقة، ولكن أيضًا عن التعاون الصناعي والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة الخفيفة. لدينا (مع أذربيجان ) العديد من مجالات العمل المشترك".وأردف بوتين بالقول: "العلاقات التجارية والاقتصادية تتطور بنجاح. أنا أتفق معك، لقد قلت في اجتماعنا السابق في روسيا إن أربعة مليارات دولار أو نحو ذلك رقم جيد، لكنه لا يتوافق مع إمكاناتنا. فقط فيما يتعلق بالطاقة، ولكن أيضًا فيما يتعلق بالتعاون الصناعي والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الخفيفة، لدينا العديد من المجالات للعمل المشترك".وتابع بوتين:"تعمل في أذربيجان ثلاثمائة مدرسة تدرس اللغة الروسية، وهي فروع لمؤسساتنا التعليمية العليا الرائدة. ويدرس آلاف الشباب من أذربيجان في الجامعات الرائدة في روسيا وأضاف: "إذا تمكنا من القيام بشيء من أجل التوصل إلى توقيع اتفاق سلام وإحالة الأمر إلى ترسيم الحدود... سنكون سعداء للغاية بذلك".وصل رئيس الاتحاد الروسي إلى باكو في 18 أغسطس في زيارة دولة تستغرق يومين. ومن المتوقع أن يتم التوقيع على عدد من الوثائق المشتركة عقب الزيارة.بوتين يصل إلى العاصمة الأذربيجانية باكو في زيارة رسمية تستغرق يومين... فيديو
https://sarabic.ae/20240818/الكرملين-الرئيس-بوتين-يزور-أذربيجان-يومي-18-و19-أغسطس-1091855663.html
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روسيا, أذربيجان, العالم
روسيا, أذربيجان, العالم

بوتين: روسيا وأذربيجان لديهما مجالات كثيرة للعمل المشترك

09:45 GMT 19.08.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في أذربيجان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في أذربيجان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
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تابعنا عبر
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنظيره الأذربيجاني إلهام علييف في باكو، اليوم الإثنين، وأشار بوتين إلى أن البلدين لديهما العديد من مجالات العمل المشترك.
وقال بوتين: "في الواقع، يمكننا أن نتحدث ليس فقط عن الطاقة، ولكن أيضًا عن التعاون الصناعي والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة الخفيفة. لدينا (مع أذربيجان ) العديد من مجالات العمل المشترك".

وأضاف بوتين: "تتطور علاقاتنا على أساس الإعلان الذي وقعناه في بداية عام 2022. ويتم تنفيذه بنجاح، وقد تم إعطاء دفعة جيدة لتطوير علاقاتنا الثنائية خلال زيارتك لموسكو في أبريل من هذا العام".

وأردف بوتين بالقول: "العلاقات التجارية والاقتصادية تتطور بنجاح. أنا أتفق معك، لقد قلت في اجتماعنا السابق في روسيا إن أربعة مليارات دولار أو نحو ذلك رقم جيد، لكنه لا يتوافق مع إمكاناتنا. فقط فيما يتعلق بالطاقة، ولكن أيضًا فيما يتعلق بالتعاون الصناعي والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الخفيفة، لدينا العديد من المجالات للعمل المشترك".

وشكر بوتين علييف على الدعوة، وأضاف: "لقد اتفقنا منذ فترة طويلة على هذه الزيارة، وأنا سعيد للغاية بوجودي في باكو".

الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بنظيره الأذربيجاني إلهام علييف خلال المنتدى الروسي-الأذربيجاني الدولي في دورته التاسعة في مدينة باكو، أذربيجان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
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وتابع بوتين:"تعمل في أذربيجان ثلاثمائة مدرسة تدرس اللغة الروسية، وهي فروع لمؤسساتنا التعليمية العليا الرائدة. ويدرس آلاف الشباب من أذربيجان في الجامعات الرائدة في روسيا

وقال بوتين خلال لقائه مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف: "أعلم أن أذربيجان تهدف إلى استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالتسوية الكاملة، أعرف ذلك جيداً".

وأضاف: "إذا تمكنا من القيام بشيء من أجل التوصل إلى توقيع اتفاق سلام وإحالة الأمر إلى ترسيم الحدود... سنكون سعداء للغاية بذلك".
وصل رئيس الاتحاد الروسي إلى باكو في 18 أغسطس في زيارة دولة تستغرق يومين. ومن المتوقع أن يتم التوقيع على عدد من الوثائق المشتركة عقب الزيارة.
بوتين يصل إلى العاصمة الأذربيجانية باكو في زيارة رسمية تستغرق يومين... فيديو
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