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قتيل وعدة إصابات في غارات إسرائيلية على عدة بلدات لبنانية.. فيديو
قتيل وعدة إصابات في غارات إسرائيلية على عدة بلدات لبنانية.. فيديو
سبوتنيك عربي
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، ليل الاثنين/الثلاثاء، غارات جوية على عدة بلدات جنوب وشرق لبنان. 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T21:46+0000
2024-08-19T21:57+0000
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وبحسب وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، فإن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ عددا من الغارات العدوانية مساء الاثنين، على عدد من المناطق بالجنوب اللبناني استهدفت بلدة بيت ليف والناقورة، وبلدات الطيبة وعيتا الشعب ورامية والخيام وطلوسة ووادي السلوقي، كما ألقت قذائف فوسفورية على منطقة تل نحاس ما أدى إلى اندلاع حريق.فيما أسفر الهجوم إلى وقوع تسعة جرحى، منهم ستة مواطنين لبنانيين وطفلة سورية تبلغ من العمر خمس سنوات وفتاة سورية تبلغ من العمر خمس عشرة سنة. وقد عولجوا بدورهم في الطوارئ.وفي تحديث آخر لغارة العدو الإسرائيلي على المنصوري، ارتفعت حصيلة الجرحى إلى شابتين فلسطينيتين تبلغان من العمر سبع عشرة وثماني عشرة سنة، ونقلتا إلى المستشفى اللبناني الإيطالي لتلقي العلاج، وفقا للوكالة.وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 10 أشهر.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتلت القيادي في حزب الله فؤاد شكر.
https://sarabic.ae/20240819/لبنان-يوجه-شكوى-إلى-مجلس-الأمن-بشأن-خرق-الطيران-الإسرائيلي-لجدار-الصوت-فوق-المناطق-اللبنانية-1091897670.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, غارات إسرائيلية, العالم العربي, طوفان الأقصى
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, غارات إسرائيلية, العالم العربي, طوفان الأقصى

قتيل وعدة إصابات في غارات إسرائيلية على عدة بلدات لبنانية.. فيديو

21:46 GMT 19.08.2024 (تم التحديث: 21:57 GMT 19.08.2024)
© Sputnik . Abdul Kader AlBayآثار دمار الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوب لبنان
آثار دمار الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، ليل الاثنين/الثلاثاء، غارات جوية على عدة بلدات جنوب وشرق لبنان.
وبحسب وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، فإن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ عددا من الغارات العدوانية مساء الاثنين، على عدد من المناطق بالجنوب اللبناني استهدفت بلدة بيت ليف والناقورة، وبلدات الطيبة وعيتا الشعب ورامية والخيام وطلوسة ووادي السلوقي، كما ألقت قذائف فوسفورية على منطقة تل نحاس ما أدى إلى اندلاع حريق.

ذكرت الوكالة اللبنانية أن شخصا قتل في غارة شنتها طائرة إسرائيلية مسيّرة على مركبة في بلدة دير قانون رأس العين قضاء صور جنوب لبنان.

فيما أسفر الهجوم إلى وقوع تسعة جرحى، منهم ستة مواطنين لبنانيين وطفلة سورية تبلغ من العمر خمس سنوات وفتاة سورية تبلغ من العمر خمس عشرة سنة. وقد عولجوا بدورهم في الطوارئ.
وفي تحديث آخر لغارة العدو الإسرائيلي على المنصوري، ارتفعت حصيلة الجرحى إلى شابتين فلسطينيتين تبلغان من العمر سبع عشرة وثماني عشرة سنة، ونقلتا إلى المستشفى اللبناني الإيطالي لتلقي العلاج، وفقا للوكالة.
قصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
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13:52 GMT
وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 10 أشهر.
وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتلت القيادي في حزب الله فؤاد شكر.
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