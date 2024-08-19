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مهرجان "أثر" السعودي للإبداع يكشف تفاصيل نسخته الثانية
مهرجان "أثر" السعودي للإبداع يكشف تفاصيل نسخته الثانية
سبوتنيك عربي
أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان "أثر" السعودي للإبداع، الذي يعد أكبر تجمع في مجال التسويق الإبداعي في المملكة، عن تفاصيل النسخة الثانية من المهرجان التي من المقرر... 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T16:04+0000
2024-08-19T16:04+0000
2024-08-19T16:04+0000
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وشملت التحديثات الكشف عن مجموعة من المتحدثين ومبادرات نوعية، إضافة إلى تنظيم جلسات تدريبية متخصصة في الإعلام الإبداعي، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.ولفت البيان إلى تأكيد رئيس المهرجان إيان فيرسيرفيس، أنه سيتم التركيز في النسخة المقبلة على جوانب التعلم والتطوير لتمكين المواهب الشابة.ولفت إلى أن المهرجان سيسلط الضوء على برنامج "مهيرة" لتمكين المرأة، إضافة إلى جلسات حوارية مع متخصصين محليين ودوليين.ومن جانبه، أشار نائب رئيس المهرجان محمد العايد، إلى أن المهرجان يعمل كمنصة وطنية لتطوير المهارات ورعاية المواهب الشابة، مما يسهم في بناء مستقبل واعد من خلال برامجه ومبادراته.كما تم الإعلان عن بدء التسجيل في أكاديميات المواهب الشابة المتنوعة، التي تستهدف الطلاب والمهنيين الشباب في هذه المجالات.
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أخبار العالم الآن, منوعات, السعودية, أخبار السعودية اليوم
أخبار العالم الآن, منوعات, السعودية, أخبار السعودية اليوم
مهرجان "أثر" السعودي للإبداع يكشف تفاصيل نسخته الثانية
أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان "أثر" السعودي للإبداع، الذي يعد أكبر تجمع في مجال التسويق الإبداعي في المملكة، عن تفاصيل النسخة الثانية من المهرجان التي من المقرر انعقادها في الرياض خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وشملت التحديثات الكشف عن مجموعة من المتحدثين ومبادرات نوعية، إضافة إلى تنظيم جلسات تدريبية متخصصة في الإعلام الإبداعي، حسب بيان حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه.
ولفت البيان إلى تأكيد رئيس المهرجان إيان فيرسيرفيس، أنه سيتم التركيز في النسخة المقبلة على جوانب التعلم والتطوير لتمكين المواهب الشابة.
ولفت إلى أن المهرجان
سيسلط الضوء على برنامج "مهيرة" لتمكين المرأة، إضافة إلى جلسات حوارية مع متخصصين محليين ودوليين.
ومن جانبه، أشار نائب رئيس المهرجان محمد العايد، إلى أن المهرجان يعمل كمنصة وطنية لتطوير المهارات ورعاية المواهب
الشابة، مما يسهم في بناء مستقبل واعد من خلال برامجه ومبادراته.
كما تم الإعلان عن بدء التسجيل في أكاديميات المواهب الشابة المتنوعة، التي تستهدف الطلاب والمهنيين الشباب في هذه المجالات.