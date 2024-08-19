https://sarabic.ae/20240819/تعليقا-على-زيارة-بوتين-إلى-أذربيجان-خبير-في-الشأن-الروسي-يؤكد-عزل-روسيا-أمر-مستحيل-1091884167.html

تعليقا على زيارة بوتين إلى أذربيجان.. خبير في الشأن الروسي يؤكد: "عزل روسيا أمر مستحيل"

تعليقا على زيارة بوتين إلى أذربيجان.. خبير في الشأن الروسي يؤكد: "عزل روسيا أمر مستحيل"

سبوتنيك عربي

رأى أستاذ القانون الدولي والخبير في الشأن الروسي الدكتور أكثم سليمان أنّ "زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أذربيجان تناقض الادعاءات الغربية حول عزلة... 19.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-19T09:59+0000

2024-08-19T09:59+0000

2024-08-19T09:59+0000

روسيا

حصري

فلاديمير بوتين

أذربيجان

تقارير سبوتنيك

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وأشار في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "هذا التحرك الروسي تجاه بلد فيه خيوط وتأثيرات غربية، يحمل رسالة واضحة للغرب مفادها أنّ موسكو ما تزال قادرة على المناورة وأن عزل روسيا الاتحادية هو أمر مستحيل". كما تحدّث الخبير في الشأن الروسي عن آخر التطورات العسكرية في مقاطعة كورسك اذ اعتبر أنّ "ردة فعل القيادة الروسية حاسمة في هذا الملف، إذ أنّها تؤكد أنّها لا تزال قادرة على استيعاب الاستفزازات الغربية والأمور التي يلوّح بها الغرب من كوارث نووية، وهي ليست المرة الأولى التي يعتمد فيها الغرب هذا الأسلوب، ودائمًا ما كانت موسكو تسحب فتيل هذه الاستفزازات منعًا لإشعال الوضع". سليمان، اعتبر أنّ "المعركة الكبرى اليوم هي مع الغرب وليست مع أوكرانيا"، شّدد على أنّ "روسيا لن تغرق بالتفاصيل وانها واجهت التوغل الأوكراني في كورسك عبر تكثيف العمليات العسكرية في منطقة الدونباس". وأشار إلى أنّ "الإعلان عن تورط اوكران بتفجير نورد ستريم ليس جديدًا، لكن ما يتم كشفه بالتدريج يأتي في سبيل التهدئة وتخفيف وقع الخبر على الرأي العام الغربي".

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روسيا, حصري, فلاديمير بوتين, أذربيجان, تقارير سبوتنيك