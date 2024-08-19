https://sarabic.ae/20240819/بمضرب-البيسبول-طفلة-تتدخل-لإنقاذ-والدها-من-لص-مسلح-في-أمريكا-فيديو-1091883605.html
"بمضرب البيسبول"... طفلة تتدخل لإنقاذ والدها من لص مسلح في أمريكا... فيديو
"بمضرب البيسبول"... طفلة تتدخل لإنقاذ والدها من لص مسلح في أمريكا... فيديو
سبوتنيك عربي
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحظة اندفاع طفلة تبلغ لإنقاذ والدها بعد أن هاجمه لص مسلح لسرقة متجره. 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T09:40+0000
2024-08-19T09:40+0000
2024-08-19T09:40+0000
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و تبلغ الطفلة من العمر 8 سنوات حيث أمسكت الطفلة بمضرب بيسبول وسارعت لضرب اللص وإنقاذ أبيها.قال ليو إنه كان يستعد لإغلاق المتجر، حوالي الساعة 9:30 مساء يوم السبت، عندما دخل رجل وتجول في المتجر.وأظهر مقطع فيديو كاميرا المراقبة اللص وهو يُدخل يده في جيبه قبل وضع مسدس من طراز "بلوباك" واقعي على الطاولة، ويطالب ليو بإعطائه "كل الأموال وكل شيء في الصندوق".وتظهر لقطات كاميرا المراقبة، اللص وهو يهدد صاحب المتجر بمسدس "بلوباك" وطالب ليو بإعطائه "كل المال.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
"بمضرب البيسبول"... طفلة تتدخل لإنقاذ والدها من لص مسلح في أمريكا... فيديو
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحظة اندفاع طفلة تبلغ لإنقاذ والدها بعد أن هاجمه لص مسلح لسرقة متجره.
و تبلغ الطفلة من العمر 8 سنوات حيث أمسكت الطفلة بمضرب بيسبول وسارعت لضرب اللص وإنقاذ أبيها.
قال ليو إنه كان يستعد لإغلاق المتجر، حوالي الساعة 9:30 مساء يوم السبت، عندما دخل رجل وتجول في المتجر.
وأظهر مقطع فيديو كاميرا المراقبة اللص وهو يُدخل يده في جيبه قبل وضع مسدس من طراز "بلوباك" واقعي على الطاولة، ويطالب ليو بإعطائه "كل الأموال وكل شيء في الصندوق".
وتظهر لقطات كاميرا المراقبة، اللص وهو يهدد صاحب المتجر بمسدس "بلوباك" وطالب ليو بإعطائه "كل المال.