وزير التموين المصري: روسيا لم تخل بأي من التزاماتها بشأن توريد القمح إلى مصر

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
On air
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:10 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
12:19 GMT
41 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مفاوضات غزة تعود الأسبوع القادم وإيران تحتفظ بحق الرد على إسرائيل ، استمرار تصعيد هجمات المستوطنين على الضفة والقدس
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
08:17 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: زيارة بوتين لباكو محاولة لمنع التصعيد
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20240819/وزير-التموين-المصري-روسيا-لم-تخل-بأي-من-التزاماتها-بشأن-توريد-القمح-إلى-مصر-1091897849.html
وزير التموين المصري: روسيا لم تخل بأي من التزاماتها بشأن توريد القمح إلى مصر
وزير التموين المصري: روسيا لم تخل بأي من التزاماتها بشأن توريد القمح إلى مصر
سبوتنيك عربي
أكد وزير التموين المصري، شريف فاروق، أن القاهرة تسعى لتنويع وارداتها من القمح من داخل الدولة الروسية سواء من القطاع الخاص أو العام. 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T13:56+0000
2024-08-19T13:56+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال فاروق، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، ردا على أسئلة "سبوتنيك" بشأن واردات القمح الروسي: "نوجه التحية لروسيا.. التزامها كان على أعلى مستوى خلال الفترة الماضية.. التنوع في المصادر قد يكون من داخل الدولة الروسية نفسها.. سواء من خلال المنتجين بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي".وأضاف: "روسيا لم تخل بأي من التزاماتها بشأن توريد القمح إلى مصر، رغم الظروف العالمية الحالية".وبشأن التبادل بالعملات المحلية بين مصر وروسيا خاصة بعد انضمام القاهرة لمجموعة "بريكس"، أوضح الوزير المصري أن الأمر يجري العمل عليه من قبل الجهات المعنية لا سيما وزارة المالية، مضيفا أن التعاملات تجري حاليا بالطريقة القديمة و"نتمنى أن يتم تطبيق ذلك على وجه السرعة".وشدد فاروق على أن القمح الروسي مفضل بالنسبة للشعب المصري، لافتًا إلى أن جودته عالية ولا توجد رغبة في تغيير المورد، لكنه أوضح أن القاهرة تسعى للحصول على أفضل خدمة سواء من داخل روسيا أو خارجها.وذكر أن مصر تبحث عن مميزات في مسألة شراء القمح، مثل جداول سداد أطول، أو أسعار تنافسية، أو سرعة التنفيذ وتحريك بعض السفن وفقا لاحتياجات البلاد في أوقات مختلفة.وكشف الوزير المصري أن مخزون القمح حاليًا في البلاد يكفي لأكثر من 6 أشهر.يذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي، التقى وزير الصناعة والتجارة المصرية آنذاك، أحمد سمير، نظيره الروسي أنطون عليخانوف، على هامش مشاركتهما بمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.وأشارت وزارة الصناعة المصرية، في بيان، إلى أن معدلات التبادل التجاري بين مصر وروسيا زادت بنسبة 5.3 بالمئة خلال عام 2023 حيث بلغت نحو 5 مليار و159 مليون دولار مقابل 4 مليار و896 مليون دولار خلال عام 2022، حيث تشمل أبرز بنود التبادل التجاري بين مصر وروسيا الحاصلات الزراعية والتي تستحوذ على نحو 74.2 بالمئة من إجمالي الصادرات المصرية للسوق الروسي، إلى جانب القمح وبذور عباد الشمس.وفءي وقت سابق، كشفت وزارة الزراعة الروسية، أن موسكو صدرت أكثر من 3.5 مليون طن من القمح إلى مصر في الفترة من يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى أبريل/ نيسان 2024، وهو ما يزيد بنسبة 20 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي.
https://sarabic.ae/20240815/علماء-روس-يكتشفون-بكتيريا-تزيد-مقاومة-القمح-للمبيدات-الحشرية----1091775977.html
https://sarabic.ae/20240518/ارتفاع-حصة-روسيا-من-واردات-القمح-المصرية-إلى-68-1088957854.html
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وزير التموين المصري: روسيا لم تخل بأي من التزاماتها بشأن توريد القمح إلى مصر

13:56 GMT 19.08.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورحصاد القمح في شاحنة خلال حملة الحصاد كجزء من "يوم الحقل الجمهوري 2022" في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
حصاد القمح في شاحنة خلال حملة الحصاد كجزء من يوم الحقل الجمهوري 2022 في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أكد وزير التموين المصري، شريف فاروق، أن القاهرة تسعى لتنويع وارداتها من القمح من داخل الدولة الروسية سواء من القطاع الخاص أو العام.
القاهرة - سبوتنيك. وقال فاروق، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، ردا على أسئلة "سبوتنيك" بشأن واردات القمح الروسي: "نوجه التحية لروسيا.. التزامها كان على أعلى مستوى خلال الفترة الماضية.. التنوع في المصادر قد يكون من داخل الدولة الروسية نفسها.. سواء من خلال المنتجين بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي".
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وأضاف: "روسيا لم تخل بأي من التزاماتها بشأن توريد القمح إلى مصر، رغم الظروف العالمية الحالية".
وبشأن التبادل بالعملات المحلية بين مصر وروسيا خاصة بعد انضمام القاهرة لمجموعة "بريكس"، أوضح الوزير المصري أن الأمر يجري العمل عليه من قبل الجهات المعنية لا سيما وزارة المالية، مضيفا أن التعاملات تجري حاليا بالطريقة القديمة و"نتمنى أن يتم تطبيق ذلك على وجه السرعة".
وشدد فاروق على أن القمح الروسي مفضل بالنسبة للشعب المصري، لافتًا إلى أن جودته عالية ولا توجد رغبة في تغيير المورد، لكنه أوضح أن القاهرة تسعى للحصول على أفضل خدمة سواء من داخل روسيا أو خارجها.
وذكر أن مصر تبحث عن مميزات في مسألة شراء القمح، مثل جداول سداد أطول، أو أسعار تنافسية، أو سرعة التنفيذ وتحريك بعض السفن وفقا لاحتياجات البلاد في أوقات مختلفة.
وكشف الوزير المصري أن مخزون القمح حاليًا في البلاد يكفي لأكثر من 6 أشهر.
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يذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي، التقى وزير الصناعة والتجارة المصرية آنذاك، أحمد سمير، نظيره الروسي أنطون عليخانوف، على هامش مشاركتهما بمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
وأشارت وزارة الصناعة المصرية، في بيان، إلى أن معدلات التبادل التجاري بين مصر وروسيا زادت بنسبة 5.3 بالمئة خلال عام 2023 حيث بلغت نحو 5 مليار و159 مليون دولار مقابل 4 مليار و896 مليون دولار خلال عام 2022، حيث تشمل أبرز بنود التبادل التجاري بين مصر وروسيا الحاصلات الزراعية والتي تستحوذ على نحو 74.2 بالمئة من إجمالي الصادرات المصرية للسوق الروسي، إلى جانب القمح وبذور عباد الشمس.
وفءي وقت سابق، كشفت وزارة الزراعة الروسية، أن موسكو صدرت أكثر من 3.5 مليون طن من القمح إلى مصر في الفترة من يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى أبريل/ نيسان 2024، وهو ما يزيد بنسبة 20 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي.
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