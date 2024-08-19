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غالانت يطالب نتنياهو بإحالة المفاوضات لمجلس الوزراء... "حرب لا يمكن وقفها"
غالانت يطالب نتنياهو بإحالة المفاوضات لمجلس الوزراء... "حرب لا يمكن وقفها"
سبوتنيك عربي
طالب وزير الدفاع يوآف غالانت من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإحالة جميع المناقشات الجارية بشأن الصفقة إلى مجلس الوزراء بكامل هيئته. 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T07:38+0000
2024-08-19T07:38+0000
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ومع اقتراب لحظات اتخاذ القرار بشأن الصفقة، فمن الواضح أن هذه ليست صفقة إطلاق سراح الرهائن فحسب، بل هي أيضاً قرارات صعبة ستؤثر على ساحات متعددة في نفس الوقت.وبحسب غالانت، فإن "السلطة تعود إلى الحكومة بأكملها التي تتحمل المسؤولية وليس إلى حكومة الحرب فقط".وبحسب قناة الـ"12" الإسرائيلية قال رئيس الوزراء للفريق: "من المستحيل التفاوض والانسحاب بعد يومين". ورد رؤساء الفريق المفاوض: "لا نجري مفاوضات لمدة يومين. نجري مفاوضات لعدة أشهر. فيلادلفيا ليست مسألة أمنية، وسنعود إذا اضطررنا لذلك".ويضم المجلس المصغر الحالي نتنياهو وغالانت والوزير رون ديرمر وعضو الكنيست أرييه درعي.وبحسب القناة فإن غالانت قدّم هذا الطلب مرتين، الأولى يوم الخميس والثانية الأحد، بحضور ثلاثة مسؤولين أمنيين كبار، مبررا أن نتنياهو لم يوافق حتى الآن.على الجانب الآخر، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق الأحد، إصراره على المطالب الأساسية في صفقة التفاوض مع حركة حماس، مؤكدا أنها حيوية جدا لأمن إسرائيل.وقال مكتب نتنياهو، في بيان له، إن رئيس الوزراء أوضح أن "هناك تسريبات تضعف القدرة على التفاوض، منها أن حماس لن تقبل التنازل أبدا عن إنهاء الحرب كشرط للصفقة"، مؤكدا "إصراره على بقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا لمنع الإرهابيين من إعادة التسلح".نتنياهو: هناك تسريبات تضعف القدرة على التوصل لصفقة مع "حماس"مصر تنفي إبرام اتفاقات مع إسرائيل بشأن محور فيلادلفيا
https://sarabic.ae/20240818/حماس-تتهم-نتنياهو-بوضع-شروط-ومطالب-جديدة-بهدف-إفشال-جهود-الوسطاء-وإطالة-أمد-الحرب-1091871596.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, قطاع غزة, طوفان الأقصى
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, قطاع غزة, طوفان الأقصى

غالانت يطالب نتنياهو بإحالة المفاوضات لمجلس الوزراء... "حرب لا يمكن وقفها"

07:38 GMT 19.08.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martinوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
تابعنا عبر
طالب وزير الدفاع يوآف غالانت من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإحالة جميع المناقشات الجارية بشأن الصفقة إلى مجلس الوزراء بكامل هيئته.
ومع اقتراب لحظات اتخاذ القرار بشأن الصفقة، فمن الواضح أن هذه ليست صفقة إطلاق سراح الرهائن فحسب، بل هي أيضاً قرارات صعبة ستؤثر على ساحات متعددة في نفس الوقت.

وقال غالانت،: "إسرائيل تقف على مفترق طرق استراتيجي"، والأمر لا يتعلق فقط بمسألة أخلاقية، إنما حول "اتفاق حرب إقليمية "، لأنه إذا فشل الاتفاق، فهناك خطر متزايد من التصعيد العسكري، ما سيؤدي لدخول إسرائيل في حرب إقليمية، لا يمكن وقفها، تشمل "حزب الله" وإيران".

وبحسب غالانت، فإن "السلطة تعود إلى الحكومة بأكملها التي تتحمل المسؤولية وليس إلى حكومة الحرب فقط".

وأضاف: "المداولات حول الصفقة لها أهمية وطنية واسعة، وتتجاوز حتى مسألة شروط عودة الرهائن، وتمتد إلى احتمال الانزلاق إلى حرب إقليمية".

وبحسب قناة الـ"12" الإسرائيلية قال رئيس الوزراء للفريق: "من المستحيل التفاوض والانسحاب بعد يومين". ورد رؤساء الفريق المفاوض: "لا نجري مفاوضات لمدة يومين. نجري مفاوضات لعدة أشهر. فيلادلفيا ليست مسألة أمنية، وسنعود إذا اضطررنا لذلك".
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
"حماس" تتهم نتنياهو بوضع شروط ومطالب جديدة بهدف إفشال جهود الوسطاء وإطالة أمد الحرب
أمس, 18:37 GMT
ويضم المجلس المصغر الحالي نتنياهو وغالانت والوزير رون ديرمر وعضو الكنيست أرييه درعي.
وبحسب القناة فإن غالانت قدّم هذا الطلب مرتين، الأولى يوم الخميس والثانية الأحد، بحضور ثلاثة مسؤولين أمنيين كبار، مبررا أن نتنياهو لم يوافق حتى الآن.

أصدرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، بيانا حمّلت فيه نتنياهو المسؤولية عن إفشال جهود الوسطاء وتعطيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".

على الجانب الآخر، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق الأحد، إصراره على المطالب الأساسية في صفقة التفاوض مع حركة حماس، مؤكدا أنها حيوية جدا لأمن إسرائيل.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان له، إن رئيس الوزراء أوضح أن "هناك تسريبات تضعف القدرة على التفاوض، منها أن حماس لن تقبل التنازل أبدا عن إنهاء الحرب كشرط للصفقة"، مؤكدا "إصراره على بقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا لمنع الإرهابيين من إعادة التسلح".
نتنياهو: هناك تسريبات تضعف القدرة على التوصل لصفقة مع "حماس"
مصر تنفي إبرام اتفاقات مع إسرائيل بشأن محور فيلادلفيا
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