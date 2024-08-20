https://sarabic.ae/20240820/إعلام-جندي-كوري-شمالي-ينشق-إلى-كوريا-الجنوبية-1091914641.html
إعلام: جندي كوري شمالي ينشق إلى كوريا الجنوبية
إعلام: جندي كوري شمالي ينشق إلى كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
ذكرت وكالة من كوريا الجنوبية نقلا عن مصدر في الجيش الكوري الجنوبي أن جنديا كوريا شماليا انشق إلى كوريا الجنوبية عبر الحدود في شرق البلاد. 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T08:19+0000
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وقال مصدر في الجيش: "فجر اليوم، عبر جندي كوري شمالي خط الترسيم العسكري وأعرب عن نيته الانشقاق إلى الجنوب".وبحسب وكالة "يونهاب" فإن الجيش الكوري الشمالي سلم المنشق إلى السلطات المختصة، التي تحقق حاليًا في تفاصيل انتقاله إلى الجنوب.يُذكر أن الجندي الكوري الشمالي عبر الحدود ليلة الإثنين إلى الثلاثاء في منطقة كوسونغ في مقاطعة كانغوون، التي تقع على الطرف الشرقي من الحدود بين الكوريتين، في منطقة العمليات رقم 22 في الجيش.وفي وقت سابق، في 8 أغسطس، عبر مواطن كوري شمالي إلى كوريا الجنوبية بالسباحة عبر المياه المحايدة عند مصب نهر هان.ووفقا لوزارة الوحدة، فر 196 كوريا شماليا إلى كوريا الجنوبية في عام 2023. وحتى نهاية يونيو 2024، بلغ عدد الأشخاص الذين فروا إلى الجنوب 105 أشخاص.
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم
إعلام: جندي كوري شمالي ينشق إلى كوريا الجنوبية
ذكرت وكالة من كوريا الجنوبية نقلا عن مصدر في الجيش الكوري الجنوبي أن جنديا كوريا شماليا انشق إلى كوريا الجنوبية عبر الحدود في شرق البلاد.
وقال مصدر في الجيش: "فجر اليوم، عبر جندي كوري شمالي خط الترسيم العسكري وأعرب عن نيته الانشقاق إلى الجنوب".
وأوضح أنه عندما عبر الرجل الخط الفاصل وبدأ التحرك جنوبا، تم تعقبه ومراقبته، وتم في النهاية احتجازه بسلام.
وبحسب وكالة "يونهاب" فإن الجيش الكوري الشمالي سلم المنشق إلى السلطات المختصة، التي تحقق حاليًا في تفاصيل انتقاله إلى الجنوب.
يُذكر أن الجندي الكوري الشمالي عبر الحدود ليلة الإثنين إلى الثلاثاء في منطقة كوسونغ في مقاطعة كانغوون، التي تقع على الطرف الشرقي من الحدود بين الكوريتين، في منطقة العمليات رقم 22 في الجيش.
وفي وقت سابق، في 8 أغسطس، عبر مواطن كوري شمالي إلى كوريا الجنوبية بالسباحة عبر المياه المحايدة عند مصب نهر هان.
ووفقا لوزارة الوحدة، فر 196 كوريا شماليا إلى كوريا الجنوبية في عام 2023. وحتى نهاية يونيو 2024، بلغ عدد الأشخاص الذين فروا إلى الجنوب 105 أشخاص.