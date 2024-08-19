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متظاهرون مؤيدون لفلسطين يخترقون الحاجز الأمني في مؤتمر الحزب الديمقراطي بشيكاغو.. فيديو
متظاهرون مؤيدون لفلسطين يخترقون الحاجز الأمني في مؤتمر الحزب الديمقراطي بشيكاغو.. فيديو
سبوتنيك عربي
أقدم عدة متظاهرين على اختراق الحاجز الأمني في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في مدينة شيكاغو الأمريكية. 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T22:54+0000
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الولايات المتحدة - سبوتنيك. وقال مراسل "سبوتنيك"، ليل الاثنين/الثلاثاء، إن "مجموعة محتجين حاولوا اختراق السياج الذي يفصلهم عن موقع المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الأمريكي في شيكاغو".وأضاف: "تمكن بعض المتظاهرين من تسلق أول حاجزين من السياج، حيث وجدوا أنفسهم وجهًا لوجه مع قوات الأمن، في حين يتواجد الباقي خارج المحيط الخارجي ويحاولون تقويض الهياكل المعدنية المثبتة للحماية وإسقاطها".وأشار مراسل "سبوتنيك"، إلى أن "قوات الأمن تعمل في الوقت الراهن على إبعاد المتظاهرين الذين اخترقوا السياج" وأن "مروحية تابعة للشرطة تحلق في السماء فوق مكان الحادث".وأعرب العديد من المتظاهرين عن استيائهم من كل من ترامب وهاريس، قائلين إنهم "يفضلون عدم التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة".وقال أحد المشاركين لـ"سبوتنيك"، "شخص مثل كامالا هاريس أو جو بايدن، كما تعلمون، لا أتوقع أبدًا أن يقوم ترامب بإجراء أي نوع من التغيير، لكن هؤلاء الأشخاص الذين يزعمون أنهم ممثلون للديمقراطية، يمكنهم إنهاء هذا بمكالمة هاتفية".وبحسب وسائل الإعلام، تشارك حوالي 150 منظمة في هذا الاحتجاج، ومن المتوقع أن يحضره المزيد من المتظاهرين.
https://sarabic.ae/20240819/زيارة-بلينكن-لإسرائيل-ما-أهدافها-وهل-تنجح-في-وقف-الحرب-على-غزة؟-1091903207.html
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طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, الحزب الديمقراطي الأمريكي, العالم, أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, الحزب الديمقراطي الأمريكي, العالم, أخبار فلسطين اليوم

متظاهرون مؤيدون لفلسطين يخترقون الحاجز الأمني في مؤتمر الحزب الديمقراطي بشيكاغو.. فيديو

22:54 GMT 19.08.2024
© AP Photo / Noah Bergerمتاظهرون مؤيدون لفلسطين أمام الحاجز الأمني في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في مدينة شيكاغو 19 أغسطس 2024
متاظهرون مؤيدون لفلسطين أمام الحاجز الأمني في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في مدينة شيكاغو 19 أغسطس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Noah Berger
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أقدم عدة متظاهرين على اختراق الحاجز الأمني في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في مدينة شيكاغو الأمريكية.
الولايات المتحدة - سبوتنيك. وقال مراسل "سبوتنيك"، ليل الاثنين/الثلاثاء، إن "مجموعة محتجين حاولوا اختراق السياج الذي يفصلهم عن موقع المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الأمريكي في شيكاغو".
وأضاف: "تمكن بعض المتظاهرين من تسلق أول حاجزين من السياج، حيث وجدوا أنفسهم وجهًا لوجه مع قوات الأمن، في حين يتواجد الباقي خارج المحيط الخارجي ويحاولون تقويض الهياكل المعدنية المثبتة للحماية وإسقاطها".
وأشار مراسل "سبوتنيك"، إلى أن "قوات الأمن تعمل في الوقت الراهن على إبعاد المتظاهرين الذين اخترقوا السياج" وأن "مروحية تابعة للشرطة تحلق في السماء فوق مكان الحادث".
وأعرب العديد من المتظاهرين عن استيائهم من كل من ترامب وهاريس، قائلين إنهم "يفضلون عدم التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في تل أبيب، 19 أغسطس/ آب 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
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17:01 GMT
وقال أحد المشاركين لـ"سبوتنيك"، "شخص مثل كامالا هاريس أو جو بايدن، كما تعلمون، لا أتوقع أبدًا أن يقوم ترامب بإجراء أي نوع من التغيير، لكن هؤلاء الأشخاص الذين يزعمون أنهم ممثلون للديمقراطية، يمكنهم إنهاء هذا بمكالمة هاتفية".
وبحسب وسائل الإعلام، تشارك حوالي 150 منظمة في هذا الاحتجاج، ومن المتوقع أن يحضره المزيد من المتظاهرين.
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