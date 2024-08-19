"بمضرب البيسبول"... طفلة تتدخل لإنقاذ والدها من لص مسلح في أمريكا... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
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كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
On air
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:10 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
12:19 GMT
41 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مفاوضات غزة تعود الأسبوع القادم وإيران تحتفظ بحق الرد على إسرائيل ، استمرار تصعيد هجمات المستوطنين على الضفة والقدس
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
08:17 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
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مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240819/بمضرب-البيسبول-طفلة-تتدخل-لإنقاذ-والدها-من-لص-مسلح-في-أمريكا-فيديو-1091883605.html
"بمضرب البيسبول"... طفلة تتدخل لإنقاذ والدها من لص مسلح في أمريكا... فيديو
"بمضرب البيسبول"... طفلة تتدخل لإنقاذ والدها من لص مسلح في أمريكا... فيديو
سبوتنيك عربي
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحظة اندفاع طفلة تبلغ لإنقاذ والدها بعد أن هاجمه لص مسلح لسرقة متجره. 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T09:40+0000
2024-08-19T09:40+0000
مجتمع
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و تبلغ الطفلة من العمر 8 سنوات حيث أمسكت الطفلة بمضرب بيسبول وسارعت لضرب اللص وإنقاذ أبيها.قال ليو إنه كان يستعد لإغلاق المتجر، حوالي الساعة 9:30 مساء يوم السبت، عندما دخل رجل وتجول في المتجر.وأظهر مقطع فيديو كاميرا المراقبة اللص وهو يُدخل يده في جيبه قبل وضع مسدس من طراز "بلوباك" واقعي على الطاولة، ويطالب ليو بإعطائه "كل الأموال وكل شيء في الصندوق".وتظهر لقطات كاميرا المراقبة، اللص وهو يهدد صاحب المتجر بمسدس "بلوباك" وطالب ليو بإعطائه "كل المال.
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"بمضرب البيسبول"... طفلة تتدخل لإنقاذ والدها من لص مسلح في أمريكا... فيديو

09:40 GMT 19.08.2024
© Photo / X منصة"بمضرب البيسبول"... طفلة تتدخل لإنقاذ والدها من لص مسلح في أمريكا
بمضرب البيسبول... طفلة تتدخل لإنقاذ والدها من لص مسلح في أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
© Photo / X منصة
تابعنا عبر
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحظة اندفاع طفلة تبلغ لإنقاذ والدها بعد أن هاجمه لص مسلح لسرقة متجره.
و تبلغ الطفلة من العمر 8 سنوات حيث أمسكت الطفلة بمضرب بيسبول وسارعت لضرب اللص وإنقاذ أبيها.
قال ليو إنه كان يستعد لإغلاق المتجر، حوالي الساعة 9:30 مساء يوم السبت، عندما دخل رجل وتجول في المتجر.
وأظهر مقطع فيديو كاميرا المراقبة اللص وهو يُدخل يده في جيبه قبل وضع مسدس من طراز "بلوباك" واقعي على الطاولة، ويطالب ليو بإعطائه "كل الأموال وكل شيء في الصندوق".
وتظهر لقطات كاميرا المراقبة، اللص وهو يهدد صاحب المتجر بمسدس "بلوباك" وطالب ليو بإعطائه "كل المال.
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