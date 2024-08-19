مهرجان "أثر" السعودي للإبداع يكشف تفاصيل نسخته الثانية

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
On air
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:10 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
12:19 GMT
41 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مفاوضات غزة تعود الأسبوع القادم وإيران تحتفظ بحق الرد على إسرائيل ، استمرار تصعيد هجمات المستوطنين على الضفة والقدس
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
08:17 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: زيارة بوتين لباكو محاولة لمنع التصعيد
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20240819/مهرجان-أثر-السعودي-للإبداع-يكشف-تفاصيل-نسخته-الثانية-1091901553.html
مهرجان "أثر" السعودي للإبداع يكشف تفاصيل نسخته الثانية
مهرجان "أثر" السعودي للإبداع يكشف تفاصيل نسخته الثانية
سبوتنيك عربي
أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان "أثر" السعودي للإبداع، الذي يعد أكبر تجمع في مجال التسويق الإبداعي في المملكة، عن تفاصيل النسخة الثانية من المهرجان التي من المقرر... 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T16:04+0000
2024-08-19T16:04+0000
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وشملت التحديثات الكشف عن مجموعة من المتحدثين ومبادرات نوعية، إضافة إلى تنظيم جلسات تدريبية متخصصة في الإعلام الإبداعي، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.ولفت البيان إلى تأكيد رئيس المهرجان إيان فيرسيرفيس، أنه سيتم التركيز في النسخة المقبلة على جوانب التعلم والتطوير لتمكين المواهب الشابة.ولفت إلى أن المهرجان سيسلط الضوء على برنامج "مهيرة" لتمكين المرأة، إضافة إلى جلسات حوارية مع متخصصين محليين ودوليين.ومن جانبه، أشار نائب رئيس المهرجان محمد العايد، إلى أن المهرجان يعمل كمنصة وطنية لتطوير المهارات ورعاية المواهب الشابة، مما يسهم في بناء مستقبل واعد من خلال برامجه ومبادراته.كما تم الإعلان عن بدء التسجيل في أكاديميات المواهب الشابة المتنوعة، التي تستهدف الطلاب والمهنيين الشباب في هذه المجالات.
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أخبار العالم الآن, منوعات, السعودية, أخبار السعودية اليوم
أخبار العالم الآن, منوعات, السعودية, أخبار السعودية اليوم

مهرجان "أثر" السعودي للإبداع يكشف تفاصيل نسخته الثانية

16:04 GMT 19.08.2024
© Photo / Athar Festivalمهرجان "أثر"
مهرجان أثر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
© Photo / Athar Festival
تابعنا عبر
أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان "أثر" السعودي للإبداع، الذي يعد أكبر تجمع في مجال التسويق الإبداعي في المملكة، عن تفاصيل النسخة الثانية من المهرجان التي من المقرر انعقادها في الرياض خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وشملت التحديثات الكشف عن مجموعة من المتحدثين ومبادرات نوعية، إضافة إلى تنظيم جلسات تدريبية متخصصة في الإعلام الإبداعي، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
ولفت البيان إلى تأكيد رئيس المهرجان إيان فيرسيرفيس، أنه سيتم التركيز في النسخة المقبلة على جوانب التعلم والتطوير لتمكين المواهب الشابة.
© Photo / Athar Festivalمهرجان "أثر"
مهرجان أثر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
مهرجان "أثر"
© Photo / Athar Festival
ولفت إلى أن المهرجان سيسلط الضوء على برنامج "مهيرة" لتمكين المرأة، إضافة إلى جلسات حوارية مع متخصصين محليين ودوليين.
ومن جانبه، أشار نائب رئيس المهرجان محمد العايد، إلى أن المهرجان يعمل كمنصة وطنية لتطوير المهارات ورعاية المواهب الشابة، مما يسهم في بناء مستقبل واعد من خلال برامجه ومبادراته.
كما تم الإعلان عن بدء التسجيل في أكاديميات المواهب الشابة المتنوعة، التي تستهدف الطلاب والمهنيين الشباب في هذه المجالات.
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