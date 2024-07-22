https://sarabic.ae/20240722/مصر-تنفي-إبرام-اتفاقات-مع-إسرائيل-بشأن-محور-فيلادلفيا-1091007359.html

مصر تنفي إبرام اتفاقات مع إسرائيل بشأن محور فيلادلفيا

مصر تنفي إبرام اتفاقات مع إسرائيل بشأن محور فيلادلفيا

سبوتنيك عربي

نفى مصدر مصري رفيع المستوى، أنباء تناولتها وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بإبرام اتفاقات ووجود تفاهمات مصرية مع إسرائيل بشأن محور فيلادلفيا. 22.07.2024, سبوتنيك عربي

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ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن المصدر قوله إن "كل الادعاءات بشأن محور فيلادلفيا تأتي في إطار سعي الطرف الإسرائيلي للتغطية على فشله العسكري المستمر بقطاع غزة".وجدد المصدر موقف مصر المطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي من معبر رفح من الجانب الفلسطيني حتى يمكن إعادة تشغيله مرة أخرى، كما أن مصر أكدت تمسكها بحتمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من محور فيلادلفيا.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية فد أفادت، في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يُصر على بقاء بلاده في محور فيلادلفيا الواقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر.ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، عن مكتب نتنياهو، نفيه ما تردد عن انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا، مشددا على بقاء قواته في المحور ذاته.وأفادت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، أن "نتنياهو شدد على بقاء قوات الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، وهو ما أوضحه إلى وفد التفاوض مع الوسطاء بشأن صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"، وكذلك لمجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابنيت"، أمس الخميس.فيما أضافت الصحيفة أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد شدد على هذا الأمر أيضا أمام ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الأسبوع".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن نتنياهو، "أضاف بنودا قد تعطل التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس"، ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن مسؤولين في وزارة الدفاع، أن "نتنياهو قد أضاف بعض البنود التي قد تعرقل أو تعطل التوصل إلى اتفاق يقضي بعود المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة".وأوضحت القناة أنه "من أبرز تلك البنود عدم السماح بعودة الفلسطينيين إلى شمالي قطاع غزة، وهو ما يعني وضع عراقيل في طريق إتمام الصفقة مع حماس، التي ترغب في عودة الأهالي الفلسطينيين إلى شمال القطاع".وأفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن الوفد الإسرائيلي المرسل للتفاوض مع حركة حماس الفلسطينية، عاد بكامله من قطر، حيث ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الخميس، أن "الوفد الإسرائيلي المرسل للتفاوض الذي غادر إلى قطر، أمس الأربعاء، قد عاد ولم يبق هناك أي طاقم عمل إسرائيلي".ونقلت الهيئة على موقعها الإلكتروني، عن مصدر مطلع على مجريات التفاوض، أن الوفد الإسرائيلي قد عاد إلى تل أبيب، دون ذكر تفاصيل أخرى.

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