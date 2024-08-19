https://sarabic.ae/20240819/غالانت-يطالب-نتنياهو-بإحالة-المفاوضات-لمجلس-الوزراء-حرب-لا-يمكن-وقفها-1091878633.html

غالانت يطالب نتنياهو بإحالة المفاوضات لمجلس الوزراء... "حرب لا يمكن وقفها"

غالانت يطالب نتنياهو بإحالة المفاوضات لمجلس الوزراء... "حرب لا يمكن وقفها"

سبوتنيك عربي

طالب وزير الدفاع يوآف غالانت من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإحالة جميع المناقشات الجارية بشأن الصفقة إلى مجلس الوزراء بكامل هيئته. 19.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-19T07:38+0000

2024-08-19T07:38+0000

2024-08-19T07:38+0000

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

العالم

قطاع غزة

طوفان الأقصى

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/13/1082201642_0:0:1616:909_1920x0_80_0_0_09827d727da5a77f3d604b02f42d1cb1.jpg

ومع اقتراب لحظات اتخاذ القرار بشأن الصفقة، فمن الواضح أن هذه ليست صفقة إطلاق سراح الرهائن فحسب، بل هي أيضاً قرارات صعبة ستؤثر على ساحات متعددة في نفس الوقت.وبحسب غالانت، فإن "السلطة تعود إلى الحكومة بأكملها التي تتحمل المسؤولية وليس إلى حكومة الحرب فقط".وبحسب قناة الـ"12" الإسرائيلية قال رئيس الوزراء للفريق: "من المستحيل التفاوض والانسحاب بعد يومين". ورد رؤساء الفريق المفاوض: "لا نجري مفاوضات لمدة يومين. نجري مفاوضات لعدة أشهر. فيلادلفيا ليست مسألة أمنية، وسنعود إذا اضطررنا لذلك".ويضم المجلس المصغر الحالي نتنياهو وغالانت والوزير رون ديرمر وعضو الكنيست أرييه درعي.وبحسب القناة فإن غالانت قدّم هذا الطلب مرتين، الأولى يوم الخميس والثانية الأحد، بحضور ثلاثة مسؤولين أمنيين كبار، مبررا أن نتنياهو لم يوافق حتى الآن.على الجانب الآخر، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق الأحد، إصراره على المطالب الأساسية في صفقة التفاوض مع حركة حماس، مؤكدا أنها حيوية جدا لأمن إسرائيل.وقال مكتب نتنياهو، في بيان له، إن رئيس الوزراء أوضح أن "هناك تسريبات تضعف القدرة على التفاوض، منها أن حماس لن تقبل التنازل أبدا عن إنهاء الحرب كشرط للصفقة"، مؤكدا "إصراره على بقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا لمنع الإرهابيين من إعادة التسلح".نتنياهو: هناك تسريبات تضعف القدرة على التوصل لصفقة مع "حماس"مصر تنفي إبرام اتفاقات مع إسرائيل بشأن محور فيلادلفيا

https://sarabic.ae/20240818/حماس-تتهم-نتنياهو-بوضع-شروط-ومطالب-جديدة-بهدف-إفشال-جهود-الوسطاء-وإطالة-أمد-الحرب-1091871596.html

إسرائيل

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, قطاع غزة, طوفان الأقصى