https://sarabic.ae/20240819/بوتين-روسيا-تولي-أهمية-كبيرة-لتطوير-العلاقات-المتعددة-الأوجه-مع-أذربيجان-1091894629.html

بوتين: روسيا تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات المتعددة الأوجه مع أذربيجان

بوتين: روسيا تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات المتعددة الأوجه مع أذربيجان

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن روسيا تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات متعددة الأوجه مع أذربيجان. 19.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-19T13:41+0000

2024-08-19T13:41+0000

2024-08-19T13:41+0000

روسيا

أذربيجان

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وقال بوتين، في ختام المحادثات الروسية الأذربيجانية: "أود أن أؤكد أن روسيا تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الودية متعددة الأوجه مع أذربيجان، وتقوم هذه العلاقات على مبادئ المساواة ومراعاة مصالح بعضنا البعض وبالطبع العلاقات الإنسانية والثقافية الوثيقة التي وحدت شعوبنا لعدة قرون".وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن البيان المشترك بين قادة روسيا وأذربيجان بختام المحادثات بين الرئيسين، يتضمن مهاما واسعة لتطوير العلاقات بين البلدين.وبدوره، أفاد الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الاثنين، بأن الوثائق المعتمدة خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تؤكد طابع علاقات الصداقة والتحالف بين موسكو وباكو.والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنظيره الأذربيجاني إلهام علييف في باكو، اليوم الاثنين، وأشار بوتين إلى أن البلدين لديهما العديد من مجالات العمل المشترك.وقال بوتين: "في الواقع، يمكننا أن نتحدث ليس فقط عن الطاقة، ولكن أيضًا عن التعاون الصناعي والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة الخفيفة. لدينا (مع أذربيجان ) العديد من مجالات العمل المشترك".وأردف بوتين بالقول: "العلاقات التجارية والاقتصادية تتطور بنجاح. أنا أتفق معك، لقد قلت في اجتماعنا السابق في روسيا إن أربعة مليارات دولار أو نحو ذلك رقم جيد، لكنه لا يتوافق مع إمكاناتنا. فقط فيما يتعلق بالطاقة، ولكن أيضًا فيما يتعلق بالتعاون الصناعي والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الخفيفة، لدينا العديد من المجالات للعمل المشترك".وتابع بوتين: "تعمل في أذربيجان ثلاثمائة مدرسة تدرس اللغة الروسية، وهي فروع لمؤسساتنا التعليمية العليا الرائدة. ويدرس آلاف الشباب من أذربيجان في الجامعات الرائدة في روسيا".وأضاف: "إذا تمكنا من القيام بشيء من أجل التوصل إلى توقيع اتفاق سلام وإحالة الأمر إلى ترسيم الحدود... سنكون سعداء للغاية بذلك".وصل الرئيس الروسي إلى باكو في 18 أغسطس في زيارة دولة تستغرق يومين. ومن المتوقع أن يتم التوقيع على عدد من الوثائق المشتركة عقب الزيارة.

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